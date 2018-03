Kandidata - koliko hoćeš

Brazil sa kvotom 6,00, Nemci kao aktuelni vladari planete na istoj startnoj poziciji, a odmah iza njih Francuska (6,50), evropski viceprvak, sa statusom trećeg favorita za uspon na pobedničko postolje na Mundijalu u Rusiji. Jer ono što Didije Dešan ima na raspolaganju verovatno nema niko drugi na svetu. I kao prilog toj tezi, malo istraživanje uglednog L'Ekipa, koji je odmah posle objavljivanja spiska za prijateljske mečeve sa Rusijom i Kolumbijom pokušao da utvrdi kako bi izgledao najbolji tim Trikolora koji neće putovati na Svetsko prvenstvo.

Pazite sad, u formaciji 4-3-3: Benoa Kostil – Matje Debuši, Adil Rami, Emerik Laport, Levin Kurzava – Stiven Nzonzi, Tjemue Bakajoko, Žofri Kondogbija – Musa Sisoko, Dmitri Paje, Bafetimbi Gomis! A i tu ima mesta za subjektivan utisak, jer je L'Ekip, primera radi, Bafetimbija stavio ispred Alekandra Lakazeta, Bakajoka ispred Matuidija i tako dalje, i tako dalje...Karima Benzemu i Matjea Valbuenu i ne pominjemo iz dobro znanih razloga.

Ima tu još igrača koji bi u 90 odsto drugih selekcija bili nosioci igre, ali - prosto ova francuska generacija ima talenat u tonama. Drugo je pitanje da li je baš Dešan pravi čovek da to sve ukomponuje u ekipu koja će gaziti sve pred sobom, što bi po kvalitetu morala da čini. Uostalom, francuski mediji i ne pokušavaju da sakriju ambiciju da se prvi put posle 1998. godine galski Petlovi popnu na krov sveta. A tu već može da bude problema, jer pomenuti Brazilci, Nemci, pa i Španci i Argentinci, poneki favorit iz senke, imaju iste planove. Kao i svi oni, i Francuzi imaju neke svoje probleme, a one su uglavnom u vezi sa nedostatkom igrača na bekovskim pozicijama.

Nije da ih nemaju, ali nije to baš klasa koja prati ostatak ekipe. Pritom, Levina Kurzavu je u Pari Sen Žermenu istisnuo Juri Berćići, pošto su svi defanzivni nedostaci nekadašnjeg Monakovog levok beka isplivali na površinu u jačim utakmicama. Takođe, Kurzava navodno nije baš najbolje primio odluku Unaja Emerija da ga u revanšu sa Realom ne stavi ni na klupu. Navodno se “svetio” na treninzima. Dešan ne voli tako razmaženo ponašanje. Da ne pominjemo da su Kurzavu neki opasni likovi ucenjivali – i zbog toga bili uhapšeni – snimkom u kome navodno vređa Dešana.

Dalje, Benžamin Mendi je zbog teške povrede propustio ceo dosadašnji tok sezone što bi možda i moglo da bude dobro, jer će biti svež za Mundijal, a trebalo bi da ima i vremena da se vrati u formu. Ali to nikad nije lako i tako predvidivo. Na levom beku tako ostaje Lukas Dinj, a on u konkurenciji Đordija Albe retko igra u Barseloni. Silno nedostaje neko kao što je bio Patris Evra. Mada bi ovde mogao da uskoči Lukas Ernandez, koji je umeo da to odigra u Atletiku, a posle povrede Filipea Luiza verovatno će dobiti još prilika da se navikne.

Uz desnu aut-liniju još manji izbor. Penzionisanje Bakarija Sanje ostavilo je veliku rupu (gotov je i Matje Debuši), koju će verovatno zakrpiti Monakov Đibril Sidibe, koga su letos jurili klubovi sa svih meridijana, Čelsi pre svih, ali je on ostao u Kneževini. Prave konkurencije skoro da nema. Sebastijen Koršija je povređen pa već dva meseca ne igra za Sevilju, nije stoga nemoguće da će Dešan opet u tim zvati veterana Kristofa Žalea, koji više nije prvi pik ni u Nici. Ali selektor ga voli, a u Francuskoj dobro znaju da Dešanovi miljenici ponekad imaju (pre)prevelik popust. Mada, za ovu poslednju akciju prednost je dobio Benžamin Pavar, koji u Štutgartu primarno igra štopera – i to odlično – ali u slučaju nužde može da priskoči u pomoć i na desnom beku. Sam Dešan je rekao da će igrači koji su pozvani za martovske prijateljske utakmice, njih 24, činiti većinu i na Mundijalu. Argument u korist mladog Pavara.

Na kraju krajeva, to je “samo” rezervni desni bek, a na svim ostalim pozicijama u francuskom timu je gužva kao u japanskom metrou. S tim da se na nekim mesta hijerarhija jasno zna, dok na drugim ima dilema. Među stativama nema nepoznatih. Ugo Loris ispred Alvonsa Areole, pa verovatno i iskusnog Stiva Mandande. Najverovatnije će izvisiti Bordoov Benoa Kostil.

Zacementirana su i trojica štopera: Samjuel Umtiti, Rafael Varan i Loran Košćelni, koji će se verovatno i rotirati u prvih 11. Borba za mesto četvrtog štopera je i dalje otvorena, mada se pobednik već nazire, a to neće biti ni Mamadu Sako ni Kurt Zuma, ni Adil Rami kome je ta čast pripala na Euru, pa čak ni Emerik Laport, iako je on januarskim transferom u Mančester Siti za 65.000.000 evra postao drugi najskuplji štoper svih vremena. Iako je Laport, nakon što ga je Dešan zvao na novembarske prijateljske utakmice, obustavio proces promene državljanstva kojim bi stekao pravo da igra za Španiju. Inače, ni minut nije odigrao na tim mečevima u novembru. A koliko ga je u stvari Dešan “prevario” najbolje svedoče poslednje informacije koje govore da će u Rusiji vrlo verovatno Presnel Kimpbembe. Iznenađenje samo za one koji ga ne gledaju redovno. U konkurenciji Tijaga Silve i Markinjosa francuski mediji neretko baš 22-godišnjeg Presnela proglašavaju za najpouzdanijeg u Pari Sen Žermenu.

S tim smo završili sve priče oko odbrane i dolazimo do veznog reda, a tamo je konkurencija jaka kao pri upisu na menadžerske studije posle dolaska kapitalizma u bivšu SR Jugoslaviju. I baš svi znaju da “hendluju”. Loptu u ovom slučaju. Pol Pogba je naravno broj jedan celog tima, mada je pitanje kako će se tek prosečna sezona u Mančester junajtedu odraziti na njegovo samopouzdanje, nema dileme ni kad je Ngolo Kante u pitanju, ali za preostala tri ili četiri mesta u sredini veze – borba na život i smrt.

Istina, dvojica su igrača trenutno u prednosti u odnosu na ostale kolege. Korentin Toliso, koji se ustalio u Bajernu, pa i Adrijen Rabio, jer Dešan ima mekši stav prema igračima iz domaćeg šampionata. Više nisu tako aktuelni Joan Kabaj i Morgan Šnajderlin, koji su igrali pre dve godine na kontinentalnoj smotri, a i sada su manje-više standardni u Kristal Palasu, odnosno Evertonu, pa je veliko pitanje da li Toma Lemar ili Dimitri Paje? Sudeći prema spisku za predstojeće prijateljske utakmice ovaj prvi, mada Paje igra fenomenalno u Olimpiku iz Marselja. Obojica mogu da pomognu i na krilima, pa i tu imaju svoje štihove.

Međutim, tu nije kraj, jer za ova tri mesta pucaju i Žofri Kondogbija, Blez Matuidi, Stiven Nzonzi, Musa Sisoko, Tijemue Bakajoko... Utisak je ipak sa znazno manjim šansama da se zaista i dokopaju Rusije, iako – posebno ova prva dvojica – iza sebe imaju odlične sezone. Nzonzi kao da je zažalio zbog toga što je ostao u Sevilji, o Sisoku i Bakajoku je u ovako žestokoj tuči izlišno i raspravljati.

Idemo na krila. Ako računamo da će Dešan igrati u sistemu 4-3-3 mada to ponekad liči i na 4-2-3-1, zavisi od toga da li je taj treći u vezi ofanzivniji ili defanzivniji, gde će biti Pogba i slično. Uglavnom se trenutno priča o toj 4-3-3 formaciji. A onda na desnom krilu nema nikakve dileme: Kilijan Mbape. Usman Dembele tu nema nikakve šanse za mesto u startnih 11. Na levom bi još i mogli da se porvu Kingsli Koman i Antoni Marsijal, pa i Lemar i Paje, a nikako iz jednačine ne bi trebalo izostaviti ni Florijana Tovana, koji odlično igra u dresu sa nacionalnim grbom. Tu je i Nabil Fekir, koga na ovom sada spisku nema zbog povrede, kao ni Komana, Mendija i Lakazeta.

Rekosmo već, Dešan je potvrdio da ovaj poslednji spisak od 24 igrača jeste merodavan za analize o tome ko će u Rusiji, a ako je tako pored Mbapea na Svetskom prvenstvu ćemo gledati i Dembelea, Tovana i Marsijala. Uz ogradu da je Koman – podvucimo to debelom linijom – povređen. Mogao bi on tu da zaprži čorbu nekome. I da: Lemar ili Paje, svejedno da li nominalno kao vezni ili kao krilni igrači, iznenadili bismo se da tu ne bude bar jedan od njih dvojice.

Za kraj napad, gde Dešanu takođe ne manjka. Jer ne može da manjka kad u špicu imaš Antoana Grizmana. A ako budeš želeo da napadneš sa dva napadača – što se dešavalo i-ha-ha puta i dešavaće se kad god preko puta bio značajno slabiji protivnik – i Olivijea Žirua još ispred. Naravno, svi znamo da bi po kvalitetu tu trebalo da bude Benzema i svi znamo zašto ga neće biti, a njegovo odsustvo do sada je uglavnom koristio Aleksandar Lakazet, mada i njemu akcije padaju posle neubedljive debitantske sezone u Arsenalu. Andre Pjer Žinjak nije doveka mogao da kupuje Dešanovo poverenje golovima u Meksiku, pa je za duele sa Rusijom i Kolumbijom šansu premijerni put dobio Visam Ben Jeder, koji je sa dva gola na Old Trafordu uništio Mančester junajted u osmini finala Lige šampiona.

Mada, Lakazet je povređen i ovde će još biti borbe. A baš ako bude nekih povreda, spreman je da uskoči i Kevin Gameiro, pa i mladi Musa Dembele, koji nemilice trpa u dresu Seltika. Opet, ima još vremena za njega.

Sad treba napasti svetsko zlato! Ima se čime.

TIM FRANCUSKE ZA MEČEVE SA RUSIJOM I KOLUMBIJOM:

Golmani: Areola (PSŽ), Loris (Totenhem), Mandanda (Olimpik Marselj);

Odbrambeni igralči: Dinj (Barselona), Ernandez (Atletiko Madrid), Košćelni (Arsenal), Pavar (Štutgart), Sidibe (Monako), Umtiti (Barselona), Varan (Real Madrid);

Vezisti: Kante (Čelsi), Lemar (Monako), Matuidi (Juventus), Pogba (Mančester junajted), Rabio (PSŽ), Toliso (Bajern Minhen);

Napadači: Ben Jeder (Sevilja), Žiru (Čelsi), Mbape (PSŽ), Tovan (Olimpik Marselj), Marsijal (Mančester junajted), Grizman (Atletiko Madrid), Dembele (Barselona).

