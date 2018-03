Vinćenco Montela

Dočekao je i često osporavani Vinčenco Montela svojih pet minuta pažnje. Iz Milana je najuren kao poslednji papak nakon što je potrošio 200.000.000 evra prošlog leta, iznenada je u januaru završio na klupi Sevilje, a dva meseca kasnije uspeo je da pokvari posao i status Žozeu Murinju na Old Trafordu.

Zna i Aeroplanino sam da je tanka linija između uspeha i neuspeha, pa se u razgovoru za italijanske medije osvrnuo na prošlost na San Siru.

"Plaćeni smo da budemo žrtveni jarci. Radio sam najbolje što sam mogao, naravno napravio sam greške. Prošlog leta je došlo 10 novih fudbalera, dosta njih iz drugih liga bez ikakvog međunarodnog iskustva. Neki su očekivali ekspresne rezultate, ali većina novih igrača nikada nije osvajala trofeje i trebalo je vremena da se adaptiraju. Možda je trebalo da bude više strpljenja, to sam rekao čak i čelnicima Rosonera, nadali smo se da ćemo steći samopouzdanje posle dobrog starta", rekao je Montela.

Kao trener koji se proslavio u Ligi šampiona, Vinčenca su pitali i o šansama Milana da se domogne najelitnijeg takmičenja.

"Ne znam, ne pratim više pomno Seriju A. Vidim da su Rosoneri u usponu, ali je to više zbog toga što su Inter i Lacio izgubili korak i usporili. Nalaze se u trci, videćemo da li će uspeti da se nađu na kraju u top četiri."

Montela je uporedio Donarumu i njegovog budućeg konkurenta Pepea Reinu koji stiže na leto iz Napulja.

"Điđo je vrlo dobra ličnost. Očekuje ga velika karijera i mislim da je to većim delom zbog njegovog talenta i kvaliteta. Mediji mu ne praštaju lako greške, ali mislim da će svoj potencijal u potpunosti iskoristiti. Da li će ga Reina zbaciti s gola ne znam, znam jedino da svaki top tim mora da ima dva kvalitetna golmana."

Trener Sevilje kaže da je zadovoljan i zbog napretka Patrika Kutronea.

"Srećan sam što je pozvan u reprezentaciju. Doživljavam ga pomalo i kao svoje otkriće. Naporno smo radili na njegovom usavršavanju, a on je pride pokazivao veliku želju da napreduje na treninzima. To će ga daleko odvesti, on je budućnost italijanskog fudbala."

Montela dosta očekuje i od Andrea Silve koji je počeo da se isplaćuje Milanu.

"Bio je mlad kada je stigao, i tek sada pokazuje sav potencijal. Nekada se o igračima sudi samo na osnovu cene, ali za napadače koji dolaze iz inostranstva uvek je komplikovano na početku. Potreban je period adaptacije i očekujem da će Portugalac biti sve bolji kako vreme bude prolazilo", zaključio je Vinčenco Montela.

Foto: Action Images