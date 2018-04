Ima različitih sportista. I onih što slabo igraju a mnogo pričaju, ali i onih koji tresu mreže svakodnevno, a ne vole mikrofon. Jedan od ovih drugih je Mohamed Salah, momak koji protrči kroz miks-zonu i engleski novinari ne mogu da dođu do njega.

Svaki put čuju "Sledeći put". I samo prođe.

Ipak, dao je obećanje engleskim novinarima da će stati da im da izjavu kada bude dao 40 golova u sezoni.

I ispunio im je obećanje.

"Mnogo mi znači ovih 40 golova. Trudim se da dam gol na svakoj utakmici. Da pomognem timu. Da osvojimo bodove. To je najvažnija stvar za nas. Da igramo kao tim. Svaki gol mi vredi baš u tom smislu, da pomognem timu", rekao je Salah.

Postigao je 40 golova u sezoni brže od bilo kog Liverpulovog igrača u istoriji.

"Osećaj je fantastičan. Naravno. Na kraju krajeva, samo sam srećan što redovno dajem golove".

Najviše golova u sezoni za Liverpul dao je Jan Raš 1983/1984. Da li je moguće da ga sustigneš?

"Znate, blizu sam. To je sedam golova. Videćemo. Ima još, ne znam tačno koliko je utakmica ostalo. Ali imamo i Premijer ligu i Ligu šampiona da igramo", podseća Egipćanin.

Da li razmišljaš o osvajanju Zlatne kopačke u Premijer ligi?

"Naravno da razmišljam. Ne mogu da lažem. Videli ste i danas da su svi u timu pokušavali meni da dodaju da bi mi pomogli u tome. Siguran sam da i igrači Totenhema pomažu Kejnu, ili Sitijevi Agueru. To je tako".

Da li si pitao saigrače da ti više dodaju loptu?

"Da! Ma, svakako mi dodaju loptu. Srećan sam što imam taj osećaj. Osećam da me podržavaju i da žele da mi pomognu. To je dobar osećaj".

Dostigao si formu koju niko nije mogao da predvidi. Da li ti okruženje u klubu baš toliko odgovara?

"To se vidi i po Firminu. I on postiže mnogo golova ove sezone. Način na koji igramo nam pruža šansu da postižemo više golova. Mnogo smo više pred protivničkim golom. Tamo smo sve vreme. To nam mnogo pomaže".

Ove sezone možeš da osvojiš mnogo ličnih nagrada, ali i Ligu šampiona. Šta bi pre odabrao?

"Ligu šampiona! Ako moram da biram, naravno Ligu šampiona. Osvojiti Ligu šampiona je, uhhh (podiže ruke uvis). To je velika stvar za svakoga. Ne bih brinuo ni za šta drugo osim Lige šampiona", rekao je Salah.

Foto: Action images