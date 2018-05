Do danas je izgledalo da će se Liga šampiona sigurno igrati u Lionu, ali posle strašnog kiksa u Strazburu postalo izvesno da će se ekipa Bruna Ženesija za mesto u eliti boriti kroz kvalifikacije! Kakva ludnica na stadionu Meno! Lion je do 89. minuta vodio sa 2:1 i sve je mirisalo na sigurnu pobedu gostiju, ali onda je Strazbur „vaskrsao“, izdigao se iz pepela i napravio pravo malo čudo za velikih 3:2 i siguran opstanak u ligi!

Ludo, luđe, Strazbur! Kako drugačije opisati ono što je mali klub s istoka Francuske učinio protiv nekadašnjeg šampiona? Tačnije, ono što su Žoja Nuno da Kosta i Dimitri Linar uradili u završnih pet minuta utakmice! Prvo je golgeter iz Zelenortskih Ostrva šokirao Lion, da bi Linar iskoristio protivnikovu opijenost dešavanjima na terenu i brutalno ga kaznio iz slobodnog udarca i to na magičan način! Toliko da je sada izvesno da će se Liga šampiona sigurno igrati u Kneževini!

Istini za volju, Strazbur je prvi i poveo preko Stefana Baokena, ali je Lion zahvaljujući pogotku Nabila Fekira s kreča i hicu Husema Uara okrenuo rezultat. Bio je to samo uvod u ono što se desilo u finišu ovog ludog susreta!

Sada bi samo veliki sumrak Monaka na gostovanju otpisanoj Troi mogao da spase Lion, koji u poslednjem kolu dočekuje Nicu.

Dok je Lion prosipao bodove po Strazburu, Lion je bukvalno u poslednjim trenucima susreta stigao do minimalne pobede nad Sent Etjenom, čijom odbranom je ponovo komandovao neustrašivi Neven Subotić. Toliko dobro da je Sent Entjen umalo izvukao još jedan remi bez primljenog gola.

Možete li da zamislite kakvi su to bili trenuci u Strazburu i Monako. Prvi okreće rezultat za opstanak, a onda Monako preko Fabinja sa penala stiže do neverovatno bitne pobede u borbi za sigurno učešće u elitnom takmičenju.

Kaen je uprkos teškom porazu od Nice (1:4) uspeo da osigura bar plej-of za opstanak posle Troinog remija sa Monpeljeom. Tuluz će morati da se nada Kaenovom porazu od Pari Sen Žermena na domaćem terenu ukoliko želi siguran ostanak u Ligi 1. Naravno, za tako nešto Ljubičasti će morati da pobede Gengan kod kuće, jer bi onda imali isti broj bodova kao Kaen, ali bi bili u prednosti zbog bolje gol razlike.

PSŽ je na svom terenu poražen od Rena s 0:2 i tako rivala pogurao do mesta koje vodi direktno u Ligu Evrope naredne sezone. To znači da će Nica, najverovatnije, u kvalifikacije za drugorazredno klupsko takmičenje, uprkos ubedljivom trijumfu nad Kaenom (4:1) i strašnoj golčini Marija Balotelija već u drugom minutu utakmice!

FRANCUSKA 1 - 37. KOLO:

Petak

Gengan - Marselj 3:3 (1:2)

/Grenije 42, 52, Brijan 70pen - Žermen 2, Tovan 14, 81/

Subota

Amijen - Mec 2:0 (1:0)

/Manzala 21 penal, Selimović 86 ag/

Anže - Nant 0:2 (0:0)

/Lima 50, Kulibali 61/

Bordo - Tuluz 4:2 (1:1)

/Bretvejt 38, 49, Leraže 73, Malkom 78 - Sila 29, Diop 90/

Lil - Dižon 2:1 (2:1)

/Motiba 18, 45+1 - Kvon 11/

Monako - Sent Etjen 1:0 (0:0)

/Fabinjo 90+1 penal/

Monpelje - Troa 1:1 (0:1)

/Koca 58 - Azamum 31/

Nica - Kaen 4:1 (3:0)

/Baloteli 2, 10 penal, Sent Maksim 36, Seri 72 - Kuaku 76/

Pari Sen Žermen - Ren 0:2 (0:0)

/Burižo 52 penal, Hunu 71/

Strazbur - Lion 3:2 (1:0)

/Baoken 22, Da Kosta 88, Linar 90+3 - Fekir 50 penal, Auar 73/

