NAJAVA DANA (subota, 3. mart): Da li večeras pada odluka o Skudetu?

2018: TOTENHEM – HADERSFILD, 16.00

(Fudbal, Engleska 1)

Totenhem je ušao u četvrtfinale FA kupa pošto je pregazio Ročdejl sa 6:1, a stvari za njih izgledaju dobro i u Premijer ligi gde zauzimaju četvrto mesto. Hadersfild je uprkos porazu od Mančester Junajteda prikazao solidnu igru u poslednje vreme čemu svedoči šest golova postignutih u mečevima sa Bornmautom i Vest Bromvičom. Ipak, Totenhem sa Hadersfildom nije imao većih problema u jedinom meču koji su odigrali od njihovog povratka u Premijer ligu. U septembru su Pevci slavili sa 4:0.

2022: LIVERPUL – NJUKASL, 18.30

(Fudbal, Engleska 1)

Liverpul je nastavio poteru za Mančester Junajtedom koji im beži dva boda, a poslednji korak ka tom cilju bilo je demoliranje Vest Hema sa 4:1. Trio Salah, Firmino i Mane prosto je nemilosrdan u poslednje vreme, a na prethodne četiri utakmice ekipa je davala najmanje dva gola protivnicima. Njukasl je remizirao sa Bornmautom u prošlom kolu (2:2), a nerešeno je igrao na tri od prethodne četiri utakmice. Liverpul je na Enfildu od poslednjih pet mečeva dobio četiri uz jedan remi, a iako je tradicija na njihovoj strani Njukasl nije gubio od njih na prethodna tri okršaja.

5013: TROA – PSŽ, 17.00

(Fudbal, Francuska 1)

Samo jedna pobeda na poslednjih šest mečeva je trenutni učinak ekipe Troa, i reklo bi se da nisu mogli da izaberu gori momenat. Srećom po njih još tri tima u Ligi 1 imaju isti broj bodova kao oni pa imaju podjednake šanse za beg sa podnožja tabele. PSŽ je u međuvremenu obezbedio mesto u polufinalu Kupa pošto je savladao Marselj sa 3:0, a na čelu tabele nalazi se sa zalihom od 14 bodova. I bez povređenog Nejmara sve osim pobede gostiju bilo bi ravno čudu. U prethodnih pet duela Troa je uspela samo jednom da zatrese mrežu Parižana.

5015: SENT ETJEN – DIŽON, 20.00

(Fudbal, Francuska 1)

Ove timove na sredini tabele deli samo bod. I jedni i drugi u poslednje vreme igraju dobro. Sent Etjen ima problem sa postizanjem golova, ali je solidan na svom terenu. S druge strane Dižon ima najgori defanzivni učinak u ligi sa 52 primljena gola, međutim sa 38 postignutih najefikasniji je od timova iz donjeg dela tabele. Sent Etjen je od pet prethodnih međusobnih duela dobio četiri uz jedan remi, a 0-2 golova je najčešći tip na njihovim susretima.

1606: PSV – UTREHT, 18.30

(Fudbal, Holandija 1)

PSV je ispustio bodove protiv Herenvena, ali se iskupio pobedom protiv Fajenorda na gostovanju (3:1). Gosti dolaze neporaženi na poslednjih osam mečeva, međutim i dalje pamte debakl koji su u sudaru sa Filipsovcima doživeli u septembru (7:1). Pomenuti remi daje im razloga za optimizam, ali ne i činjenica da je PSV neporažen na prethodnih pet mečeva kod kuće. Tradicija je takođe na strani domaćina, ali s obzirom na formu Utrehta teško da ćemo gledati još jedno demoliranje.

1014: LACIO – JUVENTUS, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Pobeda Lacia u oktobru u Torinu bila je druga uzastopna protiv Juvea što je prethodni put pošlo za nogom Udinezeu 2015. godine. Ovaj duel ipak dočekuju iscrpljeni posle ispadanja iz Kupa od strane Milana sa kojim su oba puta igrali bez golova i na kraju izgubili u penal seriji. Juventus je s druge strane savladao Atalantu (2:0) i tako nastavio da vrši pritisak na vodeći Napoli za kojim zaostaje četiri boda. Prethodna četiri gostovanja Laciu pripala su Juventusu.

1015: NAPOLI – ROMA, 20.45

(Fudbal, Serija A)

Za dlaku bezgrešni Napoli, sa samo jednom izgubljenom utakmicom u Seriji A, dočekuje Romu koja je u proteklih pet kola pala pred Sampdorijom i Milanom. Napoli je u toku 2017. godine dva puta stao na rep Romi koja je gubila s minimalcem u oktobru, ali i sa (1:2) u martu prošle godine. Treba se setiti da Napoli u poslednje vreme nije bio naročit u Ligi Evrope, pošto je od RB Lajpciga izgubio sa (1:3), dok se Roma u Ligi šampiona nije usrećila sa Šahtjorom, pošto je izgubila sa (2:1).

3019: ŠALKE – HERTA, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Desetkovan spisak dostupnih prvotimaca na meniju su i jednog i drugog stručnog štaba. Kompromisa će dakle biti, što ipak ne isključuje favorizovani položaj Šalkea sa tri pobede i dva poraza od Bajerna i Verdera u proteklih pet kola Bundeslige. Kladilački je intresantan podatak da je Šalke, tri od pet poslednjih utakmica odigrao u 3+ maniru, a da se isti tip nikako nije isplatio na Hertu, koja je tri remija, poraz i pobedu smestila u okvir 0-2 kladioničke statistike. Tako je bilo i na poslednje četiri utakmice ovoga para, uz napomenu da je Šalke slavio u oba prošlogodišnja susreta.

3023: RB LAJPCIG – DORTMUND, 18.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Dve negativne, naglašavamo GG3+ partije, zabeležio je Lajpcig u utakmicama sa Ajntrahtom i Kelnom. Borusija je dva puta remizirala na prohujalih pet susreta, što je samo za jedan X više od vodećeg Bajerna. Po toj statistici, Dortmund je u poziciji favorita, kome u prilog ide i pozitivna gol razlika od 49:30, ali ne i istorija međusobnih viđanja sa Lajpcigom. Naime, RB Lajpcig je u poslednje dve godine, dva puta bio bolji od Dortmunda, koji je u oktobru prošle godine poražen na svom terenu sa (2:3).

4110: BENFIKA – MARITIMO, 19.15

(Fudbal, Portugalija 1)

Benfika je slavodobitno rešila poslednja četiri meča Primeire, ostvarivši na svim tim mečevima GG4+ ishode. Maritmo je na minulih pet utakmica, čak tri puta izgubio, da bi zatim remizirao na jednom meču, i konačno slavio protiv Gimaraiša sa (3:2). Na poslednjem međusobnom okršaju ovoga para pao je X, a treba znati da pored toga što se Benfikina uloga favorita podrazumeva, da je 3+ ishod na ovom paru bio redovan sve od maja 2016, pa do poslednjeg meča iz oktobra prošle godine. Benfika i Maritmo su tada prekinuli tradiciju, zabeleživši retko viđen remi, pri konačnih (1:1)

2706: RADNIČKI NIŠ – PARTIZAN, 14.30

(Fudbal, Srbija 1)

Da li je Partizan mogao da dobije težeg rivala u 25. kolu Superlige Srbije, to je već diskutabilno pitanje, budući da su se Meraklije iz prošlog kola u Niš vratile sa samo jednim bodom, iako su već videle sva tri pred utakmicu sa niskorangiranim Borcem. Treba se setiti da je i Partizan u lošoj fazi, budući da je sa Zemunom odigrao takođe (1:1), nakon što je sa (2:0) eliminisan iz Evrope od ekipe Plzena. Pred ovaj meč, tradicija je na strani Beograđana, koji su u toku prošle godine tri puta savladali Radnički, s tim što je na poslednja dva susreta palo GG4+ tipovanje.

2708: CRVENA ZVEZDA – VOŽDOVAC, 16.30

(Fudbal, Srbija 1)

Zmajevi su bili Zvezdini dželati, odnosno oni koji su pobedom od (3:2) osujetili tim iz Ljutice Bogdana da prošle stigne do titule šampiona Srbije. Ekipa Voždovca je u prva dva kola prolećnjeg dela šampionata izgubila od Vojvodine (2:0), pa zatim pobedila Napredak sa (3:2). Imajući sve to u vidu, tim Vladana Milojevića, kome su još uvek teške noge od Evrope svakako da je favorit, jer svaku utakmicu igra na visokom nivou. Videlo se to po pobedama protiv Javora (3:0), i Spartaka, (2:1), kada su Subotičani pokušali da naprave iznenađenje.

4045: REAL MADRID – HETAFE, 20.45

(Fudbal, Španija 1)

Real je neočekivano u 26. kolu Primere izgubio od Espanjola sa (1:0). Utakmica sa Hetafeom koji ima dva X ishoda, isto toliko pobeda i izgubljen susret sa Vljarealom u poslednjih pet kola, sjajan je trenutak za vraćanje Madriđana u pobednički kolosek. Tradicija kaže da je Real osam puta uzastopno bio bolji od Hetafea, a da je na svakom od tih susreta palo minimalno po tri gola. U poslednje dve godine na ovaj par su dolazili i GG ishodi.

(FOTO: Action images)