2002: SVONSI – SAUTEMPTON, 20.45

(Fudbal, Engleska 1)

Oba tima su bodovno izjednačena i boriće se za opstanak u ligi, a po svemu sudeći to ih očekuje do poslednjeg kola. Svonsi je u seriji od tri vezana poraza bez postignutog gola, a poslednju pobedu su upisali još početkom marta. Sautempton je remizirao sa Evertonom u prošlom kolu i sa pet osvojenih bodova na tri prethodna meča u preostala dva imaju za šta da se bore. Ipak, na prethodna 23 ostvarili su samo dve pobede. Otežavajuća okolnost je i činjenica da poslednji meč u sezoni igraju sa Mančester Sitijem, pa je pobeda na Liberti stadionu utoliko važnija.

5002: ERBIJE – PSŽ, 21.05

(Fudbal, Kup Francuske)

Veoma retko se dešaava da trećeligaš uopšte dođe do kasnije faze kup takmičenja, a tek prava retkost je da dođe do finala. Timu sa zapada Francuske iz grada sa nešto više od 15.000 stanovnika upravo to pošlo je za nogom. Nekako su uspeli da na putu do finala izbegnu timove iz Lige 1 sve do sad. PSŽ je s druge strane do finala došao bez većih poteškoća i teško da je mogao da dobije lakšeg protivnika u njemu. U oba meča sa protivnicima van najjače lige davao je najmanje četiri gola. Sličan scenario gledaćemo i ovog puta.

1813: VAREGEM - VAS. BEVEREN, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Varegem je u Grupi A složio šest pobeda i jedan remi, dok nejaki Vasland Beven nema naročitog uspeha. Gostima u skor sem tužne gol razlike od 6:12, ulaze i četiri poraza, dva X ishoda, i samo jedna pobeda protiv Muskrona iz proteklog, sedmog kola. Varegem je u aprilu već savladao Vasland Beveren sa 1:2, a treba zapamtiti i da su se poslednje tri utakmice ovoga para završile s minimalnim GG3+ ishodima. Interesantno je bilo u oktobru prošle godine, kada je Vasland Beveren savladao Varegem uz kišu golova, pri konačnih 2:5 na kraju utakmice.

2411: ABERDIN – RENDŽERS, 20.45

(Fudbal, Škotska 1)

Borba za drugo mesto Škotskog Premijeršipa timova koje na tabeli razdvaja samo bod. U prošlom kolu Aberdin je odigrao meč bez golova sa Hibernijanom, a na poslednja tri nije primio nijedan gol. Jedina ekipa koja je savladala Aberdin kod kuće je Seltik, a na preostalih devet ostvarili su sedam pobeda i dva remija. Rendžers je s druge strane tim koji postiže najviše golova na strani ove sezone. Od 17 gostovanja dobili su 11 uz tri remija i tri poraza. Rendžers je dobio sva tri duela ove sezone protiv Aberdina uz najmanje dva postignuta gola, a na šest od poslednjih sedam postignuta su najmanje tri gola.

6093: SRBIJA M17 - NEMAČKA M17, 14.00

(Fudbal, Evropsko prvenstvo, M 17)

Naši fudbaleri su poraženi u prvoj utakmici Grupe D, kada su Špancima odigrali susret zabeležen s konačnih 0:1. Nemci takođe imaju poraz od 0:3 iz meča sa Holandijom. Teško će biti Srbiji sa Nemcima u meču koji se igra s poluvremenima u trajanju od po 40 minuta, budući da naša selekcija u treći meč s današnjim rivalom ulazi praćena međusobnom istorijom koja pamti dve pobede i jedan nerešen ishod. Na sve tri pomenute utakmice dolazilo je GG tipovanje, a Nemci su poslednji put slavili rezultatom 3:1, igrajući na EP održanom pre tačno godinu dana.

4608: LOK. ZAGREB - DINAMO Z, 18.00

(Fudbal, Hrvatska 1)

Nešto u poslednje vreme ne štima u redovima lidera HNL-a. Naime, Dinamo je od poslednjih pet, izgubio dve utakmice, a u 32, i 33. kolu poražen je od Rijeke, da bi zatim odigrao 2:2 sa Slaven Belupom. Lokomotiva je u istom periodu slavila četiri puta, i remizirala bez golova sa Istrom. Naravno, ne treba zanemariti ni surovu retrospektivu međusobnih susreta u kojoj stoji da je Lokomotiva dobila poslednju međusobnu utakmicu sa Dinamom, ostvarivši u martu na Maksimiru fantastičnu pobedu od 1:4. Pre toga, Dinamo je vezao niz od 14 pobeda nad gradskim takmacem.

4609: RIJEKA - INTER ZAP, 20.00

(Fudbal, Hrvatska 1)

Još uvek aktuelni prvak našeg komšiluka, ekipa Rijeke, u poslednjem kolu HNL-a poklekla je sa 1:0 pred napadom zagrebačke Lokomotive. Tako je prekinut niz od tri vezane pobede večerašnjeg domaćina, zaokružen u utakmicama sa Istrom, Osjekom, i Dinamom. Inter iz Zaprešića nije poražen na minula četiri meča, a na pomenutim utakmicama odigrao je za X, ali i GG tipovanja sa Slaven Belupom i Rudešom. Gosti su zatim savladali Istru sa po golovima visokih 2:4, i Osjek s minimalcem. Ekipa Rjeke, već tradicionalno nije ugrožena od Intera koji u susretima ovoga para nije slavio još od 2012. godine. Polsednji poraz nad ekipom iz Zaprešića, Rejeka je pečatirala sa 0:3 u 25. kolu HNL-a.

7338: SAKARIJA – FENERBAHČE, 17.30

(Košarka, Turska 1)

Ne postavlja se pitanje da li će, već s kolikom će razlikom Fenerbahče, Željka Obradovića savladati Sakariju koja je u dosadašnjem toku Superlige Turske ostvarila 14 pobeda, i isto toliko poraza. Domaći su u minulih pet kola doživeli čak četiri kapitulacije, a treba znati i da Fenerbahče do 29. kola ima svega tri izgubljene utakmice. Kada je reč o međusobnim okršajima, Fener je poslednji put savladao Sakarihz u januaru sa 89:75.

7340: HJUSTON – JUTA, 02.00

(Košarka, NBA)

Hjuston vodi u pobedama sa 3:1, i realno je da tim nošem Hardenom, Polom, i Kapelom okonča seriju i plasira se u finale Zapadne konferencije. Poslednje dve utakmice na Jutinom parketu, Rokitsi su dobili sa 92:113, odnosno 87:100. Jedino Jutino slavlje proknjiženo je rezultatom 108:116, a dobro je znati da je to jedina pobeda gostujućeg tima nad Hjustonom u ovoj kalendarskoj godini.

7341: GOLDEN ST. - NJU ORLEANS, 04.30

(Košarka, NBA)

Golden Stejt bi pobedom u petoj utakmici mogao od otkači Pelikane koji su do sada u polufinalnoj plej-of seriji Zapadne konferencije samo jednom slavili sa 119:100. Domaći tim složio je tri pobede, a od početka godine čak četiri puta uspevao je da bude bolji od Nju Orleansa. Deluje da su Pelikani već počeli da predaju bitku, o čemu govori i visoka pobeda Voriorsa iz prošle utakmice, na kojoj je zabeležen rezultat 92:118.

FOTO: Reuters/Action Images