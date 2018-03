Murinjo: Zlatan više nije povređen, ali sam odlučuje da li ostaje ili odlazi

Teška povreda kolena zaustavila je Zlatana Ibrahimovića kada je na Old Trafordu trebalo da ostavi neizbrisiv trag.I to u smiraj karijere.

Fudbalska superzvezda koja je u svojoj igri, ali i životnoj filosofiji savršeno uklopila dva sistema i poimanja u kojima je odrastao, skandinavski i balkanski, sada se sprema za veliki povratak. Koji ko zna da li će doći u dresu Crvenih đavola. To je i mišljenje trenera Junajteda, Žozea Murinja koji nije štedeo reči hvale za svog omiljenog fudbalera.

"Mi svi u Junajtedu mislimo da je ovo poslednja sezona Zlatana sa nama. Biće to njegova i samo njegova odluka, da li će da igra ili da prestane. Mislim da je on pridobio pravo da bira život u budućnosti. On je tako neverovatan igrač sa tako neverovatnom karijerom da je samo ta užasna povreda u pogrešnom trenutku mogla da mu prekine niz nekoliko sjajnih sezona. On se ne oseća potpuno srećnim, spremnim i ubeđenim da nam može pomoći u ovom trenutku. Naporno radi i nada se da će uspeti da postigne formu koju želi."

Za sada nije poznato gde bi švedski as mogao da nastavi karijeru po završetku sezone u Premijer ligi, ali će sigurno moći da bira. Ukoliko ne bude zadovoljan ponudom u Evropi, sigurnoa ga u Kini, Americi i Indiji čekaju milioni. Za Zlatana nema zime.

