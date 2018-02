Murinjo: Sve je laž, samo pusta laž! Recite mi šta igra Pogba

Taj rat Žoze Murinjo dobija kao od šale. Taman i da nije u pravu, toliko je spretan sa rečima i iskusan da zna kako da porazi engleske novinare. Ovoga puta oni su, ruku na srce, koleterana šteta, jer je informaciju o navodnom nezadovoljstvu Pola Pogbe i rešenosti Francuza da pobegne iz Mančester junajteda na leto prvi u etar plasirao ugledni Lekip iz njegove otadžbine.

Ostrvski mediji su samo prepisali. Možda i „malo“ dosolili. Dovoljno da iziritiraju Portugalca koji je pred gostovanje Hadersfildu u okviru pete runde FA kupa osuo paljubu na sedmu silu rekavši da je izmislila aferu.

„Plaćeni ste da analizirate i opisujete utakmice, a ne da pišete budalaštine“ počeo je Murinjo na karakterističan način. „Mislim da ne koristite reči na odgovarajući načion. Ako kažete „dosta je spekulacija u vezi Pogbe“, prikladnije bi bilo „dosta je laži u vezi Pogbe“.

Oko jednog nema dileme, bivši prvotimac Juventusa ne igra onako kako bi trebalo 105.000.000 evra plaćeni vezista.

„Bez ikakvih problema mogu da pričao u ime Pola Pogbe i mogu da vam kažem da on prihvata odgovornost za slabije partije u poslednje vreme. U poslednjih nekoliko utakmica nije igrao dobro. To je sve. Nema potrebe da lažete ljude. To je sve. Jedna je stvar ako želite da pričamo samo o tome kako igra, međutim, većina onoga što vaši čitaoci čitaju je laž“.

Novinari su pokušali da ga prekinu, ali...

„Ne moram da vam otktrivam detalje razgovora sa igračima. Velika je laž da moj i Pogbin odnos nije dobar. Velika je laž i da ne komuniciramo, da se ne slažemo oko pozicije koju bi trebalo da igra i dinamike igre ekipe. Tokom sezone je bio povređen, umalo nijezavršio na operaciji zbog povrede slične onoj koju je pretrepo Usman Dembele u Barseloni. Izabrao je konzervativniji način lečenja. Pre i posle povrede igrao je fenomenalno“.

Trener Mančestera nije besan samo na novinare, već i nekadašnje igrače, sad u ulozi stručnih konsultanata na TV stanicama, kakvi su Oven Hargrivs, Pol Skols i Majkl Oven, koji često umeju da potkače i Žozea i Pogbu.

„Ne bih da budem bezobrazan, ali imamo toliko stručnih konsultanata da bih voleo da mi neko od njih objasni koju poziciju je Pol Pogba igrao protiv Njukasla. Da li smo igrali sa jednim zadnjim veznim i dva ofanzivna vestna? Jesmo! Lingard i Pogba su bili ispred Nemanje Matića. Pogba je dejstvovao levo. Znate zašto? Zato što mu je omiljena formacija 4-3-3 kako bi mogao da bude „osmica“ na levoj strani veznog reda“, pojasnio je Žoze Murinjo.

