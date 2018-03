Legendarni italijanski trener Arigo Saki smatra da Napoli ove sezone predstavlja pravi blagoslov za Seriju A, dok Juventus ne deluje snažno kao u nekim prethodnim godinama.

“Juventus ima mnogo kvaliteta, ali svima je jasno da oni ne igraju baš uvek spektalkularno. Sa druge strane, Napoli je pravi blagoslov za Seriju A i fudbal u globalu. Oni beže od onoga što je ortodoksno i rade to bez straha”, rekao je Saki za italijanski Medijaset.

Posle dosta vremena trka za šampionsku titulu u Italiji ima dozu tako željene neizvenosti.

“Napoli ima zaista težak zadatak, pa gotovo nemoguć. To što radi Napoli sa budžetom koji je tri puta manji od Juventusovog predstavlja pobedu ideja. Kada je u pitanju Juve, oni maksimalno koriste kvalitet, organizaciju i snagu”, kaže tvorac slavnog Milana koji je krajem 80-tih godina prošlog veka žario i palio Evropom i Italijom.

A kada su u pitanju njegovi Rosoneri, Saki kaže da uopšte nije iznenađenjen veoma dobrim partijama po vođstvom novog trenera Đenara Gatuza.

“On poseduje velike ljudske vrline i istovremeno dokazuje da je sposoban da bude trener. Želim mu sve najbolje, kao i Milanu”.

Kao jedan od velikih Gatuzovih kvaliteta, Saki je naveo i to što do tančina poznaje klub i aktuelnu situaciju.

“Svima je stavio do znanja da moraju da budu ponosni što se uopšte nalaze u Milanu. Radi se o jednom od najvećih klubova u istoriji fudabla i to je razlog što moraju da budu ponosni”.

I za kraj, poruka, odnosno savet igračima Milana.

“Od njih tražimo samo jedno - da budu heroji. Francuski filozof Roman Rolan jednom je rekao: ’Heroji su oni koji čine sve što mogu’. Sada Milan radi sve što je u njegovoj moći”.

Foto: Action Images