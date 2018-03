U većem delu jesenje sezone Partizan je delovao odlično u gostima. Bar ako se gledaju rezultati. Nije to nikad bila bogzna kakva igra, ali su crno-beli redovno dobijali rivale. Sve do okršaja s Napretkom u Kruševcu. Posle tog poraza pod Bagdalom usledilo je mučenje na prolećnoj premijeri u Lučanima (preokret od 0:1 do 2:1), pa neuspeh u Nišu (0:1), zbog čega se postavlja pitanje može li aktuelni prvak da se vrati na stazu uspeha kad su u pitanju mečevi na strani.

Prva prilika je u subotu (TV Arenasport, 15.00) na stadionu Čukaričkog. U pitanju je tim koji je u prvog delu prvenstva odoleo u Humskoj (0:0), znao u prošlosti da ukoči Parni valjak, igra ubedljivo na svom terenu i taj okršaj zbog pomenutih podataka zaslužuje epitet derbija 27. kola Superlige.

I kad je pobeđivao, Đukićev sastav je ispoljavao nedostatke u odbrani. Na poslednjih deset gostovanja samo Javor i Voždovac nisu uspeli da matiraju Vladimira Stojkovića. Svi ostali timovi dali su mu po gol. Napredak čak dva. S te strane gledano, Čuka nije bez šansi. Posebno što je kod kuće od 13 utakmica na čak 11 tresla mrežu rivala. Provukli su joj se samo niški Radnički i Javor. A u poslednja tri meča nije primio gol na Banovom brdu. Zbog toga je Miroslav Đukić pod dodatnim pritiskom.

"Ne shvatam ovo kao kvalifikacije. Jedino što Partizan u svakoj utakmici ima obavezu je da ide na pobedu. Drugog pritiska nemam, niti će ga biti posle, bez obzira šta se desi. Moja obaveza je da Partizan pobeđuje, ostalo ne zavisi od mene. Ceo život sam pod pritiskom, takmičim se, tako ni fudbal ne doživljavam drugačije. Pogotovo ne znam šta je to kad u utakmicu uđeš opušteno", poručio je Đukić.

Opet, Partizanova ofanzivna linija mora kad-tad da proradi. Zbog toga se postavlja veliko pitanje - hoće li Ognjen Ožegović proraditi protiv bivšeg kluba? Ožegović je bez ligaškog gola čak 799 minuta, što je gotovo devet punih utakmica. Od svih superligaških gostovanja ove sezone Partizanova ofanziva nije bila precizna samo u prvom večitom derbiju i minule subote u Nišu. Što će reći da je u pitanju incident, a ne konstanta, pa bi – ako se meč „otvori“ – mogli da gledamo efikasan duel. Pogotovo što su tri od poslednja četiri susreta Čukaričkog i Partizana ušla u tip GG3+.

Trenera Čukaričkog Nenada Lalatovića izuzetno raduje derbi na Banovom Brdu.

"Očekuje nas praznik fudbala i nadam se da će tribine biti ispunjene do poslednjeg mesta. Partizan i Zvezda su klubovi kojima ne treba pretiti. Gde god da igraju u Super ligi, oni su favoriti. Zato tu ulogu favorita i sada prepuštam njima", rekao je Lalatović i pojasnio:

"S druge strane, ja verujem u moje momke. Verujem u ono što radimo. Daćemo sve od sebe da probamo da iznenadimo šampiona koji će imati i veliku podršku svojih navijača sa tribina. Definitivno će biti teška utakmica za nas, ali svi bi trebalo da živimo za ovakve mečeve. Pun stadion, protivnik igrao Ligu Evrope, prezimio tamo... Svi elementi su tu".

Partizan je nedavno kažnjen oduzimanjem dva boda i u slučaju pobede Čukaričkog naš tim bi se ravnopravno uključio u borbu za drugo mesto. Međutim, Lalatovića to ne opterećuje.

"Ne napadamo tu drugu poziciju. Naravno da bih voleo da budemo drugi, ali najsrećniji ću biti ukoliko obezbedimo to mesto koje vodi u Evropu. Nama je ta Evropa cilj. Nije toliko bitno da li ćemo biti drugi, treći ili četvrti. Mislim da Čukarički, kao klub, i moji igrači apsolutno zaslužuju da igraju u Evropi. Ubeđen sam da bi imali šta da pokažemo i da bi dostojno predstavljali srpski fudbal", rekao je Lalatović i dodao:

"Ja sam kao trener Vojvodine uspeo da dođem do tog plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope i malo je falilo da se nađemo u grupama. To su jedne specifične utakmice i jako bih voleo da se sa Čukaričkim ponovo oprobam u tim kvalifikacijama. Igrali bismo protiv timova iz drugih liga koji su jači i to bio onda bilo neko merilo koliko vredite. Ja sam to već rekao i svojim igračima".

Kako je potvrđeno iz kluba iskusni štoper Bojan Ostojić neće se staviti na raspolaganje Miroslavu Đukiću sve do večitog derbija u aprilu, a problem više predstavljaju grip Sejdube Sume i ruptura mišića stomačnog zida kod Zorana Tošića. Iskusni ofanzivac nije odigrao ni prvi susret ovih rivala u Humskoj, koji je završen bez golova.

ČUKARIČKI - PARTIZAN

Beograd

Stadion Čukaričkog

Sudija: Srđan Jovanović.

ČUKARIČKI (4-1-4-1): Kirovski - Stevanović, Đurić, Puškarić, Bogosavac - Drinčić - Docić, Zorić, Stojanović, Ovusu - Bojić.

PARTIZAN (4-4-2): Stojković - Vulićević, N. R. Miletić, Mitrović, N. G. Miletić - Janković, Zdjelar, Pantić, Đerlek - Tavamba, Ožegović.

SUPERLIGA - 27. KOLO

Nedelja:

14.00: (2,45) OFK Bačka (3,45) Mačva (2,45)

14.00: (3,15) Mladost Lučani (3,05) Vojvodina (2,30)

14.00: (2,80) Zemun (3,00) Voždovac (2,55)

15.00: (4,80) Čukarički (3,50) Partizan (1,70)

16.00: (1,85) Rad (3,35) Javor (4,10)

16.00: (1,35) Radnički Niš (4,50) Spartak Subotica (8,50)

16.00: (1,25) Radnik Surdulica (5,70) Borac Čačak (9,50)

18.30: (1,15) Crvena zvezda (7,00) Napredak (15,0)

*** Kvote su podložne promenama