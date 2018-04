Možda ne može u najviši rang, ali to ne znači da ne želi da bude najbolji u Erste diviziji. Drugi tim Ajaksa zbog administrativnih zabrana ne sme u najjače društvo Holandije, a to ga nimalo ne sprečava da zavodi red u svom takmičenju. Do prošlog vikenda kolo je vodio NEC, ali su ga mladi Kopljanici minimalcem bacili na treće mesto, na čemu mu je neizmerno zahvalna Fortuna. Trijumfom nad Den Bošom tim iz Sitarda u najboljoj je poziciji za direktnu promociju, a za taj podvig neophodan mu je maksimalan učinak u preostala dva kola, kako se ne bi bavio kalkulacijama i ništa prepuštao slučaju.

Fortuna danas u pretposlednjoj rundi gostuje drugom timu Utrehta, koji je zakucan za dno tabele i siguran putnik u niži rang. Radi se o ekipi koja je partijama ove sezone pokazala da je nedorasla Erste diviziji i nema veće sigurice od dvojke u Utrehtu.

NEC mora da se oporavi od šamara prošle nedelje, kako bi ostao u prilici da preotme prvo mesto, ili drugo ako Ajaks II odluči da ostane na čelu. Omladinci AZ Alkmara igraju prilično slabo u gostima, a to bi tim iz Najmehena, koji na svom terenu postiže 2,5 gola u proseku, morao da iskoristi. I ovo je, dakle, jedinica.

Uljez na mestu koje vodi u plej-of za ulazak u najviši rang je i drugi tim PSV-a, što znači da dva tima ispod crte, a to su Telstar i Emen figuriraju kao učesnici baraža. Težak zadatak je pred Belim lavovima i udarnoj igli Andriji Novakoviću, jer večeras Telstar gostuje razgoropađenom De Grafšapu, koga je proteklih sedmica nemoguće ukrotiti. Serija od pet pobeda Super farmerima je omogućila proboj u plej-of, koji bi četa Henka De Jonga oberučke da zadrži. Telstar ne igra baš ubedljivo u gostima, što De Grafšapu kao vrlo efikasnom domaćinu odgovara.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:00 1622 HOL 2 De Graafschap - Telstar ki 1 1,55 Pet 20:00 1626 HOL 2 Utrecht II - Fortuna S. kmb 2&3+ 1,37 Pet 20:00 1624 HOL 2 NEC - AZ Alkmar II kmb 1&3+ 1,25 Ukupna kvota 2,65

HOLANDIJA 2 - 37. KOLO

Petak

20.00: (2,45) Ajndhoven (3,40) Almere (2,65)

20.00: (1,55) De Grafšap (4,20) Telstar (5,10)

20.00: (4,10) Den Boš (3,80) Emen (1,75)

20.00: (1,50) PSV II (4,30) Dordreht (5,60)

20.00: (10,5) Utreht II (6,50) Fortuna Sitard (1,20)

20.00: (1,35) Kambur (4,80) Helmond (7,50)

20.00: (1,57) MVV Mastriht (4,00) Os (5,10)

20.00: (1,15) NEC (7,50) AZ Alkmar II (13,0)

20.00: (2,05) RKC (3,45) Go Ahed Igls (3,30)

20.00: (3,40) Volendam (3,45) Ajaks II (2,00)

