Monako je neuništiv, Lionu ne pomažu ni dva gola, ni crveni karton

Monako se vratio iz mrtvih iz Liona i to sa igračem manje! Imao je Olimpik dva gola prednosti, ali mu ni to nije bilo dovoljno da izbegne poraz od 3:2 u derbiju 24. kola francuske Lige 1.

Junak pobede bio je Roni Lopes koji je na asistenciju Stevana Jovetića dva minuta pre kraja utakmice pocepao mrežu.

Bio je to lud meč na stadionu Luj drugi, a Lion je poveo već u 12. minutu golom Dijaza koji je šutirao sa više od 20 metara, lopta je pogodila nekog, promenila pravac i prevarila Danijela Subašića koji je pritom udario u stativu i posle morao da izađe sa terena.

Kada je u 28. minutu Bertran Traore iskoristio dodavanje Ferlana Mendija, delovalo je da će Lion stići lako do pobede, a da bi Monako mogao da doživi debakl.

Ipak, trgli su se Kneževi na vreme i tri minuta posle gola Traorea, uspeli da smanje zaostatak. Balde Keita je snažnim i preciznim udarcem sa ivice kaznenog prostora pogodio donji desni ugao i najavio povratak domaćina.

I to se i desilo već u 36. minutu kada je Mendi napravio penal. Izveo ga je Radamel Falkao, golman Lopes je odbranio, ali je Kolumbijac natrčao na odbitak i zatresao mrežu za 2:2.

Minut pre kraja prvog poluvremena veliku glupost napravio je Balde Keita, zbog neopreznog starta dobio drugi žuti karton i morao je u svlačionicu pre vremena.

Iako se očekivalo da u nastavku utakmice Lion krene u totalnu ofanzivu i iskoristi brojčanu prednost, to se nije desilo. Naprotiv, Monako je delovao kao opasnija i konkretnija ekipa. Tek u poslednjih pet do deset minuta Lion je preko Depaja probao da dođe do pobede.

FRANCUSKA 1 - 24. KOLO

Petak

Marselj - Mec 6:3 (3:0)

/Sanson 6, Tovan 9, 45+1, 56, Žermen 49, Mitroglu 75 - Mole 73, 85, Nijan 90+1/

Subota

Lil - Pari Sen Žermen 0:3 (0:1)

/Berćiće 45+1, Nejmar 77, Lo Selso 87/

Amijen - Sent Etjen 0:2 (0:0)

/Debiši 62, Kabelja 85/

Monpelje - Anže 2:1 (1:1)

/Lasne 42, Mbenza 71 - Ekambi 20 penal/

Nica - Tuluz 0:1 (0:0)

/Gradel 67/

Strazbur - Bordo 0:2 (0:1)

/Sankare 3, Labord 53/

Nedelja

Ren - Gengan 0:1 (0:0)

/Ngbakoto 90+1/

Kaen - Nant 3:2 (1:1)

/Santini 35pen, Da Silva 52, 80 - Bamu 31, 57/

Monako - Lion 3:2 (2:2)

/Keita 31, Falkao 36, Lopes 88 - Dijaz 12, Traore 28/

(FOTO: Action Images)