Misterija Alvaro Morata

Čelsijev sunovrat na tabeli Premijer lige donekle se povezuje i sa mukama koje Alvaro Morata muči s povredom leđa. Skoro mesec dana Antonio Konte ne može da računa na svog najboljeg strelca zbog povrede leđa, zbog koje su se poslednjih dana pokrenule brojne spekulacije.

Samo nekoliko časova pošto je Konte potvrdio da nije siguran koliko dugo neće moći da računa na Španca, Moratina supruga Alis Kampelo postavila je na društvenim mrežama snimak koji je izazvao lavinu reakcija širom Ostrva. Naime, Morata je plesao sa Alis kao da povreda ne postoji (video pogledajte OVDE), što je samo dodatno podstaklo sportsku javnost da se zapita - šta se stvarno dešava iza zavesa na Stamford Bridžu?

"Ako mene pitate, on bi mogao da bude odsutan još dan, još ceo mesec ili do kraja sezone. Ne znam šta bih vam rekao i to me brine. Ima problem s leđima i trenutno pokušava da pronađe rešenje", govorio je Konte pre samo nekoliko dana.

Morata definitivno ne prolazi kroz dobar period otkako je letos postao Čelsijevo rekordno pojačanje, a ni Plavci nisu u baš dobrom momentu pošto su poraženi u tri od prethodnih pet utakmica. Konte definitivno neće moći da računa na svog najboljeg centarfora protiv VBA večeras (TV Sportklub, 21.00), pa se očekuje da u startnih 11 bude Olivije Žiru.

Podsetimo, Morata je nedavno otkrio da mu je lepo u Čelsiju, ali da ne bi imao ništa protiv da se vrati u Real, klub u kojem je ponikao i iz kojeg je ostvario transfer vredan 80.000.000 evra u Zapadni London.

S druge strane, britanski mediji javljaju da je Morata aktivan na Čelsijevim treninzima i da pokazuje znake volje da se što pre nađe na terenu. Odnosno da bude spreman bar za revanš meč Lige šampiona sa Barselonom.

Morata ove sezone ima bilans od deset golova i četiri asistencije, ali i dalje ima problema da u potpunosti odmeni Dijega Kostu.

(FOTO: Action Images)