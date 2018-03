(Na manje od sto dana do početka Mundijala u Rusiji MOZZART Sport se pozabavio analizom potencijala najvećih favorita za Zlatnu boginju. Iz dana u dan predstavićemo vam osam najjačih reprezentacija, a počećemo s aktuelnim šampionom sveta, selekcijom Nemačke)

Ako za nekog selektora možemo da kažemo da bi mogao da sastavi četiri-pet sjajnih timova od onoga što ima na raspolaganju, onda je to Joakim Lev. I zaista, nemački selektor biće na slatkim mukama kada bude morao da se odluči za 23 putnika za Rusiju. Manšaft nema problema s povredama – ako isključimo Manuela Nojera koji će do aprila biti fit – forma najvećeg broja kandidata je na vrlo viskom nivou, a na sve to dobro je poznato kako pojedinci, poput Tomasa Milera ili Mesuta Ozila, čak i kada im ne ide u klubovima, umeju da „polude“ nakon što na sebe navuku tu svetu opremu Elfa.

Lev neće odustati od okosnice ekipe koja je pre četiri godine u Brazilu osvojila svet. Jezgro će i u Rusiji činiti septet: Nojer, Humels, Boateng, Kedira, Kros, Ozil, Miler. Ali u startnih 11 mesta bi trebalo da bude i za bar dvojicu iz mlađe garde. I tu nema mnogo filozofije. Lev ne krije da obožava način na koji igra Timo Verner, takav profil napadača, dok za Džošuu Kimiha, po mnogima budućeg kapitena Bajerna, kaže da ga vizija, energija i čitanje igre čine spremnim da u potpunosti nasledi Filipa Lama na desnom boku.

Preostaju još dva mesta za kompletiranje najjače jedanaestorice i tu takođe ne bi trebalo da bude dileme. Otkako je ušao u reprezentaciju novembra 2014. Jonas Hektor je prvi izbor na levom boku. Ispred njega, po levoj strani, teško da će neko uspeti da istisne Marka Rojsa, kapitena Dortmunda. Sjajni kreativac nije se našao na poslednjem Levovom spisku za Brazil i Španiju (23. i 27. mart), no to je samo zato što je potrebno testirati neke druge momke. O Rojsu i njegovim mogućnostima već se sve jako dobro zna...

Pa da krenemo od golmanskih kapaciteta Nemačke. Teško da ih neka nacija ima više... Jasno je, Manuel Nojer je neporecivi broj jedan, dok će se za pozicioniranje iza njegovih leđa boriti Ter Štegen iz Barselone, Leno iz Leverkuzena, Trap iz Pari Sen Žermena, Ulrajh iz Bajerna... Da ne pominjemo da iz senke svaki čas mogu da iskoče Ferman (Šalke), Bauman (Hofenhajm), Horn (Keln)... Nojerova povreda možda malo brine, međutim do Mundijala je dosta vremena, imaće fore da uđe u formu.

Letimičan pogled na pedesetak najboljih igrača koje Nemačka ima govori nam da su Panceri bolje pokriveni na svakoj poziciji u odnosu na Brazil 2014. Njihova velika snaga jeste štoperski tandem Boateng - Humels koji već godinama igra zajedno i u klubu i u nacionalnom timu. U odnosu na prošli Svetski kup nema veterana Pera Mertezakera, ali tu su neke nove snage. Predvode ih 22-godišnjaci Džonatan Ta (Leverkuzen) i Niklas Zule (Bajern). Antonio Ridiger istisnuo je startne postave Čelsija Gerija Kejhila, Škodran Mustafi je standardan u Arsenalu, a tu je i dvojac iz Bundeslige Orban-Ginter. Kapiten RB Lajpciga potpuno je sazreo za debi u seniorskom timu, dok je Matijas Ginter dolaskom u Menhengladbah dobio minute i pokazao ozbiljan potencijal.

Jedan od važnijih šrafova u Brazilu bio je Benedikt Hevedes. Njega u Rusiji, prilično je jasno, nećemo gledati. Iskusni univerzalni vojnik od prelaska u Juventus konstantno je povređen, malo igra i Lev neće rizikovati sa rekonvalescentom.

Ne računajući već viđene startere - Kimiha i Hektora, Nemci su možda i najtanji na bekovskim pozicijama. Tačnije, tu su im alternative s najmanje iskustva. Marvin Platenhart iz Herte tek je nedavno debitovao za A selekciju, Džeremi Toljan na tu čast još čeka, baš kao i Filip Maks koji je ove sezone eksplodirao u Augzburgu i privukao pažnju Mančester Sitija. Maks je do pred kraj 2017. bio najbolji asistent u ligama petice, sa 11 nameštenih golova. Njegova forma, međutim, u naglom je padu... Nadolazećoj generaciji pripada i Janik Gerhart (24) iz Volfzburga. Do sada samo jedan meč za seniorski tim i forma na nivou one koja cele sezone krasi njegove saigrače.

Desna strana nešto je jača, barem po imenima. Doduše, Beni Henrihs izgubio je mesto u startnoj postavi Leverkuzena kod Hajka Herliha, a supertalentovani Mičel Vajzer – otišao iz Bajerna upravo zbog Kimiha – polako ulazi u formu iz prošle sezone, pre teške povrede koju je doživeo.

Jogi Lev ni u Rusiji neće menjati srce tima. Barem se tako nešto ne nazire... Njega su u Brazilu činili Toni Kros i Sami Kedira – ovaj drugi do povrede, kada ga je umesto njega uskočio Kristof Kramer – a tako je bilo i u Francuskoj pre dve godine. Krosov prirodni naslednik je Julijan Vajgl iz Dortmunda, strašan potencijal u koji Lev ima puno poverenje, dok je prva alternativa za već veterana Kediru - Emre Džan. Kada su centralno vezisti u pitanju nikako ne treba zaboraviti iskusnog Sebastijana Rudija. On nije izostao ni sa jednog spiska od kraja 2016. Tu je takođe i povratnik iz teške povrede Ilakaj Gundogan. U poslednje vreme nekadašnji vezista Milionera i te kako je umeo da bljesne kad god bi mu Pep Gvardila ukazao šansu. Sa njim u timu Lev dobija na polivalentnosti veznog reda. U njemu je simbioza dobre defanzive i vrhunske krerativnosti.

Pored svih ovih momaka zaista je teško očekivati da bi Kerim Demirbaj (Hofenhajm) ili Mahmud Daud (Borusija Dortmund) mogli da iskomplikuju bilo šta u mozgu nemačkog selektora...

Kada je u pitanju ofanzivna trojka, iza udarne igle, tu kod Nemaca ne da pršti na sve strane, nego i preliva. Ukoliko ga zaobiđu povrede, mesto levog krila biće rezervisano za Marka Rojsa. Otkako se vratio na teren, kapiten Borusije skoro svaki meč završava asistencijom ili golom. Bez obzira na kritike koje nisu bile retkost u poslednje vreme, pozicija prvog kreativca pripašće Mesutu Ozilu, a paklenu trojku kompletiraće Tomas Miler. Bez ikakave dileme, najbolji igrač van startnih 11 biće Leon Gorecka. Na Kupu konfederacija vodio je Pancere do trofeja i pokazao da će nemački fudbal u njemu imati velikog vođu, mada nikoga ne bi trebalo da iznenadi ukoliko mu Lev pronađe mesto kraj Tonija Krosa, recimo, malo niže u veznom redu. O tome ćemo više znati posle prijateljskih utakmica sa Španijom i Brazilom.

Šta bolje govori o napadačkom potencijalu Nemačke od toga da jedan Mario Gece, momak koji je doneo krunu Švabama pre četiri godine, ozbiljno „visi“ za Rusiju. Liroj Sane i Julijan Draksler trenutno su mnogo bliže Mundijalu, pa čak i Kevin Foland. Momak iz Leverkuzena dao je deset golova ove sezone, može da igra po krilu, a može da bude i centralni napadač. To mu je veliki plus u konačnom zbiru...

Naposletku, trenutno je ispred Gecea i Julijan Brant (21), još jedan član mlađe garde koji će u Rusiju u sklopu programa „podmlađivanje“.

Maks Filip i Andre Širle (Dortmund), Serž Gnabri (Bajern), Amin Junes (Ajaks), Karim Belarabi (Leverkuzen)... moraće da sačekaju neku drugu priliku.

Ikonačno – špic. Sama oštrica. Nemačka je mnogo kuburila s tom pozicijom od penzionisanja Miroslava Klosea. Kukali su Nemci na sav glas kako na poziciji golgetera nemaju kvalitet adekvatan ostatku tima, da bi im se onda prošle sezone dogodio Timo Verner. Momak iz Štutgarta koji je „poludeo“ u dresu Bikova iz Lajpciga rešeta i u Nemačkoj i u evrokupovima. Kako trenutno stvari stoje niko Vernera neće moći da izgura iz startne postave, mada veterani poput Marija Gomeza ili Sandra Vagnera ozbiljno pritiskaju. Gomezovo pokriće su golovi – sedam komada i pet asistencija od kraja 2017 – dok Vagner iza sebe ima najmoćnije nemačko ime, Bajern. Otkako je došao u Minhen mnogo manje igra, rezerva je Robertu Levandovskom, ali da ne trošimo reči na to kakav uticaj u Nemačkoj imaju Bavarci.

Na poslednjem Levovom spisku nalazi se i ime kapitena Menhengladbaha. Lars Štindl je nagrađen za sve što je radio poslednjih meseci, međutim njegova golgeterska forma je daleko od reprezentativne. Prošlog vikenda postigao je gol posle četiri meseca posta. Generalno, kod Ditera Hekinga igra dosta povučeno, više kao „desetka“ ili „osmica“ nego kao klasična devetka, a na tim pozicijama Panceri su više nego dobro popunjeni. Zato prednost ide Gomezu i Vagneru.

Ima Jogi Lev na oku još nekoliko zanimljivih igrača. Tako su daleko od spiska zbog slabe forme recimo Kramer, Maks Majer, Kruze ili Šmelcer; za Haverca, Tila Kerera ili Klostermana još je rano; od Bendera, Didavija, Arnolda ili Amirija trenutno ima boljih...

SUTRA: Engleska