Fulam je u velikom napadu na drugo mesto u Čempionšipu, tu je najviše zbog Aleksandra Mitrovića. Ali, čak ni Mitrogolov 10. pogodak u sezoni nije bio dovoljan Fulamu za pobedu, jer je Brentford došao do izjednačenja u nadoknadi vremena - 1:1.

Neverovatna serija o kojoj bruji celo Ostrvo. Bude li se Fulam dočepao druge pozicije, dileme neće biti ko je najzaslužniji za to. Ali, ovaj primljen gol će Fulama mnogo kočiti!

Mitrović igra fudbal života. Malo je reći da je "on fire", ovo što on radi je nešto zaista impozantno. Mnogi kažu da je nefer što igra u Čempionšipu, ali nefer po druge timove jer Mitrović tako lako postiže golove. Sada je opalio iz prve. Levom. I pogodio gde je hteo u 70. minutu utakmice.

Samo za remi...

Ovoga puta je doneo samo bod Fulamu. Dočekao je loptu na oko 16 metara i opalio levicom u ugao gola protivnika. Videli smo da daje golove na različite načine, ali sada je pokazao da mu druga, slabija noga, nije tek radi reda tu.



Fulam se trenutno nalazi na 3. mestu na tabeli sa 83 osvojena boda. Vulvsi su prvi sa 92 boda i utakmicom manje. Kardif je drugi sa 83 osvojena boda i utakmicom manje. Biće to velika bitka između Fulama i Kardifa za drugu poziciju do kraja. A tu je i Aston Vila sa 79 bodova na kontu. Mnogo će smetati Fulamu što nije dobio ovaj dobijeni meč, ali i što je Kardif danas dobio meč u kom je delovalo da će biti nerešeno.

Mitroviću je ovo bio 10. gol na 14 utakmica za Fulam. Ne može bolja forma pred jun i Svetsko prvenstvo! Odavno neko nije "ubo" sa pozajmicom kao što je to Slaviša Jokanović sa Aleksandrom Mitrovićem.



Samo, Krejven Kotidž danas nije izdržao do kraja... I to bi moglo mnogo da ga košta.

ČEMPIONŠIP - 43. KOLO:

Petak

Aston Vila - Lids 1:0 (1:0)

/Graban 29/

Subota

Šefild Junajted - Milvol 1:1 (0:0)

/Klark 74 - Morison 76/

Barnsli - Bolton 2:2 (1:0)

/Gardner 22, Mekburni 90+3 - Le Fondr 82pen, Nun 85/

Barton - Derbi 3:1 (2:1)

/Bojs 24, Marfi 44, Akins 68 - Njudžent 29/

Hal - Šefild Venzdej 0:1 (0:1)

/Rouds 18/

Midlsbro - Bristol Siti 2:1 (1:1)

/Frend 18, Ajala 68 - Đurić 13/

Norič - Kardif 0:2 (0:0)

/Zohore 86, Oile 90+2/

Notingem Forest - Ipsvič 2:1 (0:1)

/Nrereton 89, Loli 94 - Vord 38/

KPR - Preston 1:2 (1:1)

/Smit 13 - Robinson 45, 74/

Reding - Sanderlend 2:2 (1:0)

/Keli 20pen, Kermorgant 79 - Meknir 46, Ketermol 66/

Fulam - Brentford 1:1 (1:0)

/Mitrović 70 - Mupaj 90+3/

Nedelja

13.00: (1,40) Vulverhempton (4,50) Birmingem (8,50)

