1029: ASKOLI – BARI, 20.30

(Fudbal, Italija 2)

Askoli se grčevito bori za opstanak. Remizirali su sa Specijom za vikend (1:1) i tako drugi put za redom ostali neporaženi, međutim i dalje im pet bodova nedostaje kako bi se dokopali bezbedne zone. Bari s druge strane nastavlja da se penje na tabeli posle ubedljive pobede nad Brešom u prošlom kolu (3:0). Od trećeplasiranog Palerma trenutno ih deli četiri boda. U seriji su od sedam mečeva bez poraza (četiri pobede i tri remija). Takođe, neporaženi su na prethodna tri gostovanja. Bari je prethodni duel dobio sa 3:0, a slavio je i na tri od poslednjih pet sa Askolijem.

2408: ST. DŽONSON – HAMILTON, 20.45

(Fudbal, Škotska 1)

Sejnt Džonson od Hamiltona na osmom mestu deli četiri boda, a tim igra promenljivo u poslednje vreme. Od poslednjih šest mečeva dobili su dva, a od poslednjih 11 kod kuće nisu pobedili na deset. Hamilton je neporažen na poslednja tri, uključujući remi na gostovanju Ros Kauntiju (2:2). Međutim nisu uspeli da savladaju Sent Džonson na poslednja četiri gostovanja. Od poslednjih šest duela domaćinu su pripala tri.

2726: METALAC – TELEOPTIK, 15.30

(Fudbal, Srbija 2)

Metalac je odlično otvorio sezonu i iskoristio posrtanje Vranjanaca da im se približi. Posle pobede u Kragujevcu nad Radničkim (0:1), sada ta razlika iznosi dva boda, a Šerpaši na svom terenu sada dočekuju Teleoptik koji koketira sa borbom za opstanak. Tačnije, nalaze se tik iznad zone ispadanja. U prošlom kolu remizirali su u Zemunu sa ekipom Budućnosti iz Dobanovaca (2:2), a od ukupno pet duela sa Milanovčanima dobili su samo jedan i to pre šest godina.

1356: MONTEVIDEO V. - NASIONAL M., 21.00

(Fudbal, Urugvaj 1)

Na osam odigranih mečeva Urugvajske Primere Montevideo je zabeležio dve pobede, dva poraza i tri nerešena rezultata. U istom periodu Nasional je izgubio samo jedan meč i od prvoplasirane ekipe Penjarola deli ga samo bod. Montevideo je i bez pobede na svom terenu, dok je Nasional jedini poraz pretrpeo na gostovanju ekipi Progresa. Prethodni duel u novembru takođe u Montevideu pripao je Nasionalu (2:3) a na pet od šest prethodnih prošao je tip GG3+.

1522: GREMIO – AVENIDA, 02.45

(Fudbal, Brazil, Gaučo, plej - of)

Gremio je u prvom polufinalnom susretu tukao Avenidu sa 0:3. To je rezultat koji domaćinu daje spokoj uoči dočeka Avenide koja mora da juri rezultat. Kada je reč o gostima, treba imati na umu da je reč o ekipi koja nema pobedu na pet poslednjih mečeva. Kladilački važan podatak vezan za Avenidu, donose četiri meča iz ove skupine na kojima je prošlo GG tipovanje, uz X na kraju meča. Gremio je od poslednjih pet, izgubio jedino meč sa Internacionalom sa 2:0.

1501: FLAMENGO - BOTAFOGO RJ, 02.45

(Fudbal, Brazil, Karioka, plej - of)

Flamengo je remizirao sa Fluminenseom na prethodnoj utakmici, dok Botafogo u polufinale nakon poraza od iste ekipe. Fluminense će sa Vaskom utakmicu drugog polufinalnog para. Pre tipovanja, treba znati da je Flamengo već dva puta ove kalendarske godine bio bolji od Botafoga, koji početkom ovoga meseca izgubio utakmicu sa (1:0). Flamengo igra dobro kod kuće, u šta ulazi devet vezanih utakmica bez poraza. Botafogo je izgubio dve od poslednjih pet utakmica na gostujućem terenu, a statistika ovog para beleži da Flamengo kod kuće nije poražen od večeras gostujućeg tima još od 2013.

7001: NIŽNJI NOVG. – VENECIJA, 19.30

(Košarka, FIBA, Kup Evrope)

Venecija je u prvom četvrtfinalnom meču bila bolja, i savladala Nižnji Novgorod sa 93:83. Nakon toga, ruski košarkaši su u VTB ligi porazili ekipu Minska, dok su Italijani izgubili od Pistoje. Pobeda na domaćem parketu za Italijane je motiv više da pokušaju eventualno da ponovo poraze Nižnji Novgorod koji je izgubio dve od poslednjih pet utakmica kod kuće. Da domaćin nije za zanemarivanje, govori podatak da ga je kod kuće poslednji put savladao Himki u VTB ligi, i to sa ne tako ubedljivih 79:82.

7002: GRONINGEN - MORNAR BAR, 19.30

(Košarka, FIBA, Kup Evrope)

Mornar je u prvom četvrtfinalnom meču pobedio Groningen sa 73:69. Tako je prekinut niz od devet uzastopnih slavlja Holanđana u svim takmičenjima. Da je Mornar opasna ekipa, videla je i naša Crvena zvedzada, koja je nakon beogradske pobede od 91:63, olako shvatila Barane, pa drugu utakmicu polufinala plej-ofa ABA lige izgubila sa 88:84. Inače, imenovani poraz Mornara, jedini je u nizu od poslednjih pet izlazaka na teren crnogorske ekipe.



7003: AVELINO - JUVENTUS U, 20.30

(Košarka, FIBA, Kup Evrope)

Litvanski Juventus je u sosu. Gosti nisu dobili poslednjih pet mečeva, ali su zato uspeli da remiziraju sa Avelinom u prvom četvrtfinalnom meču pri konačnih 77:77. Avelino je pored tog X ishoda u Italiji izgubio od Varezea, a zatim i Milana, a pre tipovanja valja znati da domaćin u svojoj istoriji nije izgubio od Litvanaca. Avelino je poslednji put slavio protiv Juventusa 2017. godine, kada je semafor FIBA Lige šampiona pokazao konačnih 74:64.

7121: ORLANDO – BRUKLIN, 01.00

(Košarka, NBA)

Bruklin i Orlando druguju u donjem domu Istočne konferencije, jer i jedna i druga ekipa barataju sa po tri poraza i dve pobede sa poslednjih pet utakmica. Bruklin je poslednji put savladao Orlando u januaru sa 95:98, što je rezultat koji je retko viđen na ovom takmičarskom paru, budući da su svi susreti iz 2017. doneli trocifren broj poena i sa jedne i sa druge strane terena.

7120: FILADELFIJA – NJUJORK, 01.00

(Košarka, NBA)

Sedam pobeda u nizu za ekipu Filadelfije ne treba zanemariti. Njujork je poslednju utakmicu izgubio od Šarlota, sa 137:128, ali tek nakon produžetaka, posle 117:117 iz regularnog dela utakmice. Od minulih pet međusobnih susreta Njujorka i Filadelfije, domaćin ovoga susreta dobio je ukupno četiri. Vredi napomenuti da je poslednje viđanje ovog takmičarskog para datirano na početak ovoga meseca, i da ga je dobila Filadelfija, pri konačnih 110:118.



7123: JUTA – BOSTON, 03.30

(Košarka, NBA)

Juta je na poslednjem NBA meču dobila Golden Stejt sa 91:110. Gostujući Boston je vezao četiri veoma važne pobede protiv Feniksa, Sakramenta, Portlanda i Oklahome, što je dobar takmičarski tempo koji sluti moguću želju gostujućeg tima da se osveti Juti. Naime, domaćin je prošle godine dva puta uzastopno savladao Boston, koji je poslednji put morao da prizna da je lošiji u decembru prošle godine, pri konačnih 95:107 za ekipu Jute.

7647: VILIJAMS V.- KOLINS D, 01.05

(Tenis, WTA Majami)

Trosutruka šampionka prestižnog turnira u Mjamiju, Venus Vilijms pokušaće da se probije do polufinala i to preko malo poznate sunarodnice Denijel Kolins koja je u prethodnom meču u tri seta bila bolja od olimpijske šampionke Monike Puig. Biće to njihovo prvo suočavanje i verujemo u brzu pobedu starije sestre Vilijams nad 93. reketom WTA sveta.



7662: SVITOLINA E. – OSTAPENKO J, 19.05

(Tenis, WTA Majami)

Svitolina je trenutno bolja teniserka od aktuelne šampionke Rolan Garosa, tako da je bliža pobedi iako Letonka vodi sa 1-0 u umeđusobnim okršajima. Ukrajinka tek malo bliže trijumfu, tako da ovde zarad dobre zarade ipak predlažemo dvojku, pošto ona nosi čak 3,20 koeficijent. Za one opreznije neka probaju sa kombinacijama sa više gemova, a tu su i tri serta kao i taj-brejk.

FOTO: Shutterstock