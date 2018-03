Lućano Mođi ponovo udara jako. Čovek koji je bio jedan od glavnih aktera afere Kalčopoli, oglasi se s vremena na vreme, čisto da prodrma malo Apenine. Nema sumnje da će i ovaj put njegova izjava izazvati dosta bure, pošto je govorio o rivalitetu sa Interom iz vremena dok je bio prvi operativac Stare dame.

“Kalčopoli? To je veoma važan korak za italijanski fudbal, ali loš za one koji su patili, a nisu uradili ništa loše. A to smo bili mi. Juventusova odbrana na sudu nije bila dovoljno dobra između ostalog i zato što je naš advokat rekao - Serija B je u redu zajedno sa oduzimanjem bodova”, rekao je Mođi za torinski Tutosport.

A kada je u pitanju rivalitet sa Interom, koji je, kasniji razvoj događaja je to potvrdio, najviše profitirao u rezultatskom smislu od Kalčopolija.

“Inter moj najveći rival? Rivali su oni koji mogu da se takmiče sa vama. Bili su neprijatan rival, ali 20 bodova iza Juventusa. Zbog toga volim Inter, jer nam nikad nije bio prava konkurencija”, poručio je Mođi.

Sada, 12 godina od izbijanja afere stvari su praktično iste ili veoma slične u italijanskom fudbalu, barem kada je u pitanju odnos snaga na terenu. Juventus je dominantan u Seriji A, a Inter se trenutno bori za plasman u Ligu šampiona.

Foto: Action Images