Mitar se razbaškario, Gruja zamenjen na poluvremenu, a Oliveira ubio Vuka sa 30 metara! (VIDEO)

Bez obzira na činjenicu da se igrala Liga šampiona večeras, engleski drugoligaši stavili su tačku na 33. kolo, a sva četiri duela direktno su se ticala rasporeda u gornjem delu tabele, što u borbi za plej-of što za direktnu promociju u Premijer ligu.

Igrali su Srbi, Aleksandar Mitrović je postigao prvenac za Fulam u 14. minutu, ali on nije bio dovoljan ekipi sa Krejven Kotidža da upiše trijumf u derbiju sa Bristol Sitijem. Amerikanac Bobi Rid prošetao se do gola u 35. i postavio konačnih 1:1, pa je ekipa Slaviše Jokanovića ostala na petoj poziciji sa dva boda više od Robinsa. Mitrović je igrao do 75. minuta, nakon toga ga je zamenio Kamara, a imao je dve dobre šanse da se upiše u strelce i donese možda trijumf Fulamu.

Marko Grujić odigrao je večeras samo poluvreme na gostovanju u Ipsviču gde je Kardif slavio sa 1:0. Nije pozanto da li je izašao iz taktičkih razloga ili zbog povrede, njega je u nastavku od 46. minuta zamenio Medajn, a jedan od najboljih fudbalera Plavih ptica Zohore postigao je pobedonosni pogodak za velški tim u 65. Ova pobeda je Kardifu omogućila da se odlepi Aston Vili na četiri boda na poziciji koja vodi u Premijer ligu direktno na kraju sezone.

Šok večeri viđen je u Vulverhemptonu. Lider Čempionšipa vodio je do 94. minuta, a onda je Portugalac Nelson Oliveira postigao fantastičan pogodak sa gotovo 30 metara i doneo bod Noriču - 2:2 (2:1). Remi koji je rastužio možda samo one koji su čekali keca na ovom paru, dok je Vulvs i dalje ubedljivo prvi sa devet bodova više od Kardifa.

Televizijski derbi koji su Englezi izabrali večeras bio je okršaj na Prajd Parku između Derbija i Lidsa koji je posle velike borbe završen remijem - 2:2. Dva puta su gosti vodili i oba puta primali golove u nadoknadi vremena koji su Ovnovima omogućili ostanak ne poziciji broj četiri.

ENGLESKA 2 - 33. KOLO

Utorak

Aston Vila - Preston 1:1 (0:1)

/Graban 66 - Barkhujzen 37/

Barnsli - Barton 1:2 (0:2)

/Piniljos 75 - Alen 1, Davenport 45+3/

Brentford - Birmingem 5:0 (2:0)

/Votkins 31, 81, Džozefson 41, Maupaj 51, Roberts 54ag/

Midlzbro - Hal 3:1 (2:1)

/Gestede 16, 58, Bamford 45 - Evandro 41/



Milvol - Šefild Venzdej 2:1 (0:1)

/Gregori 52, Morison 63 - Pelupesi 42/

Notingem Forest - Reding 1:1 (0:1)

/Tomlin 85 - Ričards 35/

Šefild Junajted - KPR 2:1 (1:0)

/Sterman 27, Lundstram 50 - Frimen 63/

Bolton - Sanderlend 1:0 (1:0)

/Klo 17/

Sreda

Bristol Siti - Fulam 1:1 (1:1)

/Rid 35 - Mitrović 14/

Derbi - Lids 2:2 (1:1)

/Vajman 45+1, Palmer 90+2 - Lasoga 34, Alioski 79/

Ipsvič - Kardif 0:1 (0:0)

/Zohore 65/

Vulverhempton - Norič 2:2 (2:1)

/Luis 14. autogol, N'Diaje 25 - Cimerman 27, Oliveira 90+4/

