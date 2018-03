Za sve mundijalske favorite već sada možemo da pretpostavimo kako će im izgedati tim u Rusiji jer se konture poznaju. Osim za Argentinu...

„Provaliti“ startnih 11 Gaučosa za Mundijal je u ovom trenutku kao tražite kombinaciju za sedmicu u lotou. Lakše je ubosti prelaz 1-2 ili 2-1 nego odgonetnuti s kojim timom će se Argentina predstaviti u Rusiji. Kao i koja 23 fudbalera će zadužiti plavo-belo opremu sledećeg leta.

Razlozi? Malo toga je do same Argentine u kojoj nikad nikome ništa ne valja i atmosfera je uvek na ivici žileta, a mnogo više je do glavnokomandujućeg Horhea Samapolija. Ući u glavu ovog kontroverznog stručnjaka je nemoguća misija. Kakve se sve kombinacije, sistemi i rotacije motaju po Sampaolijevim mislima, to niko ne može da dokuči...

Kao sledbenik doktrine Marsela Bijelse, Sampaoli je pristalica retkih sistema koje konstantno menja u potrazi za onim savršenim koji će najbolje odgovarati igračima i izvući ono najbolje iz njih. Sampaoli je preuzeo reprezentaciju u nedoba kada je situacija bila kritična, ali ni to ga nije obeshrabrilo da eksperimentiše, luta i traži idealan sistem igre. Zahteva brzu pas-igru u kojoj lopta „šiša travu“, brzu tranziciju iz odbrane u napad i da njegova ekipa ne bude nadtrčana. Na prvi pogled bi to trebalo da bude lako sa tehničko-taktičkim kvalitetima argentinskih reprezentativaca. Ali...

Nešto tu već godinama ne funkcioniše, a s Mesijem i njegovom fenomenalnom karijerom je dodatno porastao, ionako histeričan, pritisak nacije. Utisak je da Argentina već dugo nije imala selektora kalibra igrača koji su mu na raspolaganju. Od Bijelse i 2002. godine... A ni to se nije završilo dobro. Možda eventualno Pekerman. Selektori Bazile, Maradona, Batista, Sabelja, Martino i Bauza nisu bili dorasli zadatku niti su traženi trenerski kalibar. Sampaoli jeste. Ako se kockice slože, Argentina može da postane šampion sveta. Ako njegovi eksperimenti i stalno dizanje tenzije odu u suprotnom smeru, biće to katastrofa ravna onoj sa njegovim mentorom Bijelsom pre 16 godina.

Sastav protiv Italije

Kada je debitovao protiv Brazila, Sampaoli je zaigrao u formaciji 3-4-3 koja mu spada među omiljene. U drugoj utakmici je šokirao svet sa senzacionalnom postavkom 2-3-5 kakva nije viđena u modernoj istoriji fudbala i još od predratnog austrijskog Vundertima Huga Majzla. Situacija u kvalifikacijama je bila dramatična i u takmičarske mečeve je ušao sa sistemom 3-4-3 u kojem je, na primer, Di Marija imao ulogu ofanzivnog beka?! Ali dva razočaravajuća remija protiv Urugvaja i Venecuele su vrlo brzo pokvarila Sampolijeve planove i odustao je od 3-4-3 prebacivši se na 4-2-3-1 u meču biti ili ne biti protiv Perua, kada je poraz mogao da znači i kraj mundijskih nada. Ali ni formacija s klasičnim napadačem Benedetom i tri „desetke“ Mesijem, Dibalom i Di Marijom nije dala rezultat. Napokon, u poslednjem kolu na gostovanju u Ekvadoru je promenio na 3-4-2-1, pojačao je bokove, osigurao leđa Mesiju, izbacio druge „desetke“ i ostavio samo Di Mariju kao ofanzivnog vezistu uz Lea. Rezultat je bio Mesijeva eksplozija, het-trik i plasman na Mundijal.

Možda je ključ u tome? Žrtvovati igrače poput Dibale, Gomeza i ostalih ofanzivaca da bi Mesi više imao loptu i veći prostor.

Ipak, u sledeća dva prijateljska meča Sampaoli je opet eksperimentisao. Argentina je protiv Nigerije i Rusije igrala 3-3-3-1 i izgledala jako loše. Ali želeo je da proba i to. Trojica štopera, trojica centralnih veznih, dva krila, Mesi i klasični špic. Čini se da Mesiju to ne odgovara, ali Sampaoli je čudna cvećka...

Pre nekoliko dana protiv Italije je počeo u 4-2-3-1 i jakim tempom i izmenama slomio Azure u finišu. Mesi nije igrao, ali kako stvari stoje i kakav je trener Sampaoli, u šali se kaže da je samo Leo siguran na spisku od 23 putnika za Rusiju.

Ako krenemo od golmana, tu ne bi trebalo da bude iznenađenja. Iako rezerva u Mančester Junajtedu, Serhio Romero je već godinama standardan kod svakog selektora, pa i Sampolija. Ali koliko je novi selektor željan eksperimenata najbolje govori da je protiv Italije branio veteran Vili Kabaljero. Rezervista Čelsija je debitovao u 36-oj godini! Ipak, čini se da je selektor samo hteo da ga proba.

Romero bi trebalo da bude prvi golman, a Nahuel Guzman iz meksičkog Tigresa drugi. Za mesto trećeg golmana konkurišu pomenuti Kabaljero, Markezin iz meksičke Amerike i fantastični Franko Armani iz Rivera. Nikakve šanse se ne daju Heronimu Ruljiju iz Real Sosijedada. To je što se tiče golmana...A onda pakao za svakog selektora i navijača Argentine – odbrana! Večita rak rana Argentine, a sada više nego ikad pre.

Sampaoli uglavnom insistira sa trojicom štopera u poslednjoj liniji i ultraofanzivnim bekovima koji šire protivnika i ostavljaju prostor Mesiju i ostalim majstorima iz veznog reda i napada.

Prvo pitanje je: Šta s Maskeranom?

Mesi i Maskerano u prvom planu

Sampaoli bi ga najradije video u ulozi iz Barselone, ali navodno je Hefesito saopštio selektoru da mu je preko glave štoperske uloge i da je to jedan od razloga zbog kojih je napustio Kamp Nou. Ali i Sampaoliju je jasno koliko Maskerano može da doprinese u vezi i svi se sećaju kako je na toj poziciji odigrao prethodnu Mundjal. Ako se Maskerano ipak povinuje višem cilju i pristane da se od reprezentacije oprosti kao štoper, onda to otklanja mnogo dilema. On i Otamendi bi bili sigurni u štoperskoj trojci, a za treće mesto se bore Facio i Ramiro Funes Mori koji se oporavio i Sampaoli ozbiljno računa na njega. Za štoperske pozicije konkurišu i dvojica univerzalaca Merkado i Roho, a skoro sigurno bi ozbiljan bio i Emanuel Mamana. Kažemo „bio“ jer je dočiveo tešku povredu kolena i pitanje je da li će stići da se oporavi za Mundijal. Veće su šanse da neće... A on je baš igrač kakve Sampaoli obožava. Dete koje je obožavano u Argentini. Momak koji ima takvu fudbalsku inteligenciju, tehničku obučenost i fizičke predispozicije da bez problema može da bude desni bek, štoper, zadnji vezni... Ipak, povreda mu polako zatvara vrata Rusije.

Mamanina povreda i uspon forme nekih drugih igrača polako na mesto trećeg štopera guraju Sampaolijevog miljenika Gabrijela Merkada. Desni bek koji podjednako uspešno igra i u liniji sa trojicom je još jedan univerzalac čiji kredit je veliki. Zbog njega bi Facio i Funes Mori mogli na klupu, a on bi pokrivao desnu stranu štoperske linije, Maskerano sredinu, a Otamendi levu. Sa svestranim Markosom Rohom kao jednom od aletrnativa s klupe. U tom slučaju se vrata reprezentacije polako zatvaraju štoperima poput Parehe, Pecele, Musakija... To je sve pod uslovom da Maskerano ne bude zadnji vezni i da Merkado ne bude desni spoljni.

Tu dolazimo do pozicije bekova/krila. Jako bitnih igrača za svaki Sampaolijev sistem igre. U nekim varijantama to mogu da budu ekstremno ofanzivni igrači poput Anhela di Marije i Eduarda Salvija, a u nekoj vezni igrači poput Akunje iz lisabonskog Sportinga. Međutim, pažnju treba obratiti i na dvojicu bočnih igrača nedovoljno poznatih evropskom fudbalu.

Kako vreme prolazi, tako glavni favorit za poziciju levog beka postaje Nikola Taljafiko, koji je prošle zime stigao iz Independijentea u Ajaks i nalazi se u velikom usponu forme. On je u ovom trenutku u prednosti u odnosu na Akunju jer ima nešto bolje defanzivne kvalitete. A u ofanzivi je podjednako opasan kao Sportingov vezista. Akunja je više krilo nego bek, dok Taljafiko bez problema igra i kao levi bek u postavci sa četvoricom pozadi. Treća opcija bi i ovde bio Markos Roho...

Za desni bok je trenutno prvi kandidat 21-godišnji Fabrisio Bustos koji je eksplodirao u Indepenijenteu i uskoro ga možemo očekivati u nekom jačem evropskom klubu. On je takođe tip ofanzivnog bočnog igrača koji je nešto između krila i beka. Sampaoli je na ovoj poziciji u kvalifikacijama često koristio i Benfikino krilo Eduarda Salvija, kao treći kandidat se u poslednje vreme pojavio Independijenteov vezista Maksi Meza. Svi su bolji u ofanzivi nego u defanzivi i to dovoljno govori kakav stil će forsirati Sampaoli.

Sa tolikom širinom u napadu, Argentini su potrebni motori na sredini terena kako ne bi bila nadtrčana. Dvojica „dubokih“ plejmejkera koji će patrolirati ispred visoko postavljene odbrane i diktirati tempo igre. Jedno mesto bi trebalo da je rezervisano za Lukasa Bilju koji je miljenik svakog selektora kao „produžena ruka trenera“, a u poslednje vreme diže i formu u Milanu. Naravno, opcija je i Maskerano ako selektor odluči da ga ne koristi u odbrani. Drugoj poziciji je trenutno najbliži Ever Banega, igrač ofanzivnijih karakteristika. Kao i Leandro Paredes iz Zenita. Opcija je i da Lo Selso zaigra povučenije, kao i dvojica prekaljenih boraca iz Rivera i Boke: Enco i Pablo Perez. Ali samo jedan od njih može da se nada Sampaolijevom pozivu... Pratiće se i situacija sa tetivom Fernanda Gaga. Ako se na vreme oporavi, Sampaoli će ga sigurno pozvati na Mundijal.

A najveće muke, selektor će imati pri izboru napadača. Čini se da je trenutno samo Leo Mesi siguran na spisku. U igri sa trojicom napadača, Mesija čeka mesto na desnom krilu. Ali Sampaoli je spreman i na druge varijante poput 4-4-2 iz Barselone ili 3-3-3-1 i 4-2-3-1 gde bi Mesija čekala uloga polušpica u sredini.

U varijanti sa Mesijem na desnom krilu, njegove alternative su najverovatnije Dijego Peroti i odlični Karlos Pavon iz Boke. Poziv će verovatno dobiti samo jedan od njih dvojice. A na levom krilu bi trebalo da igra Anhel di Marija koji je bio redovan na Samapoloijevim spiskovima bez obzira na formu i igra razne uloge: od levog beka preko „desetke“ do krila. Konkurencija na njegovoj poziciji je paklena, a najbolje šanse da izbaci Di Mariju iz startnih 11 ima Manuel Lansini. Kada je zdrav, Vest Hemov ofanzivac je jako bitan za Sampaolijevu viziju fudbala. Iemov Hemov OIma dobar kredit kod selektora i možda će u Rusiji biti i starter. Tek treća opcija na tom mestu je Paulo Dibala.

Kako se desilo da Juventusov Dragulj bude tako loše kotiran u nacionalnom timu? Prokockao je mnoge šanse... Igrao je na različitim pozicijama i uglavnom bio među najgorima na terenu. A pogotovo se nikako ne uklapa s Mesijem na terenu. Sampaoli je već najavio da je Dibala u ozbiljnoj opasnosti da propusti Mundijal. Ako je Dibala treća opcija na ovoj poziciji, Papu Gomez iz Atalante je tek četvrta. Pa vi vidite koliko je težak Sampaolijev posao...

Još teži izbor selektor ima s klasičnim napadačima. U kvalifikacijama je igrao Dario Benedeto iz Boke, ali se teško povredio i neće se oporaviti za Rusiju. Tako će Sampaoli morati da bira startera između tri zvezde evropskog fudbala: Iguaina, Aguera i Ikardija. U ovom trenutku je Pipita najbliži prvoj postavi. Aguero bi trebalo da dobije poziv, ali Sampaoli traži od njega da promeni način igre i da bude Aguero iz Independijentea koji trči, dribla, menja pozicije, a ne onaj iz Evrope koji je zaključan u šesnaestercu.

Ikardi

Što se Ikardija tiče, sve su veće šanse da ga nećemo gledati na Mundijalu. Ma koliko golova dao do kraja sezone u Interu. Javna je tajna da ga veći deo svlačionice ne želi, jer je bivšem prijatelju i saigraču preoteo ženu i da Leo Mesi predvodi taj klan. Osim toga, selektor u jakoj konkurenciji ima sjajan alibi da ne zove Ikardija.

Iguan i Aguero ipak neće biti jedini klasični napadači. Sve su veće šanse da ćemo pre Ikardija u Rusiji videti i novu senzaciju argentinskog fudbala Lautara Martineza. Tinejdžer koji narednog leta dolazi u Inter da možda bude i zamena za Ikardija je opčinio argentinsku javnost i Sampaolija. Selektor ga je tri puta uživo gledao, a Lautaro je na tim mečevima postigao dva het-trika. On bi trebalo da bude argentinsko tajno oružje za Mundijal, a neće biti iznenađenje i ako počne kao starter.

Konkurencija u napadu i ofanzivnom delu veznog reda je takva da skoro nikakve šanse za odlazak u Rusiju nemaju igrači kao što su: Erik Lamela (Totenhem), Anhel Korea (Atletiko), Emilijano Rigoni (Zenit), Havijer Pastore (PSŽ), Sebastijan Drijusi (Zenit), Hoakin Korbea (Sevilja), Đovani Simeone (Fjorentina)...

A ne isključujte ni mogućnost da sve dodatno zakuva Karlos Tevez ako uđe u formu u Boki i ako Sampaoli dođe pod pritisak javnosti da vrati neuništivog Apača u reprezentaciju od koje se ovaj nikada nije zvanično ni oprostio.