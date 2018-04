Trener Mančester Sitija Pep Gvardiola, razumljivo, bio je vrlo razočaran posle poraza u derbiju od Mančester Junajteda i svog najvećeg rivala Žozea Murinja. On je izrazio nadu da ovaj neuspeh neće uticati na ekipu i da će uspeti da pripremi svoje izabranike za utorak i revanš sa Liverpulom u Ligi šampiona.

"Tužno za nas i naše navijače, ali pokušaćemo da ostanemo jaki. Sve smo uradili dobro u prvom poluvremenu, imali šanse da postignemo još neki gol... Ali to je fudbal. U nastavku oni su došli do igre, napravili neke akcije i vratili se u meč za samo nekoliko minuta. Da li smo danas bili loši? Probajte da shvatite da smo igrali fudbal. Nečiji učinak ne možete da cenite isključivo po rezultatu", poručio je Gvardiola.

Šta je Murinjo rekao svojim igračima na poluvremenu i kako je uspeo da posle 0:2 dobije meč. To je ono što je zanimalo novinare. Kris Smoling je ponudio odgovor:

"Nije ni trebalo mnogo toga da nam kaže, sami smo bili svesni svojih loših izdanja. Ustvari rekao nam je... Rekao je da sigurno ne želimo da bude samo klovnovi koji gledaju kako oni slave titulu".

Posebni je posle meča izjavio kako je tužan zbog prvog primljenog gola...

"Mislim da je to treći put ove sezone da nam daju gol iz kornera. Ipak, uspeli smo u drugom poluvremenu da pomerimo loptu gore, da ih pritisnemo kao malo koji tim i to nam je donelo rezultat. Mogu da čestitam Sitiju titulu, nije je osvojio danas, ali osvojeće je. Nisu dali šansu ostalima ove sezone jer dugo nisu prestali da pobeđuju. Nama danas nije bio cilj da bilo kome kvarimo slavlje, nego da osvojimo bodove. Potrebno nam je bilo, još šest, ako se ne varam, kako bismo overili Ligu šampiona, ovaj trijumf je deo tog cilja i plana", završio je Murinjo.

