2025: EVERTON – NJUKASL, 21.00

(Fudbal, Engleska 1)

Karamele su vezale tri utakmice bez pobede u Premijer ligi, tako da bi razigrani Njukasl mogao da im napravi ozbiljne probleme. Svrake su vezale četiri trijumfa i prebrinule svaku brigu po pitanju opstanka, tako da će do kraja sezone igrati za svoju dušu. Everton im je dužnik, pošto je u decembru slavio na Sent Džejms Parku sa 1:0.

3048: KIL – NIRNBERG, 20.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Ulog je ogroman, a oba tima u vrlo dobroj formi, tako da će direktna bitka za poziciju dva biti prilično uzbudljiva. Domaćin je u prvom delu sezone izborio remi u Nirnbergu, zahvaljujući velikom povratku u finišu utakmice, pa ostaje da se vidi ša će biti u ovom meču. Gosti imaju dva boda više, pa im odgovara i nerešen rezultat.

1057: ĐENOVA – VERONA, 20.45

(Fudbala, Italija 1)

Đenova je u dobroj situaciji, nije previše opterećena opstankom, ali bi sa tri boda u ovoj utakmici mogla i definitivno da prebrine sve brige. Verona više nema izbora, u svakoj utakmici mora da ide na pobedu, a tako će biti i ovog puta. Đenova je u prvom delu sezone kao gost na Bentegodiju slavila golom Gorana Pandeva sa 1:0.

4042: BILBAO – LEVANTE, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Bilbao je u prošlom kolu iznenadio Real u Madridu (1:1), dok je Levante u poslednjim trenucima utakmice izbacio Malagu u niži rang i došao do dragocenih bodova u borbi za opstanak. Treba očekivati uzbudljiv meč. Domaćin ne mora da brine o opstanku, ali želi da popravi utisak u finišu sezone, dok Levante želi da dođe do bodova koji bi mu praktično osigurali ostanak u društvu najboljih.

4119: PORTO – SETUBAL, 21.00

(Fudbal, Portugal 1)

Benfika je ponovo slavila u nadoknadi, pa je Porto pod velikim opterećenjem u ovoj utakmici. Ali posle slavlja u velikom derbiju, teško je očekivati da će sastav Serža Konseisaa sebi dozvoliti bilo kakav kiks do overe šampionske titule. U Setubalu je u prvo delu sezone bilo 0:5, tako da Zmajevi ni ovoga puta ne bi trebalo da imaju bilo kakve probleme sa znatno slabijim protivnikom od sebe.

5304: FENERBAHČE – ANTALIJA, 19.00

(Fudbal, Turska 1)

U vrhu turskog šampionata vlada prava ludnica, a Fenerbahče mora da dobije ovaj meč kako bi ostao u trci za sam vrh. Trenutno se nalazi na četvrtoj poziciji, a u goste mu dolazi Antalija koja je vezala tri pobede i remi na poslednje četiri utakmice. Antalija je dobila tri od poslednje četiri međusobna meča.

4320: SPARTAK M. - AHMAT GROZNI, 18.30

(Fudbal, Rusija 1)

Spartak juri za Lokomotivom, a posle kiksa Zenita mogao bi pobedom da osigura drugu poziciju. Ne dočekuje ovaj meč u dobrom raspoloženju posle poraza od Urala u prošlom kolu. Na pet međusobnih duela Spartak je dobio četiri poslednja tako da svakako ima ulogu favorita. Možda valja probati uz 3+.

5610: OD GRENLAND - SARPSBORG 08, 19.00

(Fudbal, Norveška 1)

I jedna i druga ekipa igraju promenljivo i to više loše nego dobro. Sarpsborg ima dve pobede, dve nerešene utakmice i poraz, dok Od ima pobedu, remi i tri poraza. Sarpsborg je dobio dve poslednje utakmice protiv Oda i to vrlo ubedljivo - 2:1, 4:0. Tako da su oba meča završena uz 3+. Interesantno, na tri meča pre toga bilo je 0:0.

7384: MINESOTA – HJUSTON, 02.00

(Košarka, NBA)

Za sada su obe ekipe držale domaći teren. Hjuston je dobio prva dva meča. U prvom je bilo 104:101, a u drugom su Rokitsi bili daleko ubedljiviji s 102:82. Minesota je zato uzvratila i slavila s 121:105 i na tom meču mogu da gaje entuzijazam igrači Tom Tibodoa. Inače, pre ove pobede Minesote Hjuston je dobio osam međusobnih susreta.

7408: JUTA – OKLAHOMA, 04.30

(Košarka, NBA)

Juta ima 2:1 u dosadašnjem delu serije zahvaljujući brejku u drugoj utakmici. Od poslednjih šest utakmica, Oklahoma je dobila četiri, ali poslednje dve su pripale igračima Džeza. Vrlo često u obračunima ovih timova padne preko 200 poena, pa imajte i to na umu kada budete sastavljali tiket.

8094: LAJOVIĆ – MARTINEZ, 12.30

Srpski teniser je znatno bolje plasiran i nalazi se u boljoj formi, bez obzira na to što je u Monaku potpuno podbacio u okršaju sa Novakom Đokovićem. Mladi Martinez igra promenljivo, u Maroku je stigao do glavnog žreba preko kvalifikacija, ali je odmah ispao. Do sada se nisu međusobno sastajali, pa će ovo biti prva prilika da odmere snage.