Stigao je u julu 2017. godine iz Real Madrida za 66.000.000, i tu ne računajući masne bonuse. Počeo je odlično, davao golove, ali je onda krenuo strmoglav pad u igri i karijeri Alvara Morate. Krenuo je sa igrama ispod očekivanja. Čak se pominje da bi mogao da promeni sredinu na leto, (Juventus i Milan su zainteresovani).

Navijačima je sve to delovalo kao pad forme gledajući sa tribina. Ali, Morata u iskrenom i otvorenom intervjuu za špansku Marku otkriva onu drugu stranu koja se ne vidi.

I podvlači da je on glavni krivac za sve što mu se dogodilo.

"Bila je to za mene teška godina, a nije bila bolja ni za tim. Proživeo sam tešku sezonu. A sve je počelo prelepo. Svi su me voleli, postizao sam golove, a sada je drugačije. Ljudi mi govore svašta na ulici, a ne znaju kroz šta sam prošao. Zna samo moja supruga koja živi sa mnom i porodica. Više bih voleo da sam pokidao mišić i bio tri meseca van terena nego što sam bio u neznanju. Želeo sam da igram, da dajem golove, ali nisam mogao. Nisam znao šta mi je. Čelsijev doktor to nije znao, a kasnije smo otišli kod dva doktora u Engleskoj, pa u Nemačku. To što se tamo dogodilo mi je jako teško palo", ispoveda se Morata za Marku.

Morata je nekoliko puta išao u Nemačku na tretmane.

"Bio je to novi tim, sve je išlo odlično. Dobili smo Atletiko, imali dobre igre u Premijer ligi. Potom sam morao da idem u Nemačku nekoliko puta kako bih imao tretman gde sam primao injekcije u leđa. Mnogo je bolelo. A morao sam da se vratim u London da treniram narednog dana. Tu sam pogrešio. Morao sam da stanem. Kada si povređen, povređen si. Tačka. Možeš da odigraš meč, ali ne možeš to da vučeš mesec dana. Dan pre nego što smo igrali protiv Vest Hema, javili su mi da sam postao otac. Želeo sam da igram, ali na zagrevanju nisam mogao da se pomerim. Rekao sam doktoru da mi da injekciju kako bih mogao da igram. Želeo sam da posvetim gol detetu kome ću biti otac. Od tog momenta je sve kenulo po zlu".

Da li te je tvoja posvećenost izdala na neki način?

"Da. To je jasno. Naučio sam lekciju i to neću ponoviti. Patio sam. Dolazio sam kući sa utakmica ili treninga i morao sam da primam nekoliko uboda. Nisam mogao da podnesem bol. Napravio sam rupe u celim mišićima zadnjice, leđa... Vozio sam ili jeo i onda, odjednom, morao sam da primim injekciju i da stanem sa tim što sam radio. Nisam mogao ni da vozim. U pitanju je nerv. Želeo sam, želeo sam, ali ništa. Izgledalo je posle toga da je u redu i onda, vau, ponovo me je pogodilo! Samo su doktor, supruga i porodica znali za sve to. Veoma je komplikovano".

Šta bi promenio?

"Povređeni Morata na mesec ili dva nije isto kao Morata koji ne igra dobro. Ljudi misle da smo mašine i to je to".

U novembru se pričalo o tvojim golovima, kako si dobro igrao, o reprezentaciji pa čak i povratku u Real Madrid...

"To je fudbal i to je život. Tako je sada, ali uskoro možemo da razgovaramo i da budem najsrećniji na svetu. Sve je relativno. Na kraju, nije sve tako crno u teškim momentima, niti tako prelepo kada tako izgleda. Kada sam bio novajlija, postizao golove, trebalo je da imam sve na umu".

Sledi finale FA Kupa protiv Mančester Junajteda 19. maja. Možda prilika za Moratu da popravi utisak.

"Imao sam sličnu situaciju u Juventusu. Fudbal je sačinjen od momenata. Sada imamo finale, i ako odem i dam gol za pobedu, ljudi će to pamtiti, to što se desilo na kraju".

Razmišljao si i o Vembliju, ali i o Svetskom prvenstvu.

"Nadam se. Teško je ući u reprezentaciju. Prošli put kada se nisam našao znao sam da se to može dogoditi. Trener me zna i zna šta mogu da uradim na terenu, ali i van njega. Znam da moje ponašanje nije bilo ispravno. Imao sam frustracije zbog povrede leđa i to se videlo u kontaktu s sudijama, rivalima, svima. Voleo bih da budem sa saigračima iz reprezentacije na Svetskom prvenstvu. Biće mi jako teško ako ne odem, ali i to je jedna od opcija".

U Engleskoj devetke obično igraju dosta leđima.

"U Premijer ligi devetke obično tako igraju. Nije baš da mi je držanje lopte omiljeno, ali mislim da to mogu da uradim u određenim momentima utakmice. Nije moja specijalnost, ali pokušavam da se adaptiram".

Navikavanje na suđenje takođe je bilo teško...

"Znao sam šta me čeka. U poslednje vreme se trudim da se sprijateljim sa njima. U prvom delu sezone je bilo ludo. Mnogo sam protestovao. Sada ulazim u svaki meč i znam da moram da dam celog sebe. Ako to ne uradim polomiće me. Na kraju vam se svidi taj stil. Kada sam došao pomislio sam da ima mnogo udaraca. Ali se navikneš".

Govorio je Morata i o nekim poništenim golovima, brojci datih golova koja je važna za napadača, ali i o mentalnoj stabilnosti.

"Mogao sam da budem bolji, imao sam dosta otvorenih situacija. Znam da to nisam ja. Glava pada kada ne igraš dobro, kada nisi mentalno izbalansiran. Gledam iza sebe, vidim šta sam promašio i ne verujem. Mislim se kako sam to mogao da promašim. Centimetar ili dva dele propast od trijumfa".

Svakako mu nije lako da se nosi sa svim što mu se dogodilo.

"Jedna stvar je kada promašiš za tri centimetra, a druga je kada nisi ni blizu. Imaju pravo da me kritikuju zbog kojim me plaćaju. Mi igrači moramo da budemo spremni na sve. Da ne gledamo medije ili slušamo šta ljudi govore. To je teško uraditi, ali prava samokritičnost dolazi kada shvatiš šta si uradio dobro, a šta loše. Kada uspeh bude ponovo došao, sve će biti mnogo ukusnije", zaključio je Morata.



