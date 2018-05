2026: ARSENAL - BARNLI, 17.30

(fudbal, Engleska 1)

Pretposlednja runda tekuće sezone Premijer lige ništa ne znači ni jednom ni drugom timu koji su ostali na dohvat Evrolige, a Arsenal je plus izvisio za finale Lige Evrope. A istorija njihovih odmeravanja kaže da su Tobdžije slavile na poslednja četiri odmeravanja sa ovim pritnvikom i to pošto je bilo nerešeno na poluvremenu.

2025: ČELSI - LIVERPUL, 17.30

(fudbal, Engleska 1)

Iako postoje teoretske, stvarne šanse Čelsija da se domogne pozicije koja vodi u Ligu šampiona one su zapravo nikakave, dok je Liverpul em u finalu LŠ, em i na poziciji koja vodi u istu. Zanimljivo je istaći da su poslednja dva međusobna duela odigrali 1:1, što je često kada se ova dva tima sastanu.

1045: NAPOLI - TORINO, 15.00

(fudbal, Italija 1)

Iako je do kraja sezone u Italiji ostalo još tri kola uključujući i ovo, malo ko veruje da Napoli može da stigne četiri boda prednosti Juvea. Napolitanci su u poslednjih nekoliko kola sami sebi napravili problem i sa njim dočekuju Bikove iz Torina koji se mirno odmaraju u sredini tabele.

1050: KALJARI - ROMA, 20.45

(fudbal, Italija 1)

Rimljani nakon eliminacije u polufinalu Lige šampiona sigurno umorni gostuju slabašnom Kaljariju kloji pokušava da opstane u Seriji A. Ekipa sa Sardinije će dati sve od sebe da konačno prekine niz mečeva protiv Vučice u kojima nije slavila, a on traje još od 2013.

5020: MARSELJ - NICA, 21.05

(fudbal, Francuska 1)

I francuski šampionat se približava samom kraju, te Marselj mora da se uozbilji ne bi li zaseo na drugo, treće i četvrto mesto koja vode u Ligu šampiona. Balotelijev tim u poslednje vreme igra uglavnom slabo, a tri puta je remizirao 1:1 na poslednja četiri utakmice.

4024: ATL. MADRID - ESPANJOL, 16.15

(fudbal, Španija 1)

Prvi meč Jorgandžija od kako su se plasirali u finale Lige Evrope i pravi protivnik kada treba. Espanjol je slab, ali je ipak nekako sačuvao prvoligaški status, tako da opušteno gostuje u prestonici gde je odigrao 0:0 kada je Atletiku poslednji put stigao na noge.

4026: BARSELONA - REAL M, 20.45

(fudbal, Španija 1)

Poslednji El klasiko u sezoni u kojem je već najavljeno da će Kraljevski klub doći oslabljen, pre svega neigranjem Krsitijana Ronalda i Iska. Blaugrana je već obezbedila novu titulu, tako da se ove večeri igra bukvalno samo za prestiž, pošto je Realu sada najvažnije finale LŠ.

5307: FENERBAHČE - BURSA, 15:00

(fudbal, Turska 1)

Do kraja turske Superlige ostalo je još tri kola ukključujući tekuće, tako da su sve karte otvorene. FA to znači da Fener može čak i do titule dok je Bursa zakucana za sredinu tabele. O šansama najbolje govori podatak da je Bursa samo dva puta pobedila Kanarince na poslednjih 20 odmeravanja.

4101: PORTO - FEIRENSE, 21:15

(fudbal, Portugalija 1)

Na šest od poslednjih sedam utakmica u Primeiri na kojima su Zmajevi bili domaćini došlo je PK 1-1, pritom su na poslednjih šest dali najmanje po dva gola. Ipak, treba znati i to da je na poslednja tri odmeravanja sa Feirenseom došlo od 0-2 gola.

7097: NJU ORLEANS - GOLDEN ST, 21:30

(košarka, NBA)

Šampioni vode u seriji sa 2-1, ali im je Nju Orleans predvođenom Obrvom Dejvisom očitao lekciju u prošlom meču. Dobra vest je za Golden Stejt da se vratio Stef Kari i odlično odigrao, ali nedovoljno da bi potopio Nu Orleans.

7098: JUTA - HJUSTON, 02:00

(košarka, NBA)

Hjuston je uspeo da zadrži brejk viška na prvom meču u Teksasu i to veoma kvalitetnom, može se možda reći i šampionskom igrom. Juta je ipak fantastičan tim (gde je asistent i dalje Igor Kokoškov) koji je najbolje od cele lige odigrao kraj regularnog dela šampionata.