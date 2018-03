Jonas Hektor

Godinama već ponajbolji igrač Kelna, standardan reprezentativac i ako uporedimo kvalitet i cenu možda i najbolje što će tržište imati da ponudi ovog leta. Nije ni čudo što je Jonas Hektor na vrhu liste želja mnogih klubova.

Posebno zbog podatka koji je upravo isplivao na površinu. Iako Hektorovog ugovor ugovor sa Kelnom traje do 2021. on će, ako Jarčevi ispadnu iz Bundeslige, a to se čini vrlo verovatnim, automatski steći pravo da napusti klub u kojem se afirmisao. Keln će u tom slučaju na ime obeštećenje moći da računa na svega 7.000.000 do 8.000.000 evra što je zaista skromna suma za igrača koji ima već 35 nastupa za reprezentaciju aktuelnog svetskog prvaka. Štaviše, od 2014. niko nije odigrao više utakmica za Nemačku nego Jonas Hektor. Miljenik selektora Joahima Leva.

Pritom, Hektor može da igra levog beka, levog spoljneg, pa i defanzivnog i centralnog veznog što ga čini još primamljivijim. Otud, piše Kiker, rat dva najveća nemačka kluba.

I Borusija i Bajern su, navodi dalje ovaj list, već kontaktirali Hektorove zastupnike. Ko će pobediti? Realno je da bi u Dortmundu imao mnogo više šansi da igra, pošto je u Bajernu na njegovoj primarnoj poziciji levog beka zacementiran David Alaba, a ništa manja nije ni konkurencija na ostalim mestima na terenu. Sa druge strane, Bajern garantuje titule, Borusije baš i ne.

Odluka je na Hektoru. Doduše, ako Keln napravi čudo i izvuče se i klub će se nešto pitati.

(FOTO: Action Images)