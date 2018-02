Moja pozicija je moja pozicija! Da li vas to sprečava da noću spavate?

Arsen Venger i šta će biti na kraju sezone sa njim? Ponovo pokrenuta tema... Engleski novinari propisno su danas iznervirali Profesora insistirajući da im da komentar na glasine da će Arsenalova uprava na kraju sezone saopštiti iskusnom stručnjaku da ga više ne želi na klupi. Kako Francuz ima ugovor do leta 2019. to praktično znači da bi mu bio uručen otkaz, ili da bi sporazumno došlo do prekida saradnje...

"Iskreno, to je poslednaj stvar o kojoj trenutno razmišljam. Fokusiran sam na narednu utakmicu protiv Mančester Sitija. Moja pozicija? Moja pozicija je moja pozicija", brecnuo se Venger, čiji tim će vrlo verovatno i naredne sezone biti bez Lige šampiona, osim ako ne osvoji Ligu Evrope. Preko šampionata do nje će jako teško, jer za četvrtim timom na tabeli trenutno zaostaje ogromnih 10 bodova.

"Moj posao je da spremim ekipu za sledeću utakmicu. Drugi ljudi treba da razmišljaju o ugovorima i da ocenjuju nečiji rad. Ja vas ne pitam kako će vaša pozicija izgledati na kraju sezone".

Usledilo je još konkretnije pitanje - da li očekuje da će i od leta biti šef stručnog štaba Tobdžija...

"Upravo sam vam dao odgovor! Ako vam treba jasnije, mogu da ponovim isto ono što sam kazao! Da li vas sprečava da noću spavate to što je moja pozicija nejasna ili sigurna. Ne! Ono što je u fudbalu zanimljivo jesu utakmice, golovi, ono što ćete videti u četvrtak uveče protiv Sitija. To je važno. I sve ostalo može da ide na naslovne strane, ali zaista nije zanimljivo".

Venger je izlaganje završio sledećim rečima:

"Iznenađen sam što uvek moram da odgovaram na ista pitanja. Ovde sam 21 godinu, okrenuo sam ceo svet naglavačke da bih ispoštovao svaki ugovor sa Arsenalom. Zbog toga sam i zapanjen što moram na odgovaram na ova pitanja".

Podsetimo, Tobdžije su pre nekoliko dana glatko izgubile u finalu Liga kupa od Manečster Sitija - 0:3. U slučaju novog poraza u sutrašnjem okršaju praktično će moći da se oproste od Lige šampiona preko pozicije u Premijer ligi.