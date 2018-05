Crvena zvezda sutra od 17 časova igra pretposlednju utakmicu u šampionatu, a beogradski crveno-beli će odmeriti snage sa novosadskim crveno-belima - Vojvodinom.

Zvezda je već osigurala titulu šampiona Srbije, ali uprkos tome trener Vladan Milojević najavljuje da će njegov tim odraditi maksimalan posao. Na konferenciji za medije dobio je naravno pitanja i vezana za prelazni rok.

Ali, prvo je tema bio predstojeći meč na Karađorđu...

"U nedelju igramo pretposlednju utakmicu ove sezone, i igraćemo je kao i što smo igrali prethodne utakmice. Možda za nas u ovom trenutku nije od takmičarskog značaja, ali očekujem pravu derbi utakmicu. Vojvodina zaslužuje bolje mesto na tabeli, igraju pred svojim navijačima, pobediili su i Partizan u Novom Sadu i neće nedostajati tog takmičarskog karaktera. Što se tiče sastava, neću moći da računam na Babića koji ima kartone, i još nekoliko igrača je imalo sitne probleme pa ćemo videti sa doktorima. U svakom slučaju, možda ćemo izvesti sastav sa igračima koji su imali manju minutažu. Uvek je lepo igrati na Karađorđu i očekujem da će publika uživati", rekao je Milojević, a preneo klupski sajt.

Zvezda je već osigurala titulu, ali opuštanja neće biti u crveno-belim redovima.

"Ne sme da bude opuštanja i ne dozvoljavam ga. To jesu utakmice gde ne bih želeo da imamo problema sa povredama, ali uvek mora da se nađe motiv i mislim da dok se igra u Zvezdi uvek se ima motiva. Moram da pohvalim i igrače jer iako su već šampioni, pokazuju veliku dozu profesionalizma, odlično treniraju i u ovakvim uslovima uspevaju da nađu motiv i to me izuzetno raduje i nadam se da će do kraja prvenstva biti tako".

Naravno, u ovo doba godine i sezone prelazni rok počinje da bude glavna tema.

Postavlja se pitanje - ko će doći, a ko otići?

"Prelazni rok traje 24 časa dnevno, 12 meseci tokom godine. Uvek imamo neke svoje planove, ali ja sam fokusiran na tim i završetak sezone. Sportski direktor Mrkela radi punom parom, u stalnom smo kontaktu. Ali, svašta će da se piše, mnogo će se imena pojaviti po štampi i napomenuću da je najlepše kad se završi prelazni rok. Mi znamo šta hoćemo, ali ne zavisi samo od nas, postoji mnogo faktora koji utiču na dovođenje igrača. Imamo vremena, i za igrače da se odmore i videćemo da ga iskoristimo na najbolji način", dodao je Vladan Milojević.

Foto: MN Press