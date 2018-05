Marko Docić protiv Miloša Pavlovića, kapitena Voždovca

Ognjen Mudrinski i Petar Bojić po sedam, a Marko Docić čak devet golova. Zadnji vezni je najbolji strelac Čukarilkog u aktuelnom prvenstvu, iako dejstvuje daleko od gola protivnika.

No, s obzirom da izvodi prekide - slobodne udarce i penale - ostvario je učinak vredan pažnje.

„Razlog moje efikasnosti leži u velikoj motivaciji, ali moram da priznam da mi i formacija leži. Dosta sam ofanzivniji nego inače“, otkriva Docić, koji je na Banovom brdu stigao pre dve sezone iz Javora.

Od pomenutih devet golova čak pet je dao Milošu Ostojiću iz Spartaka. Nije se šalio 1. aprila kad je režirao het-trik u slavlju (4:1), da bi minulog vikenda imao malo više milosti, pa je pogodio samo dvaput (3:0).

„Tako se namestilo. Ostojić je sjajan golman i to je mnogo puta ove sezone pokazao. Iskreno, nisam se nadao da ću dati ovoliko golova. Pogotovo što sam tek od osmog kola počeo da igram, jer sam bio povređen“.

Čukarički je i dalje u igri za plasman u Ligu Evrope. Do kvalifikacija za pomenuto takmičenje može preko prvenstva (u subotu dočekuje Voždovac) ili Kupa Srbije (ima velikih 4:2 protiv Partizana uoči revanša polufinala, 9. maja u Humskoj).

„Protiv Voždovca nas čeka još jedan težak meč. To je ekipa koja ima bod prednosti u odnosu na nas. Moramo da ponovimo igru protiv Spartaka, čak da pružimo i bolju, kako bi došli do tri boda. Što se tiče Partizana, daleko je ta utakmica“, opominje Marko Docić, kome je ova sezona najefikasnija u karijeri.

FOTO: Star sport