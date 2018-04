Vladan Milojević

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević priznao je posle pobede nad Čukaričkim da je njegov tim loše delovao u prvom poluvremenu. Međutim, ulaskom Luke Adžića se sve promenilo.

"Prvo poluvreme je taktički bilo dobro od strane Čukaričkog. Znali smo da imaju ubitačnu kontru, ali mi nismo odradili posao kako treba. Mnogo igrača je bilo van utakmice. Ispostavilo se da smo ulaskom Adžića dobili jakog individualca. Okrećemo se narednom meču. Iznenađuje me da su mi se igrači žalili da im nije dobro. Babić je izašao, tu su bili Račić i Borjan. Još jednom da kažem da je prvo poluvreme bilo za zaborav", poručio je Milojević.

Upitan je Milojević šta će raditi sutra od 18 časova, kada bi Radnički trijumfom u Humskoj mogao da i matematički donese pehar na Marakanu.

"Biću u Koštunjaku i šetaću se sa mojom kucom. Sve zavisi od nas, nema razloga da pratim. Pozivam navijače da dođu u Kruševac i podrže ove momke".

Sa druge strane Nenad Lalatović je istakao da je njegov tim lepo delovao do 55.minuta.

"Čestitam Zvezdi na pobedi i skoro na tituli, ostalo im je još malo matematički da je overe. Prvo poluvreme smo odradili dobro taktički. Udavajali smo Bena i Pešića, Radonjiću smo zatvorili desnu nogu. Nedostajao nam je završni pas. Primili smo gol tako što je jedan moj igrač hteo da probaci loptu kroz noge rivalu. To ne sme da se radi, to ne rade ni Zvezdini igrači. Iz te kontre smo primili gol... Adžić je pokazao da je fenomenalan talenat. Za nas počinje prvenstvo, nadam se da će biti suđenje 50:50", kratak je bio Lalatović.

