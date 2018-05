6451: KRUZEIRO – RASING, 02.30

(Fudbal, Kopa Libertadores)

Domaćin još uvek nije obezbedio drugo mesto u grupi i potreban mu je bod kako bi i definitivno overio kartu za osminu finala. Nisu izgubili prethodna četiri meča u ovom takmičenju, a na njihovom terenu protivnici su do sada odneli samo bod. Rasing je već obezbedio mesto u osmini finala. Argentinci su bez poraza u grupnoj fazi gde su pružali prilično ubedljive partije. Ova dva rivala srela su se samo jednom u prvom meču grupne faze kada je Rasing ostvario ubedljivu pobedu od 4:2.

5513: SONDERJIL – ORHUS, 19.00

(Fudbal, Danska 1, plej-of)

U prvom meču doigravanja za Ligu Evrope bilo je nerešeno (2:2) i Sonderjil sada ima blagu prednost domaćeg terena. Orhus je izbacio Odense iz trke oba puta rezultatom 3:2 i bez poraza su na prethodne četiri utakmice na kojima su svaki put pala najmanje četiri gola. Sonderjil nije izgubio prethodna četiri duela od ovog rivala (dve pobede i dva remija). Njihovi mečevi inače važe za prilično efikasne.

5711: HELSINKI - INTER TURKU, 17.30

(Fudbal, Finska 1)

Domaćin je sezonu počeo u skladu s očekivanjima. Dobili su tri od prethodne četiri utakmice i izgubili dve od ukupno devet. Inter je s druge strane na osam mečeva samo dva puta trijumfovao. Primili su do sada 14 golova, a ne blistaju baš ni u ofanzivnim zadacima. Ipak, interesantno je da igraju dobro na gostovanjima gde su osvojili sedam bodova na pet mečeva. Ove dve ekipe su u prethodnih sedam duela četiri puta igrale nerešeno, a na prethodna dva viđen je samo jedan gol.

2580: ŠAMROK - ST. PATRIKS, 21.00

(Fudbal, Irska 1)

Šamrok je do 19. kola omanuo sedam puta, uz šta treba uzeti u obzir da domaći iz protekla tri kola imaju poraz, i dva vezana X ishoda. Sent Patriks je poslednje četiri utakmice rešio u svoju korist, a sa kladilačkog aspekta, bitno je da su se tri susreta završila sa 0-2 gola. Samo je poslednji meč večeras gostujuće ekipe zasut s golovima, pošto je Sent Patriks u 18. kolu savladao Deri Siti sa 5:2. Poslednji zajednički meč ovoga para dobio je Sent Patriks, budući da je kao domaćin početkom ovoga mneseca slavio sa 2:0. Na minula tri odmeravanja ovoga para došlo je NG tipovanje, i uvek je slavio domaćin, zapravo jednom Šamrok Rovers, a dva puta Sent Patriks.

5402: EREBRO – KALMAR, 19.00

(Fudbal, Švedska 1)

Zaključno sa poslednje odigranim, 10. kolom, Kalmar je s gol razlikom od 11:8, odnosno s ukupno pet pobeda za samo jedan bod pobegao Erebrou. Domaći trenutno imaju 15 bodova, a bitno je spomenuti da su na poslednja dva meča omanuli tako što su izgubili od vodećeg Hamarbija, a zatim i od Jurgordena sa 2:0. Orebro je slavio na poslednja tri meča ovoga para, pa je poslednje slavlje Kalmara datirano još u maj 2016. Na susretima ovoga para u prošloj godini prolazilo je NG, ali i 0-2 tipovanje.

FMP – ZLATIBOR, 18.00

(Košarka, četvrtfinale Superlige Srbije)

FMP je prvo mesto u Grupi B Superlige Srbije zadužio uz učinak od devet pobeda, dok je Zlatibor u Grupi A, bio tek četvrti, budući da su Zvezda, Borac i Mega imali znatno bolji skor. Treba znati i da je FMP u seriji od osam pobeda, čemu je prethodio poraz od Partizana zabeležen još u drugom kolu Superlige. Zlatibor je na poslednje dve utakmice poražen od Mega Bemaksa i Crvene zvezde. Da Čajetinci umeju da budu opasni, dokazuje pobeda nad Borcem od 102:93. Biće gusto, jer igra se na dve pobede.

PARTIZAN - MEGA BEMAKS, 20.00

(Košarka, četvrtfinale Superlige Srbije)

Ko će prvi doći do dve pobede u četvrfinalnoj trci ne zna se, ali je sigurno da Partizan u prvu utakmicu ulazi sa sećanjem na tri vezane pobede u utakmicama sa Megom. Crno beli su krajem prošle, i početkom ove kanedarske godine prvo dva puta slavili u mečevima ovoga para na parketu ABA lige, da bi zatim u polufinalu Kupa Radivoja Koraća nadigrali Megu sa 89:79. Partizan je poslednji put poražen od FMP-a sa 87:82, dok je Mega u devetom kolu Superlige poklekla u Čačku igrajući sa Borcem za konačnih 89:77.

7276: EFES – DARUŠAFAKA, 17.15

(Košarka, Turska 1, plej – of)

Efes u prvu utakmicu protiv Darušafake ulazi osokoljen pobedama nad Galatasarajem i Gazijantepom. Darušafaka je poslednju utakmicu izgubila upravo od Gazijantepa sa 77:83, ali ne treba zaboraviti ni da je nedavno dobila Efes sa 79:67 u meču 28. kola Superlige Turske. Efes je pre toga u polufinalnoj utakmici Kupa Turske odogranoj u februaru savladao Darušafaku sa 90:76.

7289: GOLDEN ST. – HJUSTON, 03.00

(Košarka, NBA)

Voriorsi uoči četvrte bitke plej – of bitke sa Hjustononom vode sa 2:1 u pobedama. Ko će biti najbolji u Zapadnoj konferenciji još uvek je neizvesno, mada su Voriorsi poslednju utakmicu dobili sa 126:85. Koliko su ovi rezultati varljivi, vidi se iz pobede Hjusto nRokitsa nad Golden Stejtom koja je samo koji dan ranije zabeležena sa 127:105. Uz to, treba znati da su Voriorsi od poslednjih pet, dobili tri utakmice ovoga para.

7859: KIRSTEA S. – PETKOVIĆ A, 13.05

(Tenis, WTA Ninberg, zemljana podloga)

Zanimljivo je da je ovo tek prvi susret dve prilično iskusne teniserke. A ovo "iskusno" ujedno znači i da su odavno prošle zenit, tako da ovde možemo očekivati borba prilično izjednačenih rivalki, ali i pobedu Petkovićeve. Svakako, ubedljivu jer je Rumunka, inače jedna od najboljih prijateljica Ane Ivanović, jednostano baš loša.

FOTO: Reuters/Action Images