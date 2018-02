Moj Bejl vredi 222.000.000 evra

Svaki Ciga svoga... Dobro, de, nije Geret Bejl fudbalska „raga“, naprotiv, ali se njegov menadžer Džonatan Barnet usudio da ga uporedi sa trenutno najskupljim fudbalerom sveta, Nejmarom.

Krilni napadač Real Madrida već sezonu i po igra ispod očekivanja, pošteno je podsetiti da su ga mnogobrojne povrede omele da pokaže više, međutim, Barnet smatra da je i dalje igrač svetske klase.

„Vredi najmanje 222.000.000 evra. Baš kao i Nejmar“, rekao je Barnet o Velšaninu, u intervjuu za italijanski Tutosport.

Bejl je pre godinu i po dana produžio vernost kraljevskom klubu do juna 2022, što bi trebalo da znači da će teško oboriti rekord koji je Nejmar postavio prelaskom u Pari Sen Žermen minulog avgusta.

„Geret je srećan u Madridu, voli Real i ne mora Kristijano Ronaldo da napusti klub da bi Geret bio zvezd aekiope. On je to već sad“.

Kao najveći interesent za potpis Bejla godinama figurira Mančester junajted, dok je u vreme dok je igrao za Totenhem imao na stolu ponudu neimenovanog kluba iz Serije A.

„Sve u fudbalu može da se promeni, nikad se ne zna, ali ako ćemo iskreno, ne verujem da bilo koji italijanski klub može sebi da priušti igrača kao što je Bejl“.

Za kraj, pohvala za ono što radi van terena:

„On je primer deci, ne konzumira alkohol i pažljivio bira koje namernice jede“.

(FOTO: Action images)