Taktička perfektnost, tehnička savršenost, ubitačan ritam! Najbolje što evropski fudbal može da pruži u ovom trenutku večeras je prezenirano na Santijago Bernabeuu. Ali mesta u finalu bilo je samo za jednog. Tamo ide spretniji Real Madrid, kojem su večerašnjih 2:2 bili dovoljni da izbori plasman u finale Lige šampiona. A da je tamo otišao i sjajni tim Jupa Hajnkesa ne bi bilo ništa manje zasluženo. Ipak, Real Madrid će biti u prilici da i drugi put uzastopno brani najvažniji trofej u evropskom fudbalu, a ukoliko u tome uspe još jednom će pomeriti istorijske granice najpopularnijeg sporta na svetu. Granice koje je uostalom i sam postavio.

Kraljevski klub večeras nije bio bolji tim na svom terenu. Ali je uspeo da iskoristi najveće Bajernove slabosti, ali i neveorovatan kiks Tolisoa i Ulrajha s početka drugog poluvremena. Najbolji igrači dva kluba Kristijano Ronaldo i Robert Levandovski ove večeri su bili u potpunoj senci. Neki drugi su bili u prvom planu, a ulogu potpunog heroja domaćeg tima na kraju je poneo silno osporavani Karim Benzema, koji je sa dva pogotka zadao teške udarce gostujućem timu.

REAL MADRID - BAJERN 2:2 (1:1) /prvi meč 2:1/

/Benzema 11, 46 - Kimih 3, Rodrigez 63/

Stadion: Santjago Bernabeu

Kapacitet: 85.454

Sudija: Džunejt Čakir (Turska)

Real Madrid (4-4-2): Navas - Vaskez, Varan, Ramos, Marselo - Asensio (od 88. Naćo), Kovačić (od 72. Kazemiro), Kros, Modrić - Benzema (od 72. Bejl), Ronaldo.

Bajern (4-2-3-1): Ulrajh - Kimih, Zule, Humels, Alaba - Alkantara, Toliso (od 75. Vagner) - Miler, Hames Rodrigez (od 84. Martinez), Riberi - Levandovski.

Bajern je igrao u istom ritmu od početka do kraja. Ni nakon drugog gola Benzeme nije bio predugo na zemlji, već se brzo podigao i uzvratio udarac, ali se na kraju ipak ispostavilo da su brojne povrede igrača ipak bile kobne po Hajnkesov tim. Jer, onda kada je trebalo dodatno da se napadne domaćin jedinu pravu upotrebljivu opciju predstavljao je Sandro Vagner. Bilo je evidentno da energije ponestaje i Riberiju, ali i da je Levandovski u ogromnom padu forme. Bez energije, a što je još neverovatnije i samopouzdanja.

Karim Benzema večeras kao da je rešio da svim velikim kritičarima zauvek zapuši usta i pokaže kakav je strelac. Bio je koncetrisan i maksimalno usresređen na igru. Bio je na pravom mestu kada je trebalo iskoristiti perfektan centaršut fenomenalnog Marsela, ali i spreman da kazni protivnika u svakom trenutku, baš kao što je to učinio u 46. minutu. Ronaldo je čitav meč tražio način kako još jednom da oduševi publiku i napravi ključan potez utakmice, ali ovo polufinale definitivno nije bilo njegovo. Ipak, to samo govori o velikoj snazi Kraljevskog kluba.

Jup Hajnkes je iz svog tima uspeo da izvuče najviše što je mogao. Bajern je bio motivisan, odlučan i spreman da napadne protivnika u svakom trenutku. To je učinio od samog starta meča i vratilo mu se ekspresnim golom taličnog Džošue Kimiha, ali i nakon drugog gola kada je izjednačio odbačeni kraljevski sin Hames Rodrigez, uz izvinjenje ponosnoj, ali često i previše nadmenoj publici Real Madrida. Bajern, i ovakav destkovan kakav je, bez Boatenga, Robena, Komana, Vidala i Nojera, uspeo je u finišu utakmice da potisne Real u svoj šesnesterac, ali, ipak, ne i da dođe do ključnog trećeg pogotka. Ipak, da je Džunejt Čakir u poslednjim trenucima prvog poluvremena pokazao na "kreč", kao što je mogao jer je Marselo defintivno igrao rukom u kaznom prostoru, situacija bi možda bila drugačija po goste. Ali, to su u ovom trenutku samo pretpostavke.

Ovako, Madriđani su otišli u svoje 16. finale Lige šampiona, gde će pokušati da osvoje 13. trofej u ovom takmičenju. Tamo će na megdan konačnom pobedniku sutrašnjeg polufinalnog okršaja između Rome i Liverpula. Ko god da prođe, Kraljevski klub će imati ulogu favorita, jer je jasno da smo večeras gledali finale pre finala i okršaj dva najkvalitetnija tima same završnice elitnog takmičenja. Zinedin Zidan je na početku trenerske karije već uspeo da obezbedi svoje treće uzastopno finale Lige šampiona. Pre njega to je pošlo za rukom samo Marčelu Lipiju s kraja devedesetih godina prošlog veka.