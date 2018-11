2741: CRVENA ZVEZDA – TSK BAČKA TOPOLA, 15.00

(Fudbal, Kup Srbije)

Zvezda Vladana Milojevića na fudbalskom putu za manje od mesec dana ima da prevali sedam utakmica. Serija počinje mečom sa TSK-om, odnosno jako dobro organizovanim sastavom iz PLS-a koji će najverovatnije defanzivno pristupiti velikom rivalu. Na ponos Zvezdi služi pobedonosna serija od ukupno pet vezanih utakmica među kojima je i čuvena razigrana partija od 2:0 protiv Liverpula. To što TSK nije poražen još od prve dekade septembra, potpuno je druga fudbalska dimenzija, pa je ni ne vredi dovoditi u direktnu vezu sa osmofinalnom bitkom u Kupu Srbije.

1241: ŠAHTJOR SOLIGORSK – BATE BORISOV, 16.00

(Fudbal, Belorusija 1)

BATE je osvojio i 12. titulu u nizu, te je potpuno rasterećeno otputovao u Soligorsk na megdan Šahtjoru kome gori pod nogama. Tačnije, Šahtjor je prinuđen da osvoji makar bod kako bi ostao u ravnopravnoj trci za mesto koje vodi u Evropu. U slučaju trijumfa, ekipa Sergeja Tašujeva naći će se u pol-poziciji uoči poslednja dva meča, pošto će imati bod više od Dinamo Minska, a dva od Vitebska.

1503: ATL. PARANENSE – KORINTIANS, 00.45

(Fudbal, Brazil 1)

Atletiko Paranense nastavio je sa sjajnim igrama u finišu sezone. U prošlom kolu savladali su Vitoriju i sada ih samo tri boda deli od šestoplasiranog Atletiko Mineira i mestu koje vodi u Kopa Libertadores. Prošlogodišnji šampion Korintians nije ni blizu odbrani titule ove sezone. Nalazi se na 12 mestu i okončao je niz od tri meča bez pobede ovog vikenda kada je savladao Vasko de Gamu. Prethodni susret ovih rivala odigrao se početkom avgusta i završen je bez golova, a više od tri viđeno je samo na jednom od poslednjih pet odmeravanja.

1517: KRUZEIRO – VITORIA, 00.45

(Fudbal, Brazil 1)

Kruzeiro u preostala tri kola praktično nema za šta da igra. Osigurali su nastup u Kopa Libertadoresu pošto su ranije u sezoni osvojili Kup Brazila. Vitoria je prošle sezone jedva sačuvala status prvoligaša, međutim biće im potrebno pravo čudo da to ponove i ovog puta. Pretposlednji su na tabeli, a otežavajuća okolnost je što ih osim Kruzeira u preostala dva kola očekuju i dueli sa Gremiom i Palmeirasom. Tri prethodna susreta ovih rivala završena su nerešeno, a mali broj golova je gotovo zagarantovan u njihovim duelima.

1513: PALMEIRAS – AMERIKA MIN, 00.45

(Fudbal, Brazil 1)

Palmeiras je šokirao svoje navijače prošlog vikenda kada je remizirao sa ekipom Parane koja je poslednja na tabeli. Ipak, ekipa koju predvodi Luiz Felipe Skolari i dalje ima pet bodova prednosti na čelu tabele i gotovo je nemoguće da izgubi titulu. Od 17 utakmica na svom terenu dobili su 14 uz dva remija i samo jedan poraz. Četiri vezana poraza zakomplikovala su situaciju za Ameriku Mineiro koja je u zoni ispadanja. Ipak, pobeda nad ekipom Santosa za vikend uliva joj tračak nade. Prethodna dva međusobna duela ovih timova završena su bez pobednika, a samo na jednom od devet prethodnih palo je više od tri gola.

9113: PARTIZAN – VALENSIJA, 19.00

(Košarka, Evrokup)

Crno - beli su se sa Valensijom već sastali u trećem kolu evopskog takmičenja, a tom prilikom španski košarkaši su zadužili pobedu od 79:71. Momcima koje predvodi Andrea Trinkijeri neće biti lako ovoga puta, a put do treće pobede u takmičenju biće posut trnjem, budući da je Valensija vođa Grupe C, sa samo dva poraza, i to od Zenita i Liona koji Partizanove goste prati u stopu. Parni valjak je u poslednjih pet kola savladao jedino Trento sa 76:71, a nijanse koje odvajaju pobeđene i pobednike videli smo na mećevima sa Zenitom u Evrokupu, i ekipom Budućnosti u ABA ligi.

7893: HIMKI – BUDUĆNOST, 18.00

(Košarka, Evroliga)

Podgoričani su prvo slavlje u Evroligi priredili svojim navijačima u proteklom kolu kada su sa 90:84 savladali Baskoniju. Himki nije ništa bolji po tom pitanju, budući da je i ovaj tim uspeo samo jednom da slavi. Oni na parket osmog kola ipak mogu uzdignutog čela, jer poraz od 79:74 protiv besprekornog Real Madrida nije razlog za pad morala. Dokazali su da mogu da igraju i to s bilo kim, što bi uz prednost domaćeg parketa protiv Budućnosti moglo da odigra značajnu ulogu.

7894: CSKA – ŽALGIRIS, 18.45

(Košarka, Evroliga)

Besprekorni protiv osrednjih. Tako bi u jednoj rečenici mogla da se opiše snaga Armejaca nad Žalgirisom koji je od poslednjih pet utakmica Evrolige dobio svega dve, i to s mukom kroz produžetke u mečevima sa Panatinaikosom i podgoričkom Budućnošću. Zbog toga šanse Žalgirisa protiv CSKA jesu užasno male, iako iza ovakve tvrdnje ne stoji ovogodišnja prošlost ovih rivala. Naime u toku ove kalendarske godine Žalgiris je u tri navrata tukao CSKA, poslednji put prijateljski u septembu kada je semafor zabeležio 73:81.

7895: PANATINAIKOS - BARSELONA, 20.00

(Košarka, Evroliga)

Neizvesnost u direktnom okršaju za šestu poziciju na tabeli kao da visi u vazduhu. Naime, Panatinaikos u ovaj susret ulazi poljuljanog morala zbog poraza od Efesa u prošlom kolu, a Barsa iscrpljena posle pobede u produžetcima protiv Žalgirisa. Što se tiče međusobne istorije, pobde jednih i drugih kao da se dešavaju naizmenično, a slast pobede na minulih šest susreta uvek pripada klubu domaćinu. Po toj logici Panatinaikosov parket bi i ovoga puta mogao značiti prednost Grke koji kod kuće igraju solidnu košarku.

7896: ARMANI MILANO – BASKONIJA, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Milano igra definitivno bolje u reketu, što potvrđuje i cifra od 611 do sada postigntih poena. Takav učinak jedino je uporediv sa efikasnošću u napadu koje neguju besprekorni Real i CSKA. Baskonija mora da računa na to, a biće joj teško nešto više da uradi, o čemu svedoči pad koncentracije koji je španski tim u prošlom kolu koštao rezultata u utakmici sa definitivno ne naročito ubedljivim timom iz Podgorice. Inače, Milano je poslednji put savladao Baskoniju u januaru sa 82:83. Sudeći po sadašnjim formama deluje kao da su jako male šanse da osetimo neizvesnost na ovom susretu.

