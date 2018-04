Trener Crvene zvezde Vladan Milojević svestan je važnosti svakog večitog derbija, pa tako i ovog sutrašnjeg (18.30) koji bi mogao da odluči pitanje šampionske titule.

Crveno-beli u ovom trenutku imaju više mogućnosti, s obzirom da imaju šest bodova prednosti u odnosu na večitog rivala, ali Milojević se ne opterećuje bodovnim saldom.

„Sve ekipe su zasluženo u ovom delu tabele i sve te ekipe su dokazale da zaslužuju tu gde su. Treba da se osvrnemo, ovo iza nas je bilo važno zbog zauzimanja pozicije, sve ostalo ne bih da komentarišem po pitanju prednosti. Svi počinjemo od nule i tako će moji igrači da gledaju. Svi znamo šta ta utakmica znači za navijače i srpski fudbal. Dobro smo se spremili i kao i svaki put, daćemo sve od sebe da se prikažemo u najboljem svetlu. Ova utakmica neće biti izuzetak. Sve igrače sam imao na raspolaganju i posebno sam srećan zbog toga. Volim kada su zdravi, orni i veseli. Imam nekih dilema po pitanju tima, videću do poslednjeg trenutka za koji ću se tim opredeliti“, rekao je Milojević.

Sistem takmičenja u nepovoljnu situaciju stavlja vodeći tim.

„Jedini gubitnik je onaj koji je prvoplasirani, svi ostali su dobitnoici i imaju benefit. To jeste poenta sistema, kao i u nekim drugim takmičenjima, ali mislim da je gubitnik prvoplasirani tim“.

Da li treba očekivati taktičko nadmudrivanje ili meč spuštenih gardova?

„Možda bih bolje mogao da odgovorim posle utakmice. Specifična utakmica, puno naboja. Večiti su rivali, nije to samo ovaj sutrašnji meč, već je tako od osnivanja. Nekada to može da bude taktičko nadmudrivanje, nekada je tu više borbenosti. Svi manje-više očekuju kvalitetan derbi, a na kraju ispade više borben nego kvalitetan. Nemoguće je predvideti ovakve utakmice. Odlučivaće mnogo parametara, može jedna greška na utakmici. Šta god da budem rekao, mislim da to nije to“.

Zvezda zbog bodovne prednosti ima više opcija od Partizana, kojem igra samo pobeda.

„Ne razmišljamo, krećemo sutra sa nula bodova“.

Da li će titula biti rešena u slučaju Zvezdine pobede.

„Reći ću vam sutra posle utakmice“.

Napadači Pešić i Ben rešavali nekoliko poslednjih utakmica. To svakako raduje stratega crveno-belih.

„Mene uvek raduje da su igrači u dobroj formi, bez obzira na poziciju, fudbal je koletkivan sport. Kao što se dešavalo u Subotici, gde je Rodić rešio utakmici. Napadači žive za golove, dobro je kada su u formi. Važno je da su svi igrači u formi, ali neko uvek iskoči. Ajde neka to sutra budu odbranbeni igrači, da odrade dobar posao u defanzivi, ali i da reše napred“.

Partizan je u dobroj formi, vezao je šest pobeda.

„Iskren da budem, razmišljam o svojoj ekipi. Ne bavim se mnogo Partizanom“.

Partizan mora da pobedi, koliko to olakšava Zvezdi?

„Ja sam čovek koji smatra da ne morate ništa u životu da uradite. Ne opterećujemo se i ne razmišljamo o Partizanu, moji igrači to znaju i tako razmišljaju. Ovu prednost koju imamo smo zanemarili, kao što nam je sa jedne strane obrisano šest bodova, tako smo obrisali i ovih drugih šest. Krećemo u borbu za 21 bod koji je na raspolaganju u ovih sedam utakmica“.

Milojeviću će ovo biti 50. utakmica na klupi.

„Nisam ni znao da mi je 50 utakmica, uvek me iznenadite. Svaki jubilej je lep i pruža jednu lepu stvar. Nadam se da ćemo imati još puno jubileja da proslavimo“.

Dilema oko sastavljanja tima će trajati očigledno do poslednjeg trenutka.

„Imam dilemu i za sutrašnju utakmicu, čak i za igrače koji neće biti u protokolu. I oni koji neće početi, imam ih 24, shvatili su da svoj kvalitet moraju da ubacuju u tim. Kolektiv smo stvorili, jedan smo tim, koji sav svoj kvalitet pruža tom kolektivu. Zadovoljan sam kako radimo, imate neki plan, ponekad vam nešto pođe za rukom, ponekad ne", zaključio je Milojević.

Foto: MN press