1001: JUVENTUS – MILAN, 21.00

(Fudbal, Kup Italije)

Juve može u potpunosti da se fokusira na osvajanje duple krune s obzirom da dva kola pre kraja ima prednost na čelu tabele od šest bodova u odnosu na drugoplasirani Napoli. Milan će u ovaj duel ući sa dodatnim samopouzdanjem s obzirom da je ostvario pobede nad Bolonjom i Veronom. Tradicija je na strani Juventusa koji je dobio prethodna četiri međusobna duela na kojima je postigao najmanje dva gola.

3561: SLAVIJA PRAG – JABLONEC, 20.15

(Fudbal, Kup Češke)

Slavija je za vikend savladala lidera Viktoriju Plzenj za kojom kao drugoplasirana sada zaostaje šest bodova. Jablonec je takođe u dobroj formi. Vezao je tri pobede uključujući i onu u kupu nad Zlinom i u Češkoj ligi sada zauzima četvrto mesto. Obe ekipe bile su ubedljive na putu do finala kupa. U prvenstvu su prethodni put odmerili snage u novembru i odigrali nerešeno (1:1), a interesantno je da su i četiri duela pre toga završena bez pobednika.

2003: LESTER – ARSENAL, 20.45

(Fudbal, Engleska 1)

Arsenal se donekle oporavio od eliminacije iz Lige Evrope ubedljivom pobedom nad Barnlijem (5:0). Ovim trijumfom potvrdio je šesto mesto, a u preostala dva kola očekuju ga dueli sa Lesterom i Hadersfildom. Lester je poslednjih nedelja u velikom padu forme. Osvojili su samo bod na pet prethodnih mečeva, a na poslednja tri nisu uspeli da postignu gol. S obzirom da su im protivnici bili Sautempton, Kristal Palas i Vest Hem teško da mogu nečem da se nadaju protiv Arsenala. Tobdžije su slavile na pet od prethodnih šest okršaja sa Lisicama, a na osam od prethodnih deset oba tima postizala su golove.

2004: ČELSI – HADERSFILD, 20.45

(Fudbal, Engleska 1)

Čelsijeve nade za plasman u Ligu šampiona još uvek postoje zahvaljujući tesnoj pobedi nad Liverpulom u nedelju. Dve ekipe u borbi za prva četiri mesta sada razdvaja tri boda. Plavci bi pobedom ovde mogli da se izjednače sa Liverpulom i tako dočekaju poslednje kolo. Ipak, pred njima je ekipa koja je za vikend na Etihadu odigrala meč bez golova sa novopečenim šampionom Mančester Sitijem. Tradicija boljeg ipak pripada Čelsiju koji je dobio tri prethodna duela od 2006, ukljućujući onaj u decembru prošle godine koji su dobili sa 3:1 na njihovom terenu.

1604: HERENVEN – UTREHT, 20.45

(Fudbal, Holandija 1)

U prvom od dva predviđena duela u plej-ofu za Ligu Evrope Herenven dočekuje Utreht posle dva vezana poraza. Izgubili su od Brede sa 3:0 a zatim i od Fajenorda u prošlom kolu sa 3:2 na svom terenu. Utreht je konačno prekinuo seriju od šest mečeva bez pobede (dva poraza i četiri remija) pošto je savladao Venlo minimalnim rezultatom. Utreht je dobio tri od četiri prethodna duela koji su ispratli tip GG3+, međutim prethodni na stadionu Herenvena završen je nerešeno (2:2).

8717: LEGIJA - VISLA PLOK, 18.00

(Fudbal, Poljska 1)



Velika bitka vodi se u Poljskoj u nastavku sezone, jer su ostala još tri kola do kraja, a čak pet timova može do titule (matematički). Lider je zasad Legija, ali i Plok ima svoju šansu tako da ne treba očekivati da se preda. Istorija je na strani tima iz Varšave, ali je poslednji put slavio Plok i to na gostovanju i decembru sa 2:0.

2412: SELTIK - KILMANROK, 20.45

(Fudbal, Škotska 1)



Seltik je već obezbedio titulu, a dva kola pre kraja dočekuje Kilmarnok koji nema nikakvu šansu da dođe do Evrope. Kelti su mnogo jači od ovog protivnika koji je vezao poraze u poslednje tri runde škotskog šampionata. Kilmarnok je slavio nad Seltikom u februaru, a sada je vreme za osvetu na Seltik parku.

2742: PARTIZAN - ČUKARIČKI, 17.30

(Fudbal, Kup Srbije)



Čukarički je izdominirao u prvom meču polufinala Kupa Srbije i slavio nad beogradskim crno-belima sa 4:2 da bi odmah nakon toga u Superligi Partizan na svom terenu slavio sa 2:1. A to znači da večeras na Topčiderskom brdu možemo očekivati golove na obe strane.

4261: DINAMO KIJEV - ŠAHTJOR, 19.30

(Fudbal, Kup Ukrajine)



Očekivano, za pehar Kupa Ukrajine bore se tamošnja dva najveća kluba. Oba tima igraju odlično, ređaju pobede i veoma teško primaju golove. Ali, kada je "Derbi Ukrajine" u pitanju, u poslednje vreme retko kada padne više od 0-2 gola, a treba znati i to da Šahtjor nije nije pobedio na poslednja tri odmeravanja (dve pobede Dinama, jedno nerešeno)

4003: SEVILJA - REAL M, 21.30

(Fudbal, Španija 1)



Danas se igraju dva zaostala meča 34. kola Primere kojoj je ostalo još samo dva kola do kraja. Barsa je prvak, a Real je obezbedio Ligu šampiona. Kraljevićima međutim ostaje borba za drugu poziciju sa Atletikom, pre svega zbog veće finansijske nagrade od lige. Oba tima su u slaboj formi, ali Kralj je kralj!

CRVENA ZVEZDA - BORAC, 18.00

(Košarka, Superliga Srbije)

Crveno-beli "duguju" Borcu za poraz od pre dve nedelje u Hali kraj Morave. Čačani igraju odlično, drže prvo mesto u Grupi A. Jedini kiks Borac je imao na gostovanju Zlatiboru, a sada će imati težak zadatak u Beogradu gde ga dočekuje domaćin koji je promenio šefa stručnog štaba, pa je sada umesto Alimpijevića tim preuzeo legendarni Milenko Topić.

7098: BOSTON - FILADELFIJA, 02.00

(Košarka, NBA plej-of)



Izvanredni Dario Šarić je Fili dao još jednu šansu odličnim nastupom u četvrtom meču odmeravanja sa Bostonom. Ovaj put Kelti na svom parketu nameravaju da završe posao i da što odmorniji uđu u fiinale Istočne konferencije gde ih već čeka Klivlend sa razgoropađenim Lebronom Džejmsom.