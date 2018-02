NAJAVA DANA (subota, 10. februar): Derbiji u Londonu, Minhenu i Napulju! Partizan napada Ljubljanu

1003: SPAL - MILAN, 15.00

(Fudbal, Italija 1)

SPAL je bez sumnje jedan od glavnih kandidata za ispadanje iz lige. Samo tri boda deli ih od opasne zone, a najznačajnije rezultate koje su ostvarili u protekle tri nedelje bili su remiji sa Udinezeom i Interom. Posle remija sa Laciom u Kupu, Milan je odigrao nerešeno i sa Udinezeom u prošlom kolu Serije A. Kada su u pitanju gostovanja ostvario je četiri pobede, pet poraza i tri remija. Milan i SPAL sastali su se samo jednom ranije i to u septembru prošle godine kada su rosoneri slavili sa 2:0.

1005: NAPOLI - LACIO, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Derbi kola. Napoli je savladao Veronu, Atalantu, Bolonju i Benevento sa ukupnom gol razlikom 8-1. Trenutno su na čelu tabele, a njihov učinak kod kuće glasi osam pobeda, jedan poraz i dva remija. Lacio je doživeo šokantan poraz od Đenove (drugi na prethodna tri meča) i ambicija da sustigne Napoli i Juventus sada je na vrlo tankim nogama. U prethodne tri sezone Napoli je bio bolji u međusobnim duelima, a prethodni odigran u Rimu Napoli je dobio sa 4:1.

3007: DORTMUND - HAMBURGER, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Posle tri uzastopna remija Dortmund je konačno upisao pobedu. Savladali su Keln na strani sa 3:2, i sada ih od Leverkuzena i Lajpciga deli samo jedan bod. Hamburger i dalje prolazi kroz težak period, pretposlednji su na tabeli i zahvaljujući golu Filipa Kostića izvukli su remi u duelu sa Hanoverom u prošlom kolu. Od poslednjih devet gostovanja izgubili su sedam i remizirali na dva, ali može da ih uteši činjenica da je Dortmund dobio samo jedan od poslednjih sedam mečeva na Signal Iduna parku. Dortmund je rezultatom 3:0 dobio tri od četiri prethodna duela sa Hamburgerom.

3011: BAJERN - ŠALKE, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Ubedljiv trijumf nad Paderbornom u Kupu Nemačke (6:0) za Bajern je bio 13 u nizu u svim takmičenjima. Šampionsku titulu su praktično odbranili jer u odnosu na pratioce imaju 18 bodova prednosti. Šalke je takođe stigao do polufinala Kupa pošto je savladao Volfzburg. Međutim, poraz od Verdera „vratio“ ih je na peto mesto gde ih bod razdvaja od trećeplasiranog Lajpciga. Od šest prethodnih okršaja Bavarci su dobili pet uz jedan remi. Prethodna dva dobili su rezultatom 3:0.

4005: MALAGA - ATLETIKO MADRID, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Malaga je propustila možda i poslednju šansu za opstanak. Nakon poraza od Las Palmasa jedino ih čudo može spasiti od ispadanja u Segundu. Da stvari budu gore dočekuju drugoplasirani tim Primere koji je upravo savladao Valensiju i pobegao joj devet bodova na tabeli. Od šest poslednjih gostovanja Madriđani su dobili pet i usput primili samo jedan gol. Malaga je s druge strane postigla samo jedan na sedam prethodnih mečeva. Jorgandžije su dobile prethodna četiri duela sa Malagom, bez primljenog gola na tri.

4008: REAL MADRID - SOSIJEDAD, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Real je postigao ukupno 11 golova u mečevima sa Valensijom i La Korunjom i sve je nagoveštavalo sličan scenario pred susret sa kandidatom za ispadanje Levanteom. Umesto toga jedva su izvukli remi (2:2). Sada im u goste dolazi tim koji je La Korunji u prošlom kolu dao pet golova za nešto više od 30 minuta. Sosijedad s druge strane ima treći najgori defanzivni učinak u ligi sa 40 primljenih golova na 22 utakmice. Tradicija je na strani Madriđana koji su na Santjago Bernabeu od 22 duela sa Sosijedadom dobili 15 i izgubili samo dva. Dobili su i šest poslednjih od kojih su na pet postigli najmanje tri gola.

2005: TOTENHEM - ARSENAL, 13.30

(Fudbal, Engleska 1)

Totenhem ne zna za poraz na poslednjih osam utakmica, ali ni za neefikasan napad, na tačno 14 mečeva sa postignutim makar jednim pogodkom. Arsenal sa druge strane nije remizirao na četiri utakmice u nizu, dok domaći imaju tri X ishoda, naravno s prolaznim GG tipovanjima na minulih pet utakmica. Interesantno je da je X tri puta zaredom prošao na ovom paru gledajući u kladioničku retrospektivu sa pet međusobnih susreta. Poslednje zajedničko odmeravanje dobio je Arsenal sa (2:0), dok su Tobdžije slavile na susretu iz aprila prošle godine, kada je takođe prošlo NG tipovanje.

2010: MAN.SITI - LESTER, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Problem za Mančester Siti može biti igrački kadar, jer za startnu postavu zbog povreda neće konkurisati čak pet fudbalera. Treba znati da je lider Premijer lige prvu utakmicu u sezoni izgubio tek u 23. kolu kada je poražen od Liverpula (4:3). Lester je u prvenstvu izgubio devet puta, osam puta remizirao, a Mančester Siti nije uspeo da savlada još od poslednjih dana 2016. godine. Samo u toku prošle godine, Mančester Siti je dva puta zaredom savladao Lester, što se desilo i u Karabao kupu na izmaku prošle godine, ali tek nakon izvođenja jedanesteraca i rezultata (1:1) u regularnom delu utakmice.

5023: TULUZ - PSŽ, 17.00

(Fudbal, Francuska 1)

Strašni Paražani su u avgustu mesecu mrežu Tuluza napunili sa šest golova. O njihovoj moći sve se zna, pošto su izgubili samo dve prvenstvene utakmice, dok je Lion do 25. kola kapitulirao na 12 mečeva. Statistički, na utakmicama PSŽ-a pada po 3,8 golova, što je zasluga najboljih strelaca lige, Neimara i Kavanija, dok Tuluz beleži indeks efikasnosti od 2,3 gola po susretu. To su igrački zanimljive informacije, ali ne treba zaboraviti da je na tri od pet poslednjih utakmica ovoga para došlo 0-2 tipovanje, što se isplatilo i onima koji su odigrali NG kladilačku dobitnu kombinaciju.

8302: MORNAR BAR - CEDEVITA, 17.00

(Košarka, ABA liga)

Mornar je vezao pet jadranskih pobeda, i našao se za petama Cedeviti koja je na proteklih pet utakmica pala na ispitima protiv lidera Zvezde, ali i znatno slabije plasirane Olimpije. Interesantno je da Mornar nikada do sada nije savladao Cedevitu koja je crnogorsku ekipu tukla tri puta u poslednje dve godine. Poslednji susret u ABA ligi, doneo je Hrvatima pobedu od (99:74), što je u novembru mesecu ukazalo da Mornar igra bez poleta u ofanzivi, i veoma letargično u fazi odbrane.

8304: OLIMPIJA LJ. - PARTIZAN, 21.00

(Košarka, ABA liga)

Partizan je sa Nenadom Čankom preporodio, pa je na jadranskom bojištu na posledjih pet utakmica izgubio jedino od Crvene zvezde (86:74). Kada je reč o Olimpiji, treba konstatovati da je tim iz Ljubljane na istom broju susreta vezao pobede protiv Cedevite i skopskog MZT-a, ali da je pre toga izgubio od Mege, Mornara i Budućnosti. Zbog trenutnog odnosa snaga, deluje da bi Partizan većeras mogao da vrati Olimpiji dug iz 2017. godine, koji broji dva poraza, kojima su prethodila dva remija u 2016. godini. Oba su nakon produžetaka pripala timu iz Ljubljane.

7219: GOLDEN ST. - SAN ANTONIO, 02.30

(Košarka, NBA)

Golden Stejt u derbiju Zapadne konferencije dočekuje San Antonio koji je zgazio pet utakmica u dobitnom ritmu. Voriorsi su u poslednje vreme izgubili tri utakmice, što ukazuje na izvesan pad forme koja broji samo 13 gubitnih partija, naspram 21 koliko ima San Antonio. Statistika međusobnih odmeravanja je na strani Golden Stejta, koji je ukupno šest puta u nizu porazio večerašnjeg rivala. Gotovo redovna pojava na utakmicama ovoga para je da i jedna i druga ekipa postigne po više od 100 poena.

9402: PORTUGALIJA - ŠPANIJA, 20.45

(Futsal, finale EP)

Biće uzbudljivo u Areni Štožice, jer Portugalija nikada do sada nije uspela da savlada Španiju, koja u međusobnom skoru pred najvažniji meč Evropskog prvenstva vodi rezultatom 5:0 u pobedama. Španci su do finala došli tako što su u polufinalnom meču na penale dobili Kazahstan 5:6, (4:4). Jedanesterci su za Španiju postali neminovnost, budući da je večerašnji finalista promašenim penalom prokockao šansu da lakše stigne do meča za krunu EP. Portugalija je dobila sve utakmice na velikom takmičenju, a u polufinalu pala je Rusija sa (2:3).

(FOTO: Action Images)