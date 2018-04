Mohamed Salah je ove sezone dao 31 gol u Premijer ligi, a 41 gledajući sva takmičenja. Nema dileme da je Egipćanin trenutno jedan od najboljih fudbalera na svetu. Način na koji igra mnoge fascinira, a lakoća postizanja golova je fascinirala i najveća fudbalska imena.

Pa i Majkla Ovena, čuvenog špica Liverpula.

Oven je napisao kolumnu u kojoj je secirao trenutnu formu Redsa, kao i šanse Liverpula da se domogne finala Lige šampiona (kaže da je teži posao bio ekipi Jirgena Klopa protiv Sitija, nego što će biti protiv Rome), ali je posebno obratio pažnju na Salaha.

I istakao da pored Salaha i njegove igre Fauler, Tores, Suarez pa i sam Oven deluju "poput patuljaka".

"Salah nas je načinio na patuljke", naslovio je Oven deo kolumne posvećene Salahu

"Možda i ne bi trebalo da budemo toliko iznenađeni tolikim porastom u igri Salaha. Na kraju krajeva, on je bio impresivan i u Romi, dao je 19 golova za sezonu. Počinje da pravi od mene, Robija Faulera, Fernanda Toresa i Luisa Suareza da izgledamo prosečno. Ne mislim da je neko mogao da predvidi da će dati 41 gol za Liverpul.

Nisam ga doživljavao kao prirodnog gol skorera na početku sezone. Delovao mi je poput Sterlinga. Bio je grub i birao je pogrešne završetke akcije. Davao je dosta golova i dosta je mašio. Ali golom protiv Sitija je promenio moje mišljenje. Kod sjajnih golgetera mozak radi sporije kada su u šansi. Normalna ljudska reakcija je da razmišljate brže, govorite brže, dišete teže i paničite u takvim situacijama.

Kada ste jedan na jedan sa golmanom to jasno nije neka ogromna trauma. Ali, iz profesionalnog ugla, može da dođe do anksioznosti i sličnih reakcija. Najbolji igrači to mogu da potisnu. Mnogima srce ubrza. Salah je izučio umetnost gledanja utakmice u "slou-moušn" sistemu, dopuštajući sebi da odabere pravi momenat kada će završiti akciju. Čak iako se u stvarnosti sve dešava sto na sat".

Foto: Shutterstock