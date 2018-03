Trenutno najbolji nemački napadač Timo Verner (22) pokvario je planove mnogim evropskim velikanima u čijim tefterima se našlo njegovo ime, a pre svih Žoze Murinju i Mančester Junajtedu, koji se poslednjih meseci najčešće pominjao kao kupac reprezentativca Pancera. Bez obzira što je RB Lajpcig jučerašnjim remijem protiv Štutgarta (0:0) umanjio svoje šanse da se iduće sezone plasira u Ligu šampiona - Leverkuzen pobegao na plus četiri - sjajni golgeter saopštio je da ostaje među Bikovima bar još godinu dana.

Pored Junajteda kao moguće destinacije za Tima Vernera najčešće su se pominjali Liverpul, Real Madrid i Bajern Minhen, no svi oni moraće, bar za sada, da pričekaju. Novinar Skaja posle utakmice u Štutgartu pitao je otvoreno nekadašnjeg člana Švaba da li će ostati do kraja ugovora u Lajpcigu (2020), na šta je dobio jasan odgovor:

"Sledeće sezone, definitivno. To je zasad sigurno".

Samo nekoliko dana ranije u velikom intervjuu za FourFourTwo, Nemac je pričao kako bi voleo da jednog dana zaigra u Premijer ligi...

"To je san za mene... Mogao bih tamo da igram u dva ili tri tima, a Mančester Junajted jedan je od njih. Ipak, to se verovatno neće desiti u narednih nekoliko godina. Ima vremena, taman dok moj engleski postane malo bolji", našalio se Verner i poručio da je vrlo zadovoljan u RB Lajpcigu.

Razlog zbog kog su mnogi klubovi zagrizli ovog proleća za Vernera jeste predstojeći Mundijal, na kom će Timo Verner - to je skoro izvesno - biti startni napadač Nemačke. Jasno vam je kako golovi i dobre partije na SP utiču na cenu, a Nemcima se predviđa da će daleko stići. To praktično znači da će cena ovog momka otići u nebesa tokom leta, a ni sada nije mala, pošto ga Transfermakt procenjuje na 60.000.000 evra.

Zato posle one jučerašnje izjave u Lajpcigu mogu da trljaju ruke...

Timo Verner igra još jednu dobru sezonu u dresu Bikova. Prošle je na 31 utakmici u Bundesligi postigao 21 gol, a trenutno ih na kontu ima 17 u svim takmičenjima.

Foto: Action Images