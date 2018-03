Nije tajna da jedan od najpoznatijih menaždera na svetu Mino Rajola ne podnosi Pepa Gvardiolu. Njihov sukob datira još iz perioda dok je Zlatan Ibrahimović bio član Barselone. Legendarni švedski napadač zadržao se na Nou Kampu vrlo kratko, jer se nije uklopio u fizionomiju sjajnog katalonskog stručnjaka.

Tačnije, Gvardiola je smatrao da Zlatan može da donese mnogo više štete timu, nego koristi.

„Gvardiola je kao trener fantastičan. Kao čovek? On je poptuna nula. Kukavica i pas. Uvek vam kaže da će uraditi nešto za vas, ali... Ako Siti osvoji Ligu šampiona, to će ponovo pokazati da je dobar trener, ali meni se to neće svideti“, rekao je Rajola.

On se prisetio dešavanja iz 2011.godine.

„Posle finala Lige šampiona protiv Junajteda, kada Zlatan nije bio u Barseloni, hteo sam da ga prebijhem. Srećom po njega, zaustavio me Milanov predsednik Adriano Galijani. Gvardiola je bio odvratan prema Zlatanu, nije mu se čak ni javljao“, dodao je Rajola.