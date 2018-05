Oskar Ramirez

Prva utakmica za Orlove u Rusiji. Kostarika. Potencijalno ključna utakmica za dalji tok Svetskog prvenstva. I za nas. I za njih. Individualno, kvalitet je na srpskoj strani. Kolektivno? To ćemo tek videti. A šta od tog meča očekuje selektor Kostarike Oskar Ramirez?

“Ne možemo još da budemo sigurni ni oko čega kad je Srbija u pitanju. Promena selektora im je teško pala. Vidimo to i po izboru igrača. Oni eksperimentišu na nekoliko strana. Možda ćemo dobiti neku jasniju ideju iz sledeće prijateljske utakmice. Sa te strane, Brazil i Švajcarska imaju mnogo stabilnije ekipe koje možemo da analiziramo”, kaže Ramirez za brazilski Globo.

U drugom delu intervjua pojasnio je našta misli, ne govoreći konkretno o Orlovima.

“U reprezentacijama imaš mnogo malo vremena za rad. Ne možeš uvek da izvodiš drugačiji tim na teren. Moraš da se popravljaš. Imaš samo nekoliko dana godišnje sa timom. U tim danima moraš da stvoriš identitet. Ne možeš uvek sve da menjaš. Posebno zato što u kvalifikacijama nemaš prostora za to... Desi se onda da neko odigra izvanredan meč i svi hoće da ga vide u timu. Ali nije tako, nekad moraš da sačekaš. Mlad igrač može da odigra jednu dobru utakmicu, ali ne svaku”.

A šta selektor Kostarike misli o drugim timovima iz Grupe E. Novinar iz Brazila je prokomentarisao da se Švajcarska dobro brani. Tabarez nije saglasan.

“Nije uopšte toliko defanzivna. To je vrlo napadački orijentisan tim, koji ume da vrši pritisak, a zna i kako da stane na loptu. Povukli su se samo protiv Portugalije. To je jedna jedina utakmica. Interesantna stvar kod njih je što čim izgube lopte u napadu odmah kreću u presing i odmah fauliraju ako je to jedini način. Zato ne primaju toliko golova. Protivnici im teško stvaraju šanse”

I za kraj o Brazilu.

“Sećam se da sam gledao Svetsko prvenstvo 2014. i video tim koji je previše napadao i ponekad nije dobro stajao u odbrani. Tite je pronašao taj defanzivni balans. Pritom je uspeo to da uradi a da ne izgubi njihovu suštinu - prelepu napadačku igru. Naterao je igrače da shvate da ono što se dogodilo 2014. ne sme više nikad da se desi”, komentariše Ramirez misleći naravno na polufinalni debakl Brazila protiv Nemačke (1:7).

Ko su dakle sada favoriti za najviši plasman?

“Nemačka, Španija, Brazil, možda Francuska može da iznenadi. Tu je i Argentina, voleo bih da prvak bude iz Amerike. Kolumbija i Peru imaju dobre sastave, ali nisu još na tom nivou”.

