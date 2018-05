1817: ANDERLEHT - GENK, 18.00

(Fudbal, Belgija 1)

Anderleht je ostao bez borbe za titulu, a ukoliko ne pobedi Genk ostaće i bez kvalifikacija za Ligu šampiona. Pobeda nad Genkom je pod obavezom, ali uz to i Standard mora da izgubi od Šarlroe. Genk je već jednom uzeo ceo plen na stadionu Anderlehta u prvom delu sezone, a ono što je bio običaj za okršaje ovih timova ranije jeste mali broj golova - najviše do dva. To se prekinulo u poslednjem susretu pre mesec dana, kada ih je bilo tri.

1009: MILAN - FIORENTINA, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Fjorentina je svoj posao za ovu sezonu odradila i čak ni pobeda ne bi značila Violi za plasman u Evropu, ali zato Milan ne sme da izgubi. Jer, ako se to dogodi, a Atalanta bude slavila, Rosonerima će promaći i direktan plasman u Ligu Evrope i išli bi u kvalifikacije. Milan je u poslednja tri meča protiv Viole na svom terenu neporažen, vezao je i dve pobede uz po dva postignuta gola. Fjorentina je dobra kao gost poslednjih nedelja, ima četiri pobede iz pet mečeva i svaki put beležila je bar po dva gola.

1007: KALJARI - ATALANTA, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Situacija je objašnjena u prethodnom postu. Kaljari u poslednjih pet utakmica ima samo jednu pobedu, tri poraza, dva ubedljiva (sa po četiri primljena gola), dok Atalanta ne zna za poraz u poslednjih mesec i po dana. Takođe, tim iz Bergama na prethodna četiri gostovanja nije osetio gorčinu poraza, a u dve pobede nije primio gol. Zanimljivo, u dva remija rezultat je bio po 1:1.

1017: NAPOLI - KROTONE, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Utakmica koja Napoliju ne znači apsolutno ništa, a Krotoneu sve! Dakle, gostima bi i remi bio dovoljan ukoliko bi Spal doživeo poraz od Sampdorije na svom terenu. Jasno je da Krotone nema dobar skor u Napulju, nikada nije čak ni postigao gol kao gost! A, ni pet poraza u poslednjih šest gostovanja u Seriji A ne deluju kao podatak koji može da ohrabri navijači Krotonea...

8563: LEH POZNANJ - LEGIJA, 18.00

(Fudbal, Poljska 1)

Leh je izgubio trku za titulu, ali bi mogao da utiče značajno da Legija takođe doživi krah u poslednjem trenutku. Jer, ako bi Leh nadigrao Legiju, a onda i Jagjelonija dobila Vislu, Jagjelonija bi postala šampion na konto boljeg međusobnog skora, pošto je slavila nad timom iz Varšave u dva od tri ovosezonska okršaja, bez poraza. Legija u goste stiže bez poraza ui poslednjih mesec dana i samo jedan remi. Leh je, opet, doživeo tri vezana poraza kod kuće...

4161: AVES - SPORTING, 18.15

(Fudbal, Portugalija kup)

Jedina preostala šansa za Sporting da se dokopa trofeja. Doduše, posle velike frke koja se nedavno dogodila u svlačionici Sportinga, kada su huligani napali igrače i stručni štab, pitanje je ko će zapravo igrati protiv Avesa. Bilo kako Lavovi su favoriti jer u poslednjih 18 godina imaju samo jedan remi protiv Avesa i sve pobede. Uglavnom bez primljenog gola.

4536: KLUŽ - VITOLUL, 19.45

(Fudbal, Rumunija 1)

Trka za titulu ulazi u Rumuniji dostigla je vrhunac, pošto sve staje u ovu utakmicu. Klužu će teoretski biti dovoljan i remi ako bi FCSB izgubio od Astre na svom terenu. Ali, i Astri su bodovi potrebni za Ligu Evrope. Kao i Vitorulu, da bi bio siguran za kvalifikacije. Dakle, bodovi su svima potrebni iz različitih razloga. Najviše Klužu jer sad ima bod više od FCSB i želi titulu.

4022: ATLETIKO MADRID - EIBAR, 18.30

(Fudbal, Španija 1)

Rezultatski utakmica bez mnogo značaja, pošto su oba tima tu gde jesu. Doduše, Atletiku bi bar bod više značio kako bi sezonu završio ispred gradskog rivala Reala. Rohiblankosi su naređali sve pobede nad Eibarom kod kuće u poslednjih 16 godina. Opet, posle osvajanja Lige Evrope, pitanje je ko će biti u timu.

4023: BARSELONA - SOSIJEDAD, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Barselona želi da sezonu završi savršeno. Protiv Sosijedada ima četiri pobede u nizu, a u poslednja tri meča padalo je minimum po pet golova i obično tačno dva u mreži Barselone. Takođe, Sosijedad nije uzeo ni bod na stadionu Kamp Nou u poslednjih 20 godina. Retko kada je dolazio i do gola, osim u poslednje dve sezone.

7156: FENERBAHČE - REAL MADRID, 20.00

(Košarka, Evroliga - finale)

Spektakl koji evropska košarka zaslužuje! I, ujedno, dva kluba koji su igrom pokazali da su s pravom tu gde jesu. Željko Obradović i Real se bore za desetu evropsku titulu, a Žoc sa Fenerom želi odbranu evropskog trona u Beogradu. Oba tima su bez poraza u poslednjih mesec dana, a ove sezone u međusobnim okršajima slavili su gosti. Oba puta razlika je bila minimalna.

7111: GOLDEN STEJT - HJUSTON, 02.00

(Košarka, NBA)

Serija se preselila u Ouklend, gde će Golden Stejt pokušati da iskoristi naknadno stečenu prednost domaćeg terena. Hjuston je ove sezone već jednom slavio kao gost u domu Ratnika, ali bilo je to još u prvom mesecu sezone. Pritom, Voriorsi su bez poraza kod kuće preko mesec i po dana. Odnosno, otkad su počele najvažnije borbe u NBA. Nema ih, doduše, ni Hjuston kao gost.

7839: (1,25) NADAL - ZVEREV (3,55), 16.05

(Tenis, ATP Rim – finale)

Nadal je u subotu protiv Đokovića pokazao u kakvoj je formi, ali šta reći za Zvereva koji na već tri uzastopna turnira nema poraz. To najavljuje fantastičnu tenisku predstavu u velikom finalu. Ipak, treba napomenuti da je Nadal dobio sva četiri dosadašnja međusobna okršaja, od kojih poslednji u Dejvis kupu početkom aprila, kada je bilo 3:0.

