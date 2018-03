Najplaćeniji treneri Kine - Kanavaro #1, Piksi #4!

Da godišnjom zaradom od 8.000.000 evra (neto, kada se odbiju porezi), Dragan Stojković Piksi je četvrti najplaćeniji trener u kineskom fudbalu!

Tačnije, deli to mesto sa Gregorijom Manzanom. Stojković je nedavno produžio ugovor u kineskom Guangdžou R&F u mulitplicirao zaradu koju je imao do tada. U kineskom klubu su adekvatno nagradili srpskog stručnjaka koji ih je u prošloj sezoni doveo do četvrtog mesta na tabeli i za dlaku je izvisio za plasman u Ligu šampiona Azije. Kakav je uspeh napravio Piksi u Guangdžou R&F najbolje govori što su iza njega ostali višestruko bogatiji i moćniji klubovi poput Šandonga, Peking Guana ili Đengsua koji su svojim redovima imaju zvezde poput Gracijana Pelea, Papisa Sisea, Renata Augusta, Đonatana Sorijana, Aleksa Tešeiru ili Ramiresa. Piksijeva prva zvezda je bio Izraelac Eran Zahavi koji je eksplodirao kod srpskog stručnjaka i postao najbolji igrač i strelac lige.

Najplaćeniji trener kineske Superligi je Fabio Kanavaro, novajlija na klupi nedodirljivog Guangdžou Evergrandea. Italijan godišnje zarađuje 12.000.000 evra pošto je nasledio Marčela Lipija. Drugo i treće mesto dele Manuel Pelegrini (Hebej) i Fabio Kapelo (Đengsu) sa platama od 10.000.000 evra po sezoni. Piksi i Manzano slede sa po 8.000.000 evra godipnje, a iza njih su Rodžer Šmit, Paulo Souza, Paulo Bento, Vitor Pereira, Uli Štilike, Luis Garsija…