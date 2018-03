Filip Kostić

Preko 54 godine otkucava čuveni časovnik na Folkspark stadionu koji označava najdugovečniju eru jednog bundesligaša u elitnom rangu nemačkog fudbala.

Hamburger SV jedini je bundesligaš koji od formiranja najjačeg ranga nije ispao iz elite, a ovog proleća taj jedinstveni rekord opasno je doveden u pitanje. Popularni Dino, šampion Evrope iz 1983. godine koji je iznedrio Zelera, Hrubeša, Fon Hesena, Magata i ostale zvezde nemačkog fudbala, suočava se danas sa sudbonosnom utakmicom i poslednjom prilikom da oživi san o opstanku.

HSV igra sumornu sezonu, trenutno je pretposlednji na tabeli sa sedam bodova manje od pozicije koja vodi u baraž, a već 14 utakmica ne zna za pobedu. Okršaj sa Hertom od 15.30 časova dočekuje posle debakla u Minehnu i poraza od Bajerna (0:6), ali sa novim trenerom koji treba da donese novi početak i započne spasilačku misiju. Kristijan Tits, koji je uspešno predvodio drugi tim HSV-a i bio s njim lider u četvrtoj ligi dobio je šansu da zameni Bernda Holerbaha, koji je smenjen posle sedam utakmica.

To je samo jedna u nizu promena koje je izvršio novi predsednik Hamburgera Bernd Hofman koji je tokom prošle nedelje smenio kompletno rukovodstvo koje je izvršno vodilo ovaj klub. Bez obzira na to da li će uspeti pokušaj da se razdrma tim ili ne pred današnji meč, i da li će opstati u Bundesligi, HSV će se sigurno promeniti na bolje sledeće sezone, jer Hofman ima velike ambicije koje ne krije, kao na primer da dovede sportskog direktora Leverkuzena Jonasa Bolta jednog od najboljih u Nemačkoj. Ali, to je druga priča, pred Hamburgom je danas utakmica odluke.

I to vrlo zanimljiva pošto je novi trener zanimljivog prezimena (valjda znate svi šta Tits znači na engleskom) napravio neverovatne rezove koje raduju prave navijače Dina. Posle četiri dana u kojima je radio sa 33 igrača, juče je konačno skratio spisak na 18 fudbalera i odstranio nekoliko do sada nedodirljivih "zvezda" poput Hana, Mavraja, Dikmejera, Valasa i Šiploka. Ekipi su pridodati njegovi fudbaleri iz drugog tima HSV-a i to korejski levi bek Seo i zadnji vezni Mati Stenman i obojica će danas biti starteri protiv Stare dame iz Berlina.

Tits se dosta razlikuje od svojih predhodnika, voli da igra ofanzivan fudbal sa dosta trčanja, a promenio je i formaciju u 4-1-4-1 u nadi da će HSV danas rešiti najveću boljku i na krilima talentovanog Jana Fijetea Arpa konačno pgoditi mređu protivnika. Naš Filip Kostić biće među starterima, jedan od najvećih aduta novog trenera koji se nada da će ga poslužiti sreća kao u regionalnoj ligi gde je bio ubedljivo prvi sa drugim timom HSV-a.

NEMAČKA 1 - 27. kolo:

Petak

Frajburg - Štutgart 1:2 (0:1)

/Petersen 53 - Gomez 4, 75/

Subota

15.30: (2,70) Menhengladbah (3,25) Hofenhajm (2,65)

15.30: (1,60) Ajntraht (3,80) Majnc (6,00)

15.30: (2,50) Augzburg (3,25) Verder (2,90)

15.30: (2,55) Hamburg (2,95) Herta (3,05)

18.30: (3,50) Volfzburg (3,20) Šalke (2,20)

Nedelja

13.30: (1,45) Dortmund (4,50) Hanover (7,00)

15.30: (4,30) Keln (3,60) Leverkuzen (1,85)

18.00: (5,60) Lajpcig (4,00) Bajern (1,60)

* Kvote su podložne promenama

