3062: LEVERKUZEN – BAJERN, 20.45

(Fudbal, Kup Nemačke)

U pitanju je polufinalni meč Kupa Nemačke. Oba tima u ovaj duel ulaze u zavidnoj formi. Leverkuzen je upisao pobede nad Lajpcigom i Ajntrahtom identičnim rezultatom 4:1, a od drugoplasiranog Šalkea razdvaja ga četiri boda. Bajern je i zvanično postao prvak Bundeslige, a u njihovom nizu od pet vezanih pobeda najsvežija je ona protiv M’gladbaha od 5:1. Bavarci su neporaženi u poslednjih pet duela sa Aspirindžijama sa četiri pobede i jednim nerešenim ishodom. Prethodna dva u Bundesligi Bajern je dobio sa 3:1, a poslednji u kupu odigrao se 2015. kada je ekipa iz Minhena prošla dalje na penale.

2001: BRAJTON – TOTENHEM, 20.45

(Fudbal, Engleska 1)

Brajton je u prošlom kolu poražen od Kristal Palasa sa 3:2 i na četiri prethodne utakmice ima tri poraza i remi. Od opasne zone sada ga deli sedam bodova, a problem je što većinu preostalih mečeva treba da odigra sa timovima iz gornjeg dela tabele. Totenhem je izgubio od Mančester Sitija sa 3:1 i tako prekinuo niz od 14 mečeva u kojima nije poražen. Ovaj poraz ipak nije uticao na njihov plasman jer su i dalje na četvrtom mestu tabele uz sedam bodova prednosti u odnosu na petoplasirani Čelsi. Pevci nisu poraženi na gostovanjima od polovine decembra, a dobili su i poslednja četiri meča na strani. Prethodni i njihov jedini duel u Premijer ligi Totenhem je dobio sa 2:0.

1001: INTER – KALJARI, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Inter je bez pobede na poslednje tri utakmice u kojima nije postigao nijedan gol. Poraženi su samo jednom na poslednjih sedam mečeva ali su od toga četiri završena nerešeno. Ipak, imaju solidan učinak na San Siru na kojem su od poslednja četiri duela dobili tri. Kaljari nastoji da se što više odalji od opasne zone od koje ih deli pet bodova. Za vikend su uspeli da savladaju Udineze sa 2:1 i ujedno prekinu niz od tri vezana poraza. Prethodna dva međusobna duela na San Siru pripala su Kaljariju (2:1 i 4:1), a dva susreta pre ovih na stadionu Nerazura završena su nerešeno. Inter je poslednji put slavio protiv Kaljarija kod kuće u sezoni 2011/2012, ipak pripala su mu četiri od pet prethodnih duela.

4001: LA KORUNJA – SEVILJA, 19.30

(Fudbal, Španija 1)

Pobeda nad Bilbaom od 3:2 za La Korunju je slamka spasa. Pošto su prethodno savladali i Malagu identičnim rezultatom od bezbedne zone ih sada deli pet bodova. Ipak, u preostalih pet nedelja očekuju ih dueli sa Barselonom, Seltom, Valensijom i Viljarealom, a bar 12 bodova im je potrebno kako bi izbegli ispadanje. Sevilja je remizirala s Viljarealom kod kuće (2:2) čime je produžila niz bez pobeda na šest utakmica u svim takmičenjima i sada ih bod razdvaja od vodećih šest pozicija u Primeri. Od La Korunje nije izgubila takmičarski meč još od 2010. sa sedam pobeda i pet remija na 12 odigranih mečeva, a tip GG prošao je na sedam od poslednjih osam susreta.

4002: SELTA – BARSELONA, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Moglo bi se slobodno reći da Barselona koja do 33. kola nije izgubila utakmicu u Primeri i sada računa da putuje po pun plen. Selta se poslednji put u Kupu kralja kod kuće odbranila od Barselone, i zvojevala 1:1, ali je nakon toga kao gostujući tim popila čitavih 5:0. Večerašnji domaćin je u prošlom kolu izgubio od Leganesa, a pre toga je savladao Sevilju sa 4:0. To je bio jedini trijumf Selte u poslednjih pet kola, dok ih je liderska Barsa imala četiri. Uz to, Barselona igra u nizu od tri GG 3+ partije.

4003: VILJAREAL – LEGANES, 21.30

(Fudbal, Španija 1)

Viljareal je u minus fazi koja broji tri utakmice bez pobede, dok Leganes u promenljivom ritmu igara beleži dve pobede, i tri izgubljena susreta u minulih pet kola. Poslednja dva susreta ovoga para odigrana su u januaru, od kojih je prvi Leganes dobio minimalcem, dok je drugi pripao Realu pri konačnih 2:1. Interesantno zvuči, da je gostujuća ekipa poslednji put slavila na susretima večerašnjih rivala još pre 19 godina, od kada su dolazile sve same jedinice, i dva puta X ishod. Kada je reč o broju golova, Viljareal je tri od pet poslednjih utakmica odigrao za dobitna GG 3+ tipovanja, dok je isti tip na Leganes prošao samo jedanput.

7248: CSKA – HIMKI, 19.00

(Košarka, Evroliga, plej-of)

CSKA je svakako samouvereniji protivnik pred prvi četvrtfinalni meč plej - of sesije Evrolige. Armejci su usput, starog znanca, ekipu Himkija od kraja septembra prošle godine već četriri puta savladali u okviru Evrolige, i na VTB bojištu. Ovoga puta se igra na tri dobijena meča, a ne treba zaboraviti ni da je ekipa Himkija od poslednjih pet utakmica izgubila dve. CSKA je poslednji put poražen od Žalgirisa u Evroligi, kada je semafor na kraju susreta zabeležio konačnih 85:73.

7249: PANATINAIKOS - REAL MADRID, 20.15

(Košarka, Evroliga, plej-of)

Panatinaikos je u nizu od 11 utakmica bez poraza u svim takmičenjima, dok Realov niz od osam dobijenih mečeva počinje nakon martovskog poraza od Valensije. Ovoga puta, u plej-ofu igra se na tri dobijena susreta, tako da se shodno formi obe ekipe očekuje vrlo tesna borba. Valja znati i da je Real u martu mesecu savladao Panatinaikos sa 92:75, a da je pre toga u 2017. godini na parketu Evrolige, čak dva puta bio bolji Panatinaikos. Poslednju pobedu nad Špancima, Grci su zabeležili krajem novembra prošle godine, rezultatom 92:75.



7936: TORONTO – VAŠINGTON, 01.00

(Košarka, NBA, plej-of)

Prvu plej-of utakmicu u seriji dobio je Toronto sa 114:106. Po NBA pravilima igra se na četiri dobijena meča, pa se treba setiti da je Vašington od početka godine Toronto savladao u februaru, a da je domaćin ovoga susreta posle toga dva puta bio bolji rival. Gledajući ukupnu formu, Toronto je od minulih pet susreta izgubio samo jedan, dok Vašington ima četiri poraza, i samo jednu pobedu od 113:101 iz utakmice protiv Bostona.

8255: BOSTON – MILVOKI, 02.00

(Košarka, NBA, plej-of)

Boston u plej-of seriji već vodi sa 1-0. Prva utakmica ušla je u produžetke, a završena je s konačnih 113:107, nakon 99:99 na kraju četvrte četvrtine. Kada je reč o domaćinu, trener Bostona zbog povreda neće moći da računa na četiri igrača. Milvoki u tome vidi šansu, a gosti su svesni da Seltiksi nisu nesavladivi, o čemu svedoči i njihova nedavna pobeda pobeda s početka meseca od 106:102.

7937: PORTLAND - NJU ORLEANS, 04.30

(Košarka, NBA, plej-of)

Nju Orleans je savladao Portland u prvoj utakmici sa 95:97, što nije iznenađenje, budući da su domaći na poslednjih pet utakmica uspeli da savladaju jedino Jutu. Gostujuća ekipa je podigla formu nakon serije od četiri martovska poraza, pa sada može da se pohvali nizom od šest s uspehom odigranih NBA mečeva. Kada je reč o međusobnom sravnjivanju, od početka godine odigrane su tri utakmice ovoga para, na kojima je Nju Orleans dva puta bio bolji. Portland ima jedno martovsko slavlje, kada je semafor na kraju meča zabeležio 103:107.

7714: KOLŠRAJBER – SANDGERN, 14.55

(Tenis, ATP Monte Karlo, zemljana podloga)

Iskusni Nemac ukršta reket sa jednim od najprijatnijih iznenađenja ove teniske sezone. Kolšrajber je favorit u njihovom prvom odmeravanjui, pre svega zato što je šljaka njegova omiljena podloga. Sandgrenova snaga i odlični servisi će biti lakše neutralizovani, ali treba očekivati veliku borbu.

