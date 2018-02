Mora da ga mnogo mrze: Nejmar sam traži đavola, namerno čeka faulove?!

Nejmar

Celodnevna drama na Parku prinčeva. Da li će Nejmar na operaciju ili ne? Prema poslednjim informacijama ipak neće, mada je sva prilika da će propustiti revanš meč sa madridskim Realom u osmini finala Lige šampiona. I sam je kriv za to, kaže defanzivac Olimpika iz Marselja Džordan Amavi čiji će stav sigurno izazvati burne reakcije u Pari Sen Žermenu.

Ostatak Francuske, pomalo i ljubomoran zbog svih tih miliona koje Sveci nemilice troši, verovatno će reći: Tako je! Jer nije tajna da je od ulaska arapskih šeika u PSŽ taj klub postao istovremeno i najpopularniji francuski na svetu, ali i najomraženiji, koliko u inostranstvu, toliko i kod kuće.

Amavijeve izjave u prilog toj tezi.

“Igrali smo sasvim normalno protiv Nejmara. Samo mislim da je on sam tražio nevolju“, kaže Amavi za Radio Monte Karlo.

Niko, doduše, nije ni optužio fudbalere Olimpika da su namerno povredili Nejmara, koji je i u ovaj derbi ušao sa statusom najviše fauliranog igrača u Ligi 1. Pre no što je, 10 minuta pre kraja utakmice sa Marseljom, i izašao sa terena Brazilac je osam puta meta protivničkih neregularnih startova. Amavi ne vidi ništa sporno u tome. Ali vidi nešto što prosečan ljubitelj fudbala ne može da primeti.

“Samo vam kažem šta sam video na terenu. Čekao nas je da ga pritisnemo i onda u poslednjem trenutku gurao loptu od sebe. Šta je očekivao? Ne znam, ali mislim da je tražio probleme. Šta seješ to i žanješ. Svi znaju koliko je talentovan, ali on je nas čekao pre no što se oslobađao lopte“, ističe Amavi, koji očigledno smatra da njegovi saigrači i on sam nisu imali nikakvu mogućnost da izbegnu Nejmarovu nogu?!

Kontra-argument nije teško pronaći, jer u suštini su svi saglasni da sudije treba da štite najveće majstore s loptom. Nejmar je povređen. Neće biti podvgnut operaciji, iako se to isprva očekivalo. Ali posle istegnuća zgloba i povrede pete metetarzalne verovatno neće moći ni da igra protiv Reala.

“Lažna je vest (da će Nejmar pod nož, prim. aut.). Takva odluka nije doneta. Razgovarao sam sa trenerom, rekao mi je da mu je zglob otečen, da na petoj metatarzalnoj postoji pukotina... On je igrač koji želi da igra na svakoj utakmici, a ja sam strpljiv. Postoji mogućnost, doduše mala, da bude spreman i za Real. Sačekaćemo. Nejmar je mnogo važan za nas, ali ima i igrača koji su spremni da uskoče“, tvrdi trener PSŽ-a Unaj Emeri.

