6405: REAL MADRID – BAJERN, 20.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Prva utakmica bila je nalik prošlogodišnjoj. Bavarci su rano poveli i zatim propustili šansu da tu prednost uvećaju, a Real je uspeo da iskoristi malobrojne šanse i preokrene rezultat. Jedina razlika je što je golove tada postizao Ronaldo, a ovog puta to su učinili Marselo i Asensio. Kako god, očekuje se da će Bajern „zapucati“ iz svih oružja kako bi nadoknadio rezultat od 2:1 sa Alijanc Arene. Problem za Bajern pre svega je činjenica da imaju veliki broj povređenih igrača, međutim kada su Nemci u pitanju to ne mora ništa da znači, u ovakvim „sudarima“ favorita nema.

1631: MVV MASTRIHT – ALMERE, 18.30

(Fudbal, Holandija 2, plej-of)

Mastriht u klinč sa Almerom za plasman u elitni rang ulazi uz skorom od svega dve dobijene utakmice na poslednjih pet mečeva. Na minula tri susreta, odnosno na dve dobitne i jednoj remi partiji domaćina zaokruženo je GG tipovanje. Almere je u istom periodu dobio tri, i izguio dva susreta, odigravši pri tom četiri vezane utakmice na kojima su minimalno bile prolazna GG3+ tipovanja. Ista igra se isplatila i na tri od minulih pet međusobnih partija ovoga para. Poslednja međusobna utakmica odigrana je u okviru 26. kola, kada je Mastriht u februaru slavio sa 3:0.

1632: DODREHT – KAMBUR, 20.45

(Fudbal, Holandija 2, plej-of)

U plej-of fazu doigravanja za plasman u elitni holandski ešalon, Dordreht ulazi bez zabeležene pobede na poslednjih šest utakmica u nizu. Cambur nije omanuo na sedam mečeva zaredom, a u poslednje vreme vrlo često igra veoma efikasne partije. Dordreht je takođe u fazi goleada, o čemu svedoče i poslednje dve partije domaćina na kojima su zabeležena 5+ tipovanja. Pre tipovanja, ne treba smesti s uma da je Kambur pobedio na poslednje četiri utakmice ovoga para. Poslednji zajednički susret odigran je pre nešto više od deset dana, i razume se dobio ga je Kambur sa 0:3.

1025: PARMA – TERNANA, 15.00

(Fudbal, Italija 2)

Parma je na drugoj poziciji Serije B, dok Ternana koja druguje sa fenjeraškim Pro Verčelijem u poslednjem periodu ne bereži tako loše rezultate, budući da je od minulih pet, izgubila samo jednu utakmicu. Večeras gostujući tim, u 38. kolu savladala je Peskara sa 3:0, što je prekinulo niz od tri pobede i jednog remija Ternane. Na poslednjoj međusobnoj utakmici ovoga para u decembu prošle godine zaokružen je X, pri rezulaltu 1:1. Kada je reč o ukupnom broju golova u poslednje vreme, Parma je na četiri od pet utakmica igrala za prolazna 0-2 tipovanja, dok je Ternana svih pet utakmica uglavila u okvir 3+ kladioničke statistike.

1036: BREŠA – FROZINONE, 15.00

(Fudbal, Italija 2)

Frozinone se još uvek održava u društvu prve petorke Serije B, ali će sigurno pasti, ponovi li još koji kiks, nalik onom protiv Čezene, i Empolija kada u 37. kolu pored minusa za večerašnje goste, zaokruženo i GG4+ tipovanje. Breša je u minulom kolu poražena od Salernintane s visokih 4:2, što je tek druga utakmica domaćina na kojoj je u poslednjih pet kola viđeno više od dva gola. Pre tipovanja, valja znati da je Breša dva puta remizirala, i dva puta pobeđivala u proteklih pet kola, a da ekipu Frozinonea nije uspela da porazi još od 2016. godine. Tradicija ovoga para, kaže još da se utakmice današnjih rivala još od 2009. završavaju pobedama domaćina, te da je na prethodna tri susreta isplativo bilo odigrati 0-2, ili NG tipovanje.

4451: SLOVAN B. – RUŽEMBEROK, 17.25

(Fudbal, Kup Slovačke)

Finale Kupa Slovačke, sjajna je šansa za Slovan, da savlada Ružemberok koji nije slavio ni na jednoj od proteklih pet utakmica u svim takmičenjima. Pre tipovanja, ne treba zaboraviti ni da je domaćin ovog meča na minula tri zajednička susreta uspeo da slavi protiv Ružemberoka koji u poslednje vreme igra loše, i zauzima šesto mesto u plej-of grupi nacionalnog šampionata. Poslednji međusobni okršaj ovoga para okončan je minimalnom pobedom Slovana, a istovetan rezultat zabeležen je i u decembru prošle godine. Ta dva meča prekinula su niz od čak sedam utakmica ovih rivala na kojima su zaokruženi GG ishodi.

6452: GREMIO - SERO PORTENO, 00.15

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Poslednji meč kod kuće Gremio je dobio ubedljivo. Savladao je Venecuelansku ekipu Monagas sa 4:0, međutim na gostovanjima baš i nema sreće. Najpre je odigrao meč bez golova sa večerašnjim protivnikom Sero Portenom a potom i sa timom Difensor Sportinga (1:1). S druge strane gosti iz Paragvaja igraju van svih očekivanja. Pomenuti remi sa Gremiom je odličan rezultat, a pobeda protiv Monagasa na strani i Difensora kod kuće dovela su ga do vodećeg mesta na tabeli ove grupe. Pre pomenutog remija, dve ekipe sastale su se u ovom takmičenju 2007. kada je Gremio dobio oba meča rezultatom 1:0.

8332: TORONTO – KLIVLEND, 02.00

(Košarka, NBA)

Klivlend je težim putem došao do četvrtfinalne faze NBA plej-ofa, budući da se sa Indijanom mučio, i konačno uspeo da slavi sa 4:3 u ukupnom broju pobeda. Toronto je odmoran, i spereman, a o formi domaće ekipe govori rezulat osmofinalnih partija odigrtanih sa ekipom Vašingtona, u kojima je domaćin ovoga susreta slavio s ubedljivih 4:2. U bližoj istoriji međusobnih duela stoji da je Klivlend u martu i aprilu dva puta uzastopno bio bolji od Toronta, i to uvek kao domaćin. Toronto je poslednji put slavio još u drugoj dekadi januara, i to rezultatom 133:99.

7443: GOLDEN STEJT - NJU ORLEANS, 04.30

(Košarka, NBA, plej-of)

Ovde treba očekivati veliko broj postignutih poena. Golden Stejt će konačno u svojim redovima imati Stefona Karija, što će biti dodatni postrek ekipi koja je prvi meč protiv Nju Orleansa dobila sa 123:101. Uz to, ne treba izgubiti iz vida da su u bližoj prošlosti, odnosno početkom aprila, košarkaši Nju Orleansa uspeli da savladaju Voriorse na njihovom parketu, i to sa 120:126.

