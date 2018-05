5011: GENGAN – MARSELJ, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Gengan je na 11. mestu i ne može da uđe u trku za Evropu tako da u ovaj meč ulazi rasterećen. U poslednje vreme igraju dobro (2:2 sa PSŽ-om) posebno kod kuće gde su gubili samo četiri puta. S druge strane Marselj je gubio samo tri puta na gostovanjima. Skliznuo je na četvrto mesto, međutim pobedom ovde mogu da se vrate među prva tri. Bez poraza su više od dva meseca. Poslednja dva međusobna duela na svom terenu Gengan je dobio, dok je Marselj poslednji put na njemu slavio pre četiri godine.

2114: DERBI – FULAM, 20.45

(Fudbal, Engleska 2)

Derbi se jedva dokopao baraža pošto je u finišu sezone imao seriju od tri poraza, ali je uspeo da se probudi u „minut do 12“ i da se nekako ugura u plej-of. Fulam je u poslednjem kolu ligaškog dela propustio veliku šansu da se direktno plasira u Premijer ligu i da iskoristi poklon Kardifa. Posle skoro šest meseci bez poraza, tim Slaviše Jokanovića je izgubio od Birmingema i moraće težim putem do elite. Pre dva meseca Fulam je na Prajd Parku slavio sa 2:1.

5113: AJAČIO – NIOR, 20.45

(Fudbal, Francuska 2)

Ajačio je u najgorem mogućem trenutku u padu forme. Vezao je dva meča bez pobede i sada mora da pobedi ukoliko namerava da zadrži treću poziciju. Nior je na 14. mestu i u ovaj duel ulazi bez posebnog motiva. Ne blista na gostovanjima, dok je Ajačio poslednji put gubio kod kuće u novembru.

5118: AVR – TUR, 20.45

(Fudbal, Francuska 2)

Domaćin je u seriji odličnih igara. Dobio je prethodne četiri, a nije poražen na poslednjih šest. Nalazi se na petom mestu međutim Lorijen i Klermont ga prate u stopu uz bod zaostatka. Srećom po njih Tur se sprema za selidbu u niži rang. Pri tom je ove sezone dobio samo jednom na strani. Prethodni susret ovi rivali imali su u Liga Kupu. Meč je završen bez golova, dok je dva duela pre toga Avr dobio ubedljivo.

1815: LEVEN – VAREGEM, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

U plej-of grupi za Ligu Evrope Varegem je ubedljivo prvi. Demonstrirao je silu pre par dana kada je demolirao Vasland Beveren sa čak 8:0. Ovo mu je sedma pobeda u nizu, a uslediće i osma sudeći po igrama Levena. U prošlom kolu domaćin je izgubio od Kortrajka tako da je od osam mečeva u grupi dobio samo dva. Pet od poslednjih šest duela ovih timova završeno je uz tip GG3+, a prethodne dve rezultatom 2:2.

6088: HOLANDIJA M17 - SRBIJA M17, 20.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo, M17)

Holandski mladići jedini imaju dve pobede u Grupi D, odnosno svih raspoloživih šest bodova u džepu, budući da su sa gol razlikom od 5:0, uspeli da Nemce, a zatim i Špance. Srbija je poslednja, pošto je od Španije izgubila minimalcem, a zatim od Nemačke poražena sa 3:0. Naša reprezentacija do 17 godina nije do sada bila bolja od vršnjaka iz Holandije, a sva četiri do sada odigrana međusobna susreta okončana su sa 0-2 gola, samo jednom uz prolazno GG tipovanje, 2012. godine kada je proknjižen X ishod.

5302: ANATALIJA – BAŠAKŠEHIR, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

Bašakšekir se mota oko vodećeg dvojca, predvođenog Galatasarajem, i Fenerom koji koji kao i gostujući tim ovoga para ima 66 bodova na tabeli Superlige Turske. Antalija je dosta slabija, a na minulih pet mečeva, što se vidi i po dva kiksa, uz jednu remi partiju sa proteklih pet mečeva u ligi. Bašakšehir je uz to savladao u decembru Antaliju s masivnih 4:1, što je druga vezana pobeda večeras gostujuće ekipe u protekloj godini.



1028: AVELINO – SPECIJA, 20.30

(Fudbal, Italija 2)

Avelino nije slavio na šest utakmica u nizu, a kladilački bitna informacija glasi da su se poslednja tri meča domaćina završila s manje od 2,5 gola po susretu. Kada je reč o Speciji, ne treba zaboraviti da gosti u nizu od pet poslednjih utakmica nisu proknjižili X, odnosno da su izgubili od Breše, Peskare i Fođe, a slavili u susretima sa Pro Varčelijem i Kremonenseom. Specija je slavila na poslednje dve utakmice sa Avelinom.

3531: JIHLAVA - SPARTA PRAG, 17.30

(Fudbal, Češka 1)

Jihlava je neporažena u nizu od pet utakmica, na šta otpada čak četiri vezana X ishoda koja su u minulom kolu prekinuta pobedom nad Liberecom. Sparta je tri puta slavila u istom periodu, a gledajući uporednu statistiku ovoga para, zapada za oko da su gosti večerašnjeg susreta od minulih pet zajedničkih odmeravanja sa Jihlavom dobili tri meča, dok je jednom bilo nerešeno. Poslednje dve zajedničke utakmice iz protekle godine okončane su sa 0-2 gola.

5507: NORDSJILAND – HORSENS, 19.00

(Fudbal, Danska 1, plej-of)

Horsens je poslednji na tabeli plej-of grupe, dok Nordsjiland koji se nalazi na četvrtoj poziciji nema naročito uspeh u poslednje vreme, budući da nije slavio na proteklih pet utakmica. Gosti su u istom periodu tri puta izgubili, ali i došli do po pitanju ovoga para vrlo interesantnog X ishoda sa Nordsjilandom, u kladioničkoj statistici zavedenog sa GG4+ ishodom.

8702: ANDERSON K. – D. LAJOVIĆ, 13.05

(Tenis, ATP Madrid, zemljana podloga)

Kevin Anderson je strašan server, jedan od favorita na turu, pa će Dušanu Lajoviću biti jako teško u madridskom četvrtfinalu. Južnoafirkanac je prošle godine u Majamiju, doduše na tvrdoj podlozi savladao našeg tenisera sa 2:0 u setovima. Uz našeg tenisera je statistika minulih pet mečeva na kojima je slavio, s tim što naročito treba uzeti u obzir prohujalu pobedu od 2:1, protiv Del Potra, inače šestog reketa sveta.

FOTO: Reuters/Action Images