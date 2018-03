Navijači se zabavljaju mačkom

Ovo nije ni moralo da se igra. U stvari, moglo je da se prekine još u 16. minutu prve utakmice kada je Domagoj Vida dobio direktan crveni karton. Već tada su svi u Bešiktašu znali da ih čeka 164 minuta agonije. Bilo je 5:0 u tih uvodnih 64 minuta, a onda danas na Bosforu još dva u mreži istanbulskih Crnih orlova, uz utešni pogodak Vagnera Lava za 3:1 i u zbiru brutalnih 8:1 za Bavarce.

Tek da se Evropa zamisli pre no što opet krene sa pričama da Real i Barselona ove sezone glavnog izazivača u borbi za šampionsku krunu imaju u Mančester Sitiju Pepa Gvardiole. Jer svako ko makar i pomisli da unapred otpiše Bajern jednostavno nema pojma o fudbalu. Posebno kad je tu Jup Hajnkes, koji je maltene isti ovaj tim vodio do titule prvaka Evrope 2013. godine. U tom finalu protiv Borusije igrali su i Frank Riberi, Havi Martinez, Arjen Roben, Džerom Boateng, Tomas Miler i David Alaba. Svi oni još su u Minhenu, kao i sada povređeni Manuel Nojer. Jasno vam je koliko se svi oni dobro poznaju. I kad to pomnožimo sa navikom osvajanja trofeja, pa mupltiplikujemo sa Hajnkesovim znanjem dolazimo do činjenice - Real, Barsa i Bajern. Pa tek onda Siti. Dok ne pokaže da je zaista izrastao u velesilu. Na primeru Pari Sen Žermena videli smo da to baš i nije tako lako.

A kad igra Bajern - sve izgleda lako. Pa i da na Vodafon stadionu sa pola snage dobiješ nikad jači Bešiktaš. U 18. minutu Tijago Alkantara na asistenciju Tomasa Milera... Zaista izgleda da bi to mogao da uradi svako od nas kad bi ga probudili u pola noći. Budimo realno, ne bismo.

Tek što je počelo drugo poluvreme i drugi gol za Bajern, jer Bajern se ne igra sa ugledom. Kad može da pobedi - Bajern će da pobedi. Taman i kad se čini da mu ama baš ništa ne znači. Najveći dobro znaju. Uvek nešto znači. Gledaju to i svi drugi. Gledaju i plaše se. Gokhan Gonul sigurno jeste kada je Rafinja centrirao sa desne strane - 2:0.

Ostatak drugog poluvremena? Naznaka da Nemci ipak imaju srce. Da nisu sklonili stopalo sa papučice za gas verovatno bi Bešiktaš popio još jednu petardu. Ne bi ni bilo strašno. Turci su se već pomirili sa istinom: preko puta je prosto nedodirljiv protivnik. Počeli su da uživaju u fudbalu koji gledaju. Navijali iz prkosa, aplaudirali iz divljenja, smejali se mački koja je zalutala na teren. Možda i nešto najzanimljivije večeras u Istanbulu. Sama utakmica to nije bila. Niti može da bude kad nema nikakve dileme oko ishoda meča.

Te dileme nije bilo ni kada je Vagner Lav je u 58. minutu barem spasio obraz domaćeg tima. Nešto malo radosti. Možda i više strepnje: neće valjda ovi Nemci to pogrešno razumeti pa nas nakantati do kraja meča?

Bajern je ovog puta bio milostiv. Do kraja meča samo još jedna lopta u mreži turskog šampiona. Sandro Vagner je bio strelac na asistenciju Davida Alabe, koji se tako iskupio za grešku kod jedinog Bešiktaševog gola.

Ali da se vratimo na sekund na početak ovog prethodnog pasusa i konstataciju: Bajern je bio milostiv. Stojimo uz nju. Samo se pitamo: koliku silu moraš da predstavljaš da bi neko za tebe rekao da si milostiv čak i kad pobediš sa 3:1 na jednom od najtežih terena Starog kontinenta?

Bajern je to! Jupov Bajern!

BEŠIKTAŠ - BAJERN 1:3 (0:1)

/Lav 58 - Alkantara 18, Gonul 46ag, Vagner 84/

Stadion: Vodafon, Istanbul;

Sudija: Majkl Oliver (Engleska);

Bešiktaš (4-2-3-1): Zengin - Gonul, Ujsal, Medel, Erkin - Arslan (od 60. Hačinson), Ozjakup - Kvarežma, Pektemek, Lens (od 60. Hačinson) - Vagner Lav (od 75. Babel);

Bajern (4-3-3): Ulrajh - Rafinja, Boateng, Humels (od 46. Zule), Alaba - Vidal, Martinez, Alkantara (od 35. Alkantara) - Jiler, Riberi, Levandovski (od 84. Vagner).

(FOTO: Action Images)