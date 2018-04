Žoze Murinjo je morao da odgovori na sve češće kritike da je kriv što je oterao Mohameda Salaha iz Čelsija. Sa svakom novom partijom sjajanog Egipćanina i sa svakim novim golom u Liverpulu, Čelsijevim navijačima kao da se sipa so na ranu...

Izgubili su za sitne pare jednog od najboljih igrača sveta. Sve to se dešavalo za vreme trenerskog mandata Žozea Murinja, a na sličan način su iz kluba otišli Kevin de Brujne i Romelu Lukaku.

Murinjo je sinoć u razgovoru za ESPN kratko objasnio da je Salah u Čelsiju bio fizički nepripremljen, mentalno nepripremljen, socijalno i kulturološki izgubljen, a danas je izašla njegova šira priča o tadašnjoj situaciji sa Egipćaninom.

„Mislim da je i on sam iznenađen. Igra fantastično. On je sjajan igrač koji je sazreo i sada dostigao svoj vrhunac. Prošao je razna iskustva i savršeno se uklopio u klub koji mu odgovara, kod trenera čiji stil igre mu odgovara. Zato uopšte nisam iznenađen sa njim ove sezone“, kaže Murinjo.

On tvrdi da je bio zaslužan za dolazak, a ne za odlazak Salaha sa Stamford Bridža.

„Ljudi govore kako sam ja prodao Salaha, a zapravo se desilo suprotno. Ja sam ga doveo u Čelsi. Ja sam bio taj koji je rekao Čelsiju da kupi Salaha. Došao je kod mene u Čelsi. Odlučili smo kasnije da ga pošaljemo na pozajmicu jer je i on to tražio. Želeo je više da igra, da stiče iskustvo i poslali smo ga u Fiorentinu. Tamo je počeo da sazreva. Onda je Čelsi odlučio da ga proda“.

Murinjo kaže da ne snosi odgovornost za prodaju Salaha koji je kasnije preko Rome došao do Liverpula u kojem žari i pali ove sezone.

„Laž je kada kažu da sam ja bio taj koji je odlučio da ga proda. Moje odluke su bile da ga ga dovedem i pošaljem na pozajmicu. Mislio sam da je to neophodno jer smo na poziciji krila imali Azara, Vilijana i još neke igrače koji su bili na potpuno drugom nivou od Salaha. Onda smo zajednički doneli odluku o pozajmici, ali odluka da ga kasnije prodamo i da iskoristimo taj novac nije bila moja. A čak i da jeste, u fudbalu svi pravimo greške. Imamo mnogo slučajeva da su se neki igrači razvijali drugačije od onoga što smo očekivali. Neki ne dostignu nivo koji se očekuje. Sve je to posao“.

Portugalac je srećan što Salahu sada ide sjajno u Liverpulu.

„Na kraju priče, ja sam kupio Salaha i ja nisam prodao Salaha. Ono što je najbitnije je da je on fantastičan igrač i zaista sam srećan zbog svega što mu se dešava. A pogotovo što postiže golove protiv svih osim protiv nas“.

(FOTO: Action images)