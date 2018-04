Teorija je i dalje saveznik Benfike, ali na Lužu je trenutno mrak! Posle četiri uzastopne titule, Orlovi su vrlo verovano šampiuonski pehar predali u ruke najvećem rivalu. Večeras je na Lužu slavila Tonedela (2:3), pa će sutra protiv Maritima Porto imati šanse da se odmakne na velikih pet bodova. A do kraja Primeire ostalo je još dva kola.

Kako je igrala Benfika ove sezone - bolje nije ni zaslužila, Ipak, činilo se da će ekipa za koju je do 62.minuta igrao Andrija Živković, ostati konkuretna u trci sa Porto. Benfika je povela već u desetom minutu. Sjajnu akciju Himeneza iskoristio je Pici i doneo vođstvo domaćinu.

Međutim, bio je to poslednji momenat koji će navijači kluba iz Lisabona pamtiti. Od tog trenutka Benfika se raspala. Ulogu dželata imao je Miguel Kardoso. Sjajno je reagovao dva puta u šesnestercu Benfike i doneo gostima vođstvo.

Trener gostiju Rui Vitorija nije imao šta da čeka. U igru je ubacio Seferovića. Imala je Benfika još neke šanse, ali je Tomane u 81.minutu stavio tačku.

PORTUGAL 1 - 32. KOLO

Petak

Gimarais - Moreirense 1:0 (0:0)

/Urtado 90+2/

Subota

Setubal - Feirense 0:2 (0:0)

/Silva 63 i 87/

Benfika - Tondela 2:3 (1:2)

/Pizi 12, Salvio 90+4 - Kardoso 30 i 39, Tomane 81/

21.30: (8,00) Portimonense (5,30) Sporting (1,30)

Nedelja

17.00: (2,40) Boavista (3,10) Fereira (2,95)

17.00: (1,80) Rio Ave (3,45) Šavez (4,30)

19.00: (6,75) Maritimo (4,10) Porto (1,15)

21.35: (6,75) Belanenseš (4,10) Braga (1,45)

Ponedeljak

21.00: (2,05) Aveš (3,25) Eštoril (3,50)

* Kvote su podložne promenama