2002: BORNMUT - MANČESTER JUNAJTED, 20.45

(Fudbal, Engleska 1)

Mančester se propisno obrukao porazom od fenjeraša Vest Bromviča na Old Trafordu. Od trećeplasiranog Liverpula Crvene Đavole sada samo bod razdvaja. Bornmut je izgubio upravo od Liverpula sa 3:0 i tako prekinuo seriju od tri meča bez poraza. Njihov cilj je da se što više udalje od zone ispadanja od koje ih sada razdvaja deset bodova i mogućnost da skliznu u nju matematički još uvek postoji. Na Vitaliti stadionu izgubili su samo jedan od poslednjih osam mečeva uz četiri pobede i tri remija. Od pet prethodnih međusobnih okršaja Mančesteru je pripalo tri uz jedan poraz i jedan nerešen ishod.

5002: KAEN – PSŽ, 21.05

(Fudbal, Kup Francuske)

Kaen je do polufinala kupa stigao pošto je savladao Lion sa 1:0 na ovom stadionu i ovo će biti njihovo prvo pojavljivanje u polufinalima. PSŽ je s druge strane bez većih problema savladao Marselj sa 3:0 i na ovo gostovanje dolazi i zvanično kao šampion s obzirom da je u nedelju demolirao Monako sa 7:1. Kaen zbog lošeg vremena nije odigrao meč sa Tuluzom pa će biti nešto odmorniji. Ipak, Parižane nisu dobili čitavu deceniju, a poslednji put kada su igrali na ovom stadionu poraženi su od njih sa 6:0. Uz sve to PSŽ je na poslednjih pet duela sa njima postigao čak 19 golova.

1615: AZ ALKMAR – VITESE, 18.30

(Fudbal, Holandija 1)

AZ je ispustio prednost od dva gola i izgubio od PSV-a kod kuće sa 3:2. Savladali su zatim Herakles sa 3:0 na gostovanju i sada ih od drugoplasiranog Ajaksa deli pet bodova tako da njihovi snovi o Ligi šampiona nisu izgubljeni. Vitese dolazi na krilima ubedljive pobede nad fenjerašom Spartom (7:0) a ovaj podvig utoliko je veći imajući u vidu da na tri utakmice pre ove nisu postigli nijedan gol. Trenutno su na šestom mestu i u borbi su za sedam koja vode u kvalifikacije za Ligu Evrope. Uoči njihovog 43. duela AZ ima sedam pobeda više. Dobio je i prethodni okršaj sa 2:1, i još uvek pamti poraz u finalu Kupa prošle sezone kada je Vitese slavio sa 2:0.

1616: RODA – PSV, 18.30

(Fudbal, Holandija 1)

PSV je spektakularno overio titulu pobedom nad Ajaksom od 3:0 kod kuće. Na vrhu tabele nalaze se sa deset bodova prednosti i tri utakmice koje su im preostale do kraja. Roda bi mogla da iskoristi nedostatak motivacije gostiju i proba da osvoji spasonosne bodove. Zahvaljujući nizu od tri uzastopne pobede uspela je da se odalji od fenjeraša Tventea za šest bodova. Ipak, taj niz je prekinuo Groningen koji ih je savladao na gostovanju sa 2:1. I pored svega navedenog biće to težak zadatak za ekipu iz Kerkrajda s obzirom da na poslednjih pet okršaja sa PSV-om nisu uspeli da postignu nijedan gol, a četiri od tih pet PSV je dobio sa najmanje dva gola razlike.

1018: ROMA – ĐENOVA, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Iza Rome je fantastična nedelja. Eliminisala je Barselonu iz Lige šampiona i osvojila bod u Rimskom derbiju sa Laciom. Nalazi se na trećem mestu na kojem je bodovno izjednačena sa gradskim rivalom Laciom uz bod prednosti u odnosu na petoplasirani Inter. Đenova kao da je pronašla pravi ritam u poslednje vreme. Savladali su Krotone u prošlom kolu i ostali neporaženi četvrti meč zaredom. Ipak, spadaju u timove koji su loši na gostovanjima o čemu najbolje svedoči podatak da na čak 11 nisu uspeli da postignu gol. Ranije u sezoni ova dva rivala igrala su nerešeno (1:1) dok je šest prethodnih okršaja pripalo Romi. Poslednju pobedu Đenova je upisala u sezoni 2013/2014 na svom terenu. U Rimu je zadnjih deset duela pripalo Romi od čega šest uz najmanje tri postignuta gola.

1005: FJORENTINA – LACIO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Lacio je bolje pozicioniran na tabeli Serije A, igra bez poraza na minulih pet utakmica, sa tri remija, i dve dobitne partije protiv Beneventa i Udinezea. Fjorentina ima bolji prosečan rezultat sa poslednjih pet izlazaka na teren, budući da su domaći nakon serije od četiri pobede, u prošlom kolu sa SPAL-om odigrali za X bez postignutih golova. Na četiri utakmice u nizu, Fjorentina je kao dobitna overila NG, ali i 0-2 tipovanja, što je bila prolazna igra i na poslednje dve utakmice ovog para. Ekipa Lacija je poslednji put savladala Fjorentinu u četvrtfinalu Kupa Italije sa 1:0.

1004: KROTONE – JUVENTUS, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Krotone je na niskim granama, budući da je sa 19 poraza u svom skoru zadužio mesto u fenjeraškoj grupaciji. Teško domaćin bilo šta može suverenom Juventusu koji je neporažen na 19 utakmica u nizu, a X nije video na minula tri susreta. Krotone nije remizirao na poslednjih osam utakmica, a pre tipovanja treba znati da je Juve večerašnjeg rivala tukao na pet mečeva u nizu, poslednja dva puta sa 3:0. Na svim utakmicama ovoga para, počev od 2006. godine, Krotone nije postigao pogodak.

4301: CSKA – AMKAR, 19.30

(Košarka, Rusija 1)

Armejci su u poslednja dva kola doživeli poraz od moskovskog Dinama, a zatim remizirali sa Ufom. Obe utakmice su ušle u GG, što je tip koji se samo jednom isplatio na minulih pet utakmica Amkara. CSKA je prošle godine dva puta tukao Amkar koji na tim utakmicama nije uspeo da zatrese mrežu Moskovljana. Kada je reč o poslednjih pet utakmica moskovskog tima, treba se setititi da je večerašnji domaćin u četvrtfinalnoj rundi Lige Evrope prvo izgzbio od Arsenala sa 4:1, da bi kod kuće s istom ekipom odigrao za X, pri 2:2. Računajući i ove rezultate, CSKA je poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima odigrao po GG modelu.

4162: SPORTING – PORTO, 21.30

(Fudbal, Kup Portugalije)

Porto je u prvoj utakmici savladao Sporting sa 1:0, a nakon toga, isti tim je slavio i u Primeiri sa 2:1. Iako Sporting ne igra loš fudbal, neumoljiva statistikaka kaže da večerašnji domaćin nije slavio na mečevima ovog para još od 2016. godine. O formi Porta najbolje govori niz od 14 utakmica bez poraza, kao i šest utakmica zaredom, na kojima se isplatilo odigrati NG. Sporting sa druge strane nije remizirao na minulih devet mečeva.



4006: REAL M. – BILBAO, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Real je neporažen na minulih pet mečeva, igra sjajno, a kladilački korisna informacija glasi da je četiri puta na pomenutom broju susreta domaćina proknjiženo GG tipovanje. Atletik Bilbao je dva puta gubio, isto toliko puta slavio, i jednom remizirao na istom broju mečeva. U međusobnim okršajima, Bilbao je oslednji put u decembru nekako uspeo da odigra bez golova i remizira sa Realom. Tako je prekinut četvorostuki niz pobeda Real Madrida na međusobnim susretima na kojima je dolazilo i GG3+.

2742: ČUKARIČKI – PARTIZAN, 18.30

(Fudbal, Kup Srbije)

Čukarčki igra bez pocrvenelih igrača, Darka Puškarića i Miladina Stevanovića. Partizan sada kreće u borbu za jedini mogući trofej u sezoni, nakon poraza u derbiju, osokoljen činjenicom da u dve ovosezonske utakmice nije primio gol igrajući s timom Nenada Lalatovića. U poslednjih deset međusobnih okršaja Čukaričkog i Partizana, po pet puta su prošli tipovi 0-2, i 3+, a pet puta je zaokruženo GG tipovanje. U tom periodu, tim iz Humske je slavio pet puta, tri puta Brđanim a dva puta je došao X.

3375: BAZEL – GRASHOPERS, 20.00

(Fudbal, Švajcarska 1)

Bazel je neporažen na poslednjih šest utakmica. Grashopers je izgubio četiri od minulih pet mečeva na kojima su gostujući fudbaleri uspeli da isposluju samo jedan X protiv Ciriha. Poslednji međusobni okršaj ovih timova završen je pobedom Bazela u decembru prošle godine, a ne treba smesti s uma da Grashopers na mečevima ovoga para nije slavio još od minimalca iz maja 2016. godine.



7250: FENERBAHČE – BASKONIJA, 19.15

(Košarka, Evroliga, četvrtfinale)

Fenerbahče u prvi črtvrtfinalni meč ulazi nadahnut sa poslednje dve ovosezonske pobede nad Baskonijom, koja je poslednji put savladala tim Željka Obradovića još u martu prošle godine sa 74:79. Baskonija je od minulih pet utakmica u svim takmičenjima izgubila dva susreta, i to od Valensije u ACB ligi, i Efesa u 30. kolu Evrolige. Fener je u poslednjem evropskom kolu izgubio od Unikahe sa 91:99, ali tek nakon produžetaka, nakon rezultata od 83:83 na kraju regularnog toka utakmice.

7251: OLIMPIJKOS – ŽALGIRIS, 20.15

(Košarka, Evrroliga, četvrtfinale)

Olimpijakos je do kraja ligaškog dela zgrnuo 16 pobeda, koliko u skoru ima i Žalgiris, koji je uz to 11 puta izgubio. To je samo za poraz više od ukupnog broja neuspešnih partija koje imaju Grci. Žalgiris je poslednji put savladao Olimpijakos početkom ovoga meseca, ali tek nakon produžetaka sa tesnih 85:86. U regularnom delu utakmice poslednjeg 30. kola bilo je 80:80, što ukazuje da je reč o dve izjednačene ekipe. Pošto se četvrtfinalna serija igra na tri dobijene utakmice, treba očekivati uzbudljive, do kraja neizvesne utakmice.

